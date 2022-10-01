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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Львов
0:3
Конец матча
Днепр-1
0'
0:1
39' Гол
Довбик Артём
0:2
45' Гол
Гуцуляк Алексей
46' Желтая карточка
Хамаче Янис
73' Красная карточка
Грисьо Максим
74' Желтая карточка
Бланко Доминго
75' Желтая карточка
75' Желтая карточка
Бусько Андрей
75' Желтая карточка
0:3
79' Гол
Гуцуляк Алексей
90'+21
55
Ivan
Ponomarenko
22
Бусько
Андрей
3
Муравский
Назарий
15
Крушиньский
Борис
77
Грисьо
Максим
33
Мильченко
Артём
4
Вовкун
Артем
73
Васильев
Александр
Андреевич
8
Бойко
Виталий
11
Бугай
Владислав
99
Нич
Назарий
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
13
Хамаче
Янис
9
Гуцуляк
Алексей
18
Бабенко
Руслан
23
Бланко
Доминго
8
Пихалёнок
Александр
7
Довбик
Артём
22
Валентин
Рубчинский
Львов
Днепр-1

История личных встреч

Львов
Днепр-1

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойко Виталий 1 0.2
Васильев Александр Андреевич 1 0.2
Нич Назарий 1 0.2
Никитюк Андрей 0 0
Мильченко Артём 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуцуляк Алексей 2 0.5
Довбик Артём 2 0.5
Адамюк Владимир 2 0.5
Хамаче Янис 1 0.25
Пихалёнок Александр 1 0.25
Громов Артём 1 0.25
Сарапий Эдуард 1 0.25
Валентин Рубчинский 1 0.25
Бланко Доминго 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Когут Игорь 0 0
Назаренко Александр 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бусько Андрей 3 0
Шишка Михаил 1 1
Грисьо Максим 1 1
Муравский Назарий 2 0
Васильев Александр Андреевич 1 0
Якимив Андрей 1 0
Мильченко Артём 1 0
Вовкун Артем 1 0
Нич Назарий 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 1 0
Сваток Александр 1 0
Танчик Владимир 1 0
Адамюк Владимир 1 0
Бланко Доминго 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Назаренко Александр 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
3
27%
76-90

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Минай - Львов 0:1 Динамо Киев - Львов 1:0 Кривбасс - Львов 0:0 Львов - Заря 2:3
Рух Львов - Львов 0:1 Минай - Львов 2:2 Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1 Минай - Львов 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Верес - Львов 1:0
Днепр-1
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0
Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Ингулец - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 1:0 5 4 1 0 5 - 1 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Колос Ковалёвка 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Верес 5 3 1 1 6 - 5 10
5. Заря 4 3 0 1 10 - 8 9
6. Металлист-1925 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Металлист 0:1 5 2 1 2 6 - 5 7
8. Александрия 4 2 1 1 5 - 5 7
9. Львов 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Минай 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Ворскла 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Динамо Киев 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Ингулец 5 0 2 3 4 - 7 2
15. Черноморец Од 4 0 2 2 2 - 4 2
16. Кривбасс 4 0 1 3 0 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Металлист-1925 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Шахтёр Донецк 1:0 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Заря 2 2 0 0 6 - 3 6
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
8. Динамо Киев 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Верес 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Ворскла 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Минай 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Металлист 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
2. Днепр-1 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Шахтёр Донецк 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Металлист 0:1 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Александрия 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Львов 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Минай 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Ворскла 3 1 0 2 4 - 6 3
10. Ингулец 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Рух Львов 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Динамо Киев 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Кривбасс 2 0 0 2 0 - 2 0
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Заря Безбородько Денис 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (1)
Верес Клёц Дмитрий 2 (1)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Колос Ковалёвка Милько Вадим 3
Ворскла Скляр Александр 3
Колос Ковалёвка Новак Евгений 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      46'
      Янис Амаш получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Гуцуляк Алексей бьет в цель!
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Довбик Артём бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Львов 21.7% (25)
    X 10.4% (12)
    Днепр-1 67.8% (78)
    0
    выиграет Днепр-1, со счетом 1:2
    да
    Arii #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Львов 0:3 Днепр-1

    Исход игры
    Львов
    21.7% (25)
    Ничья
    10.4% (12)
    Днепр-1
    67.8% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (54)
    Меньше
    52.63% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    55.26% (63)
    Нет
    44.74% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Днепр-1
    33.9% (39)
    0:1 Днепр-1
    19.1% (22)
    1:0 Львов
    13.9% (16)
    1:1 Ничья
    8.7% (10)
    0:2 Днепр-1
    8.7% (10)
    2:1 Львов
    6.1% (7)
    1:3 Днепр-1
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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