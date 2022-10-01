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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Металлист
1:6
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
11' Желтая карточка
Клименчук Егор
13' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
0:1
18' Гол
Сикан Даниил
0:2
30' Гол
Сикан Даниил
0:3
36' Гол
Зубков Александр
37' Желтая карточка
Чайковский Игорь
0:4
39' Гол
Сикан Даниил
46' Желтая карточка
0:5
73' Гол
Траоре Лассина
0:5
81' Не забитый пенальти
Мудрик Михаил
1:5
88' Гол
Aleks Chidomere
89' Желтая карточка
Мудрик Михаил
1:6
90' Гол
Джурасек Невен
90'+2

Ход матча

11'
Клименчук Егор
 
13'
Танковский Вячеслав
 
18'
0:1
Сикан Даниил
(Мудрик Михаил)
30'
0:2
Сикан Даниил
(Судаков Георгий)
36'
0:3
Зубков Александр
(Мудрик Михаил)
37'
Чайковский Игорь
 
39'
0:4
Сикан Даниил
(Мудрик Михаил)
46'
Панасенко Сергей
Прядун Максим
 
46'
Yevgen Pidlepenets
Чайковский Игорь
 
46'
 
Назарина Егор
Степаненко Тарас
46'
 
Лукас Тэйлор
Конопля Ефим
46'
 
60'
 
Швед Марьян
Зубков Александр
61'
Кныш Данило
Картушов Егор
 
73'
0:5
Траоре Лассина
76'
Aleks Chidomere
Танковский Вячеслав
 
81'
0:5
Мудрик Михаил
82'
 
Джурасек Невен
Судаков Георгий
86'
Yevgeniy Ryazantsev
Коркишко Дмитрий
 
88'
Aleks Chidomere
1:5
89'
 
Мудрик Михаил
90'
1:6
Джурасек Невен
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Металлист 4.3% (5)
X 13% (15)
Шахтёр Донецк 82.6% (95)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
23
Рыбка
Александр
47
Романюк
Юрий
2
Oleksandr
Mizyuk
31
Bogdan
Porokh
22
Клименчук
Егор
4
Чайковский
Игорь
29
Танковский
Вячеслав
6
Ралюченко
Андрей
7
Коркишко
Дмитрий
9
Прядун
Максим
11
Картушов
Егор
81
Трубин
Анатолий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
2
Траоре
Лассина
15
Михайличенко
Богдан
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
21
Бондаренко
Артём
8
Судаков
Георгий
10
Мудрик
Михаил
14
Сикан
Даниил
Металлист
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Металлист
Шахтёр Донецк

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

20 матчей

5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
8:1
ПЛ
0:5
К
1:0
ПЛ
2:2
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ОС
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 2 0.4
Панасенко Сергей 1 0.2
Yevgen Pidlepenets 1 0.2
Oleksandr Mizyuk 1 0.2
Aleks Chidomere 1 0.2
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.2
Картушов Егор 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 3 0.6
Зубков Александр 1 0.2
Швед Марьян 1 0.2
Траоре Лассина 1 0.2
Конопля Ефим 1 0.2
Бондаренко Артём 1 0.2
Очеретько Олег 1 0.2
Мудрик Михаил 0 0
Степаненко Тарас 0 0
Михайличенко Богдан 0 0
Судаков Георгий 0 0

Карточки

Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каплиенко Александр 2 1
Романюк Юрий 2 0
Bogdan Porokh 0 1
Рыбка Александр 1 0
Чайковский Игорь 1 0
Коркишко Дмитрий 1 0
Танковский Вячеслав 1 0
Ралюченко Андрей 1 0
Клименчук Егор 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Oleksandr Mizyuk 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 0
Мудрик Михаил 0 1
Траоре Лассина 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Очеретько Олег 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
11%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2
Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2 Металлист - Альянс 2:0 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Металлист - Подолье Хмельницкий 3:0 Агробизнес - Металлист 2:1 Металлист - Кремень 4:0 Горняк-Спорт - Металлист 1:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4
Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Колос Ковалёвка 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Верес 5 3 1 1 6 - 5 10
5. Заря 4 3 0 1 10 - 8 9
6. Металлист-1925 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Металлист 5 2 1 2 7 - 10 7
8. Александрия 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Львов 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Минай 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Ворскла 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Динамо Киев 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Ингулец 5 0 2 3 4 - 7 2
15. Черноморец Од 4 0 2 2 2 - 4 2
16. Кривбасс 4 0 1 3 0 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Металлист-1925 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
8. Динамо Киев 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Верес 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Ворскла 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Минай 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Металлист 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
2. Днепр-1 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Металлист 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Александрия 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Львов 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Минай 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Ворскла 3 1 0 2 4 - 6 3
10. Ингулец 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Рух Львов 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Динамо Киев 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Заря Безбородько Денис 3
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (1)
Верес Клёц Дмитрий 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Колос Ковалёвка Милько Вадим 3
Ворскла Скляр Александр 3
Колос Ковалёвка Новак Евгений 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 115
    Металлист 4.3% (5)
    X 13% (15)
    Шахтёр Донецк 82.6% (95)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
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    Прогнозы на матч Металлист 1:6 Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Металлист
    4.3% (5)
    Ничья
    13% (15)
    Шахтёр Донецк
    82.6% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    58.93% (66)
    Нет
    41.07% (46)
    Популярный счёт
    1:2 Шахтёр Донецк
    37.4% (43)
    0:2 Шахтёр Донецк
    18.3% (21)
    0:1 Шахтёр Донецк
    16.5% (19)
    1:1 Ничья
    7.8% (9)
    1:3 Шахтёр Донецк
    6.1% (7)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:0 Металлист
    2.6% (3)
    2:1 Металлист
    1.7% (2)
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