Тур: 5. Стадион: Арена Львов.
1:6
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаКлименчук Егор
13' Желтая карточкаТанковский Вячеслав
0:1
18' ГолСикан Даниил
0:2
30' ГолСикан Даниил
0:3
36' ГолЗубков Александр
37' Желтая карточкаЧайковский Игорь
0:4
39' ГолСикан Даниил
0:5
73' ГолТраоре Лассина
0:5
81' Не забитый пенальтиМудрик Михаил
1:5
88' ГолAleks Chidomere
89' Желтая карточкаМудрик Михаил
1:6
90' ГолДжурасек Невен
90'+2
Ход матча
11'
18'
0:1
30'
0:2
36'
37'
39'
0:4
46'
73'
0:5
81'
0:5
88'
1:5
89'
90'
1:6
47
Романюк
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Романюк ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Костик ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кныш ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Oleg Ratiy
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
-
23 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Петряк ИванНападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
История личных встреч
Металлист
Шахтёр Донецк
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
20 матчей
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|2
|0.4
|Панасенко Сергей
|1
|0.2
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0.2
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.2
|Aleks Chidomere
|1
|0.2
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.2
|Картушов Егор
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|3
|0.6
|Зубков Александр
|1
|0.2
|Швед Марьян
|1
|0.2
|Траоре Лассина
|1
|0.2
|Конопля Ефим
|1
|0.2
|Бондаренко Артём
|1
|0.2
|Очеретько Олег
|1
|0.2
|Мудрик Михаил
|0
|0
|Степаненко Тарас
|0
|0
|Михайличенко Богдан
|0
|0
|Судаков Георгий
|0
|0
Карточки
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каплиенко Александр
|2
|1
|Романюк Юрий
|2
|0
|Bogdan Porokh
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Чайковский Игорь
|1
|0
|Коркишко Дмитрий
|1
|0
|Танковский Вячеслав
|1
|0
|Ралюченко Андрей
|1
|0
|Клименчук Егор
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|0
|Мудрик Михаил
|0
|1
|Траоре Лассина
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Пропущено
9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
11%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Александрия - Металлист 1:3 Металлист - Ингулец 1:1 Рух Львов - Металлист 1:2
Депортиво - Металлист 4:2 Металлист - Денизлиспор 0:0 Бодрумспор - Металлист 0:1 Антальяспор - Металлист 0:1 Башакшехир - Металлист 3:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2 Оболонь-Бровар - Металлист 1:2 Металлист - Олимпик Донецк 3:0 Металлист - Прикарпатье 4:0 Ужгород - Металлист 0:2 Металлист - Альянс 2:0 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Металлист - Подолье Хмельницкий 3:0 Агробизнес - Металлист 2:1 Металлист - Кремень 4:0 Горняк-Спорт - Металлист 1:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4
Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1 Ситтард - Шахтёр Донецк 3:3 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:1 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|3.
|Колос Ковалёвка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Верес
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Заря
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|6.
|Металлист-1925
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Металлист
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Александрия
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Минай
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Ингулец
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|15.
|Черноморец Од
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Металлист-1925
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Шахтёр Донецк
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заря
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|6.
|Александрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Рух Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|8.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Верес
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кривбасс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Ворскла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Минай
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Металлист
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Львов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|2.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Металлист
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Александрия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Львов
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Минай
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заря
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Ингулец
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Рух Львов
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Колос Ковалёвка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Динамо Киев
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|Заря
|Безбородько Денис
|3
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (1)
|Верес
|Клёц Дмитрий
|2 (1)
|Металлист
|Каплиенко Александр
|1 2
|Кривбасс
|Татарков Никита
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|3
|Ворскла
|Скляр Александр
|3
|Колос Ковалёвка
|Новак Евгений
|3
Прогнозы на матч Металлист 1:6 Шахтёр Донецк
Исход игры
Металлист
4.3% (5)
Ничья
13% (15)
Шахтёр Донецк
82.6% (95)
Тотал 2.5
Больше
51.79% (58)
Меньше
48.21% (54)
Обе команды забьют
Да
58.93% (66)
Нет
41.07% (46)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
37.4% (43)
0:2 Шахтёр Донецк
18.3% (21)
0:1 Шахтёр Донецк
16.5% (19)
1:1 Ничья
7.8% (9)
1:3 Шахтёр Донецк
6.1% (7)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:0 Металлист
2.6% (3)
2:1 Металлист
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!