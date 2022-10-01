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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Металлист
0:1
Первый тайм: 20'
Шахтёр Донецк
0'
11' Желтая карточка
Клименчук Егор
13' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
0:1
18' Гол
Сикан Даниил

Ход матча

11'
Клименчук Егор
 
13'
Танковский Вячеслав
 
18'
0:1
Сикан Даниил
Прогнозы 115
Металлист 4.3% (5)
X 13% (15)
Шахтёр Донецк 82.6% (95)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Металлист
Ничья
Шахтёр Донецк
6.50
4.60
1.47
Все Коэффициенты
23
Рыбка
Александр
47
Романюк
Юрий
2
Oleksandr
Mizyuk
31
Bogdan
Porokh
22
Клименчук
Егор
4
Чайковский
Игорь
29
Танковский
Вячеслав
6
Ралюченко
Андрей
7
Коркишко
Дмитрий
9
Прядун
Максим
11
Картушов
Егор
81
Трубин
Анатолий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
2
Траоре
Лассина
15
Михайличенко
Богдан
11
Зубков
Александр
21
Бондаренко
Артём
6
Степаненко
Тарас
8
Судаков
Георгий
10
Мудрик
Михаил
14
Сикан
Даниил
Металлист
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Металлист
Шахтёр Донецк

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

20 матчей

5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
8:1
ПЛ
0:5
К
1:0
ПЛ
2:2
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ОС
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 2 0.4
Панасенко Сергей 1 0.2
Yevgen Pidlepenets 1 0.2
Oleksandr Mizyuk 1 0.2
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.2
Картушов Егор 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Швед Марьян 1 0.2
Конопля Ефим 1 0.2
Бондаренко Артём 1 0.2
Очеретько Олег 1 0.2
Степаненко Тарас 0 0
Михайличенко Богдан 0 0
Мудрик Михаил 0 0

Карточки

Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каплиенко Александр 2 1
Романюк Юрий 2 0
Bogdan Porokh 0 1
Рыбка Александр 1 0
Коркишко Дмитрий 1 0
Ралюченко Андрей 1 0
Клименчук Егор 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Oleksandr Mizyuk 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 0
Мудрик Михаил 0 1
Траоре Лассина 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Очеретько Олег 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2
Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2 Металлист - Альянс 2:0 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Металлист - Подолье Хмельницкий 3:0 Агробизнес - Металлист 2:1 Металлист - Кремень 4:0 Горняк-Спорт - Металлист 1:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4
Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 1:0 5 4 1 0 5 - 1 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Колос Ковалёвка 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Верес 5 3 1 1 6 - 5 10
5. Заря 4 3 0 1 10 - 8 9
6. Металлист-1925 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Металлист 0:1 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Александрия 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Львов 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Минай 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Ворскла 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Динамо Киев 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Ингулец 5 0 2 3 4 - 7 2
15. Черноморец Од 4 0 2 2 2 - 4 2
16. Кривбасс 4 0 1 3 0 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Металлист-1925 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Шахтёр Донецк 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
8. Динамо Киев 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Верес 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Ворскла 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Минай 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Металлист 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
2. Днепр-1 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Шахтёр Донецк 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Металлист 0:1 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Александрия 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Львов 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Минай 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Ворскла 3 1 0 2 4 - 6 3
10. Ингулец 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Рух Львов 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Динамо Киев 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Заря Безбородько Денис 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (1)
Верес Клёц Дмитрий 2 (1)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Колос Ковалёвка Милько Вадим 3
Ворскла Скляр Александр 3
Колос Ковалёвка Новак Евгений 3
Весь список
Прогнозы 115
Металлист 4.3% (5)
X 13% (15)
Шахтёр Донецк 82.6% (95)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Металлист
Ничья
Шахтёр Донецк
6.50
4.60
1.47
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Металлист 0:1 Шахтёр Донецк онлайн

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Прогнозы на матч Металлист 0:1 Шахтёр Донецк

Исход игры
Металлист
4.3% (5)
Ничья
13% (15)
Шахтёр Донецк
82.6% (95)
Тотал 2.5
Больше
51.79% (58)
Меньше
48.21% (54)
Обе команды забьют
Да
58.93% (66)
Нет
41.07% (46)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
37.4% (43)
0:2 Шахтёр Донецк
18.3% (21)
0:1 Шахтёр Донецк
16.5% (19)
1:1 Ничья
7.8% (9)
1:3 Шахтёр Донецк
6.1% (7)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:0 Металлист
2.6% (3)
2:1 Металлист
1.7% (2)
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