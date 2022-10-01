да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|2
|0.4
|Панасенко Сергей
|1
|0.2
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0.2
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.2
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.2
|Картушов Егор
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Швед Марьян
|1
|0.2
|Конопля Ефим
|1
|0.2
|Бондаренко Артём
|1
|0.2
|Очеретько Олег
|1
|0.2
|Степаненко Тарас
|0
|0
|Михайличенко Богдан
|0
|0
|Мудрик Михаил
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каплиенко Александр
|2
|1
|Романюк Юрий
|2
|0
|Bogdan Porokh
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Коркишко Дмитрий
|1
|0
|Ралюченко Андрей
|1
|0
|Клименчук Егор
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|0
|Мудрик Михаил
|0
|1
|Траоре Лассина
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|1:0
|5
|4
|1
|0
|5 - 1
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|3.
|Колос Ковалёвка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Верес
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Заря
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|6.
|Металлист-1925
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Металлист
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Александрия
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Минай
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Ингулец
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|15.
|Черноморец Од
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Металлист-1925
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Шахтёр Донецк
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заря
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|6.
|Александрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Рух Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|8.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Верес
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кривбасс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Ворскла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Минай
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Металлист
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Львов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|2.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Шахтёр Донецк
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Металлист
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Александрия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Львов
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Минай
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заря
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Ингулец
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Рух Львов
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Колос Ковалёвка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Динамо Киев
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|Заря
|Безбородько Денис
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (1)
|Верес
|Клёц Дмитрий
|2 (1)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|2 (1)
|Металлист
|Каплиенко Александр
|1 2
|Кривбасс
|Татарков Никита
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|3
|Ворскла
|Скляр Александр
|3
|Колос Ковалёвка
|Новак Евгений
|3