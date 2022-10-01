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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Львов
0:0
Первый тайм: 28'
Днепр-1
0'
Прогнозы 115
Львов 21.7% (25)
X 10.4% (12)
Днепр-1 67.8% (78)
0
выиграет Днепр-1, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Львов
Ничья
Днепр-1
6.90
4.20
7.00
Все Коэффициенты
55
Ivan
Ponomarenko
15
Крушиньский
Борис
3
Муравский
Назарий
4
Вовкун
Артем
77
Грисьо
Максим
22
Бусько
Андрей
33
Мильченко
Артём
73
Васильев
Александр
Андреевич
8
Бойко
Виталий
99
Нич
Назарий
11
Бугай
Владислав
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
13
Хамаче
Янис
22
Валентин
Рубчинский
18
Бабенко
Руслан
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
23
Бланко
Доминго
7
Довбик
Артём
Львов
Днепр-1

История личных встреч

Львов
Днепр-1

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойко Виталий 1 0.2
Васильев Александр Андреевич 1 0.2
Нич Назарий 1 0.2
Никитюк Андрей 0 0
Мильченко Артём 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамюк Владимир 2 0.5
Хамаче Янис 1 0.25
Пихалёнок Александр 1 0.25
Громов Артём 1 0.25
Довбик Артём 1 0.25
Сарапий Эдуард 1 0.25
Валентин Рубчинский 1 0.25
Гуцуляк Алексей 0 0
Когут Игорь 0 0
Назаренко Александр 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шишка Михаил 1 1
Бусько Андрей 2 0
Муравский Назарий 2 0
Васильев Александр Андреевич 1 0
Грисьо Максим 1 0
Якимив Андрей 1 0
Мильченко Артём 1 0
Вовкун Артем 1 0
Нич Назарий 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 1 0
Сваток Александр 1 0
Танчик Владимир 1 0
Адамюк Владимир 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Назаренко Александр 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Минай - Львов 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Кривбасс - Львов 0:0 Львов - Заря 2:3
Рух Львов - Львов 0:1 Минай - Львов 2:2 Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0
Днепр-1
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0
Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Ингулец - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 0:0 4 3 1 0 8 - 0 10
2. Шахтёр Донецк 4 3 1 0 4 - 1 10
3. Колос Ковалёвка 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Верес 5 3 1 1 6 - 5 10
5. Заря 4 3 0 1 10 - 8 9
6. Металлист-1925 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Металлист 4 2 1 1 6 - 4 7
8. Александрия 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Львов 0:0 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Минай 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Ворскла 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Динамо Киев 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Ингулец 5 0 2 3 4 - 7 2
15. Черноморец Од 4 0 2 2 2 - 4 2
16. Кривбасс 4 0 1 3 0 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Металлист-1925 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Днепр-1 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
8. Динамо Киев 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Верес 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Металлист 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Ворскла 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Львов 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Минай 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
2. Металлист 3 2 0 1 5 - 3 6
3. Днепр-1 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Александрия 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Львов 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
6. Шахтёр Донецк 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Минай 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Ворскла 3 1 0 2 4 - 6 3
10. Ингулец 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Рух Львов 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Динамо Киев 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Заря Безбородько Денис 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (1)
Верес Клёц Дмитрий 2 (1)
Металлист Прядун Максим 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Колос Ковалёвка Милько Вадим 3
Ворскла Скляр Александр 3
Колос Ковалёвка Новак Евгений 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 115
Львов 21.7% (25)
X 10.4% (12)
Днепр-1 67.8% (78)
0
выиграет Днепр-1, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Львов
Ничья
Днепр-1
6.90
4.20
7.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Львов 0:0 Днепр-1 онлайн

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Прогнозы на матч Львов 0:0 Днепр-1

Исход игры
Львов
21.7% (25)
Ничья
10.4% (12)
Днепр-1
67.8% (78)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
55.26% (63)
Нет
44.74% (51)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
33.9% (39)
0:1 Днепр-1
19.1% (22)
1:0 Львов
13.9% (16)
1:1 Ничья
8.7% (10)
0:2 Днепр-1
8.7% (10)
2:1 Львов
6.1% (7)
1:3 Днепр-1
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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Львов
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