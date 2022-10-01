да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойко Виталий
|1
|0.2
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.2
|Нич Назарий
|1
|0.2
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Мильченко Артём
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуцуляк Алексей
|2
|0.5
|Довбик Артём
|2
|0.5
|Адамюк Владимир
|2
|0.5
|Хамаче Янис
|1
|0.25
|Пихалёнок Александр
|1
|0.25
|Громов Артём
|1
|0.25
|Сарапий Эдуард
|1
|0.25
|Валентин Рубчинский
|1
|0.25
|Бланко Доминго
|0
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Когут Игорь
|0
|0
|Назаренко Александр
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бусько Андрей
|3
|0
|Шишка Михаил
|1
|1
|Грисьо Максим
|1
|1
|Муравский Назарий
|2
|0
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Мильченко Артём
|1
|0
|Вовкун Артем
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Танчик Владимир
|1
|0
|Адамюк Владимир
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|1:0
|5
|4
|1
|0
|5 - 1
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|3.
|Колос Ковалёвка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Верес
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Заря
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|6.
|Металлист-1925
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Металлист
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|Александрия
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Минай
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|12.
|Ворскла
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Ингулец
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|15.
|Черноморец Од
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Металлист-1925
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Шахтёр Донецк
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заря
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|6.
|Александрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Рух Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|8.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Верес
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кривбасс
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Ворскла
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Минай
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Металлист
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Львов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|2.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Шахтёр Донецк
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Металлист
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Александрия
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Львов
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Минай
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заря
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Ингулец
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Черноморец Од
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Рух Львов
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Колос Ковалёвка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Динамо Киев
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|Заря
|Безбородько Денис
|3
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|2 (1)
|Верес
|Клёц Дмитрий
|2 (1)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|2 (1)
|Металлист
|Каплиенко Александр
|1 2
|Кривбасс
|Татарков Никита
|1 2
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|3
|Ворскла
|Скляр Александр
|3
|Колос Ковалёвка
|Новак Евгений
|3