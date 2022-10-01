Тур: 10. Стадион: King Power at Den Dreef.
0:3
Конец матча
0'
0:1
12' ГолБёрджесс Кристиан
0:2
20' ГолКандусс Исмаэль
22' Желтая карточкаМендиль Хамза
22' Желтая карточкаАмани Жан
35' Желтая карточкаБонифасе Виктор
0:3
68' ГолВанзейр Данте
83' Желтая карточкаМорис Антони
90' Желтая карточкаМертенс Матье
90'+5
Ход матча
12'
20'
0:2
22'
22'
35'
68'
0:3
83'
90'
25
Патрис
Луи
49
Морис
Антони
20
Линен
Сенне
10
Теума
Тедди
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
АХ Лёвен
Унион Сент-Жиллуаз
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
18 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Матье
|3
|0.3
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.3
|Гонсалес Марио
|3
|0.3
|Торстейнссон Йон
|3
|0.3
|Nachon Nsingi
|2
|0.2
|Патрис Луи
|1
|0.1
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.1
|Малинов Кристиян
|0
|0
|Уэдраого Дилан
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|3 (2)
|0.3
|Саймон Адингра
|3
|0.3
|Ванзейр Данте
|2
|0.2
|Бонифасе Виктор
|2
|0.2
|Эккерт Айенса Деннис
|2 (1)
|0.2
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0.1
|Лапуссен Лоик
|1
|0.1
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.1
|Сайкс Росс
|1
|0.1
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.1
|Ниукоп Барт
|0
|0
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Родригес Хосе
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|3
|0
|Мендиль Хамза
|3
|0
|Мертенс Матье
|2
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Nachon Nsingi
|0
|1
|Дом Джорен
|1
|0
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|4
|0
|Амани Жан
|2
|1
|Ван дер Хейден Сибе
|3
|0
|Линен Сенне
|3
|0
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Франсуа Гийом
|0
|1
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|1
|Родригес Хосе
|1
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Кандусс Исмаэль
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Саймон Адингра
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
14%
3
23%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
3
43%
2
15%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
33%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
1
6%
5
26%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
4
25%
5
26%
61-75
4
25%
2
11%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
19%
3
25%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
25%
3
25%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
4
25%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1
Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|9
|9
|0
|0
|21 - 6
|27
|2.
|Генк
|0:1
|10
|7
|1
|2
|22 - 10
|22
|3.
|Брюгге
|9
|6
|1
|2
|19 - 10
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|5.
|АХ Лёвен
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|6.
|Стандард
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|7.
|Вестерло
|1:0
|10
|5
|0
|5
|17 - 18
|15
|8.
|Гент
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|9.
|Андерлехт
|9
|4
|1
|4
|16 - 10
|13
|10.
|Остенде
|1:0
|10
|4
|1
|5
|11 - 13
|13
|11.
|Сент-Трейден
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|12.
|Шарлеруа
|9
|4
|0
|5
|15 - 16
|12
|13.
|Мехелен
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|14.
|Серен Юнайтед
|10
|3
|0
|7
|10 - 18
|9
|15.
|Кортрейк
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|16.
|Эйпен
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|18.
|Зульте-Варегем
|0:1
|10
|1
|2
|7
|7 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Генк
|0:1
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Вестерло
|1:0
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|5.
|Андерлехт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|Остенде
|1:0
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|10.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|12.
|Шарлеруа
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|0:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|3.
|Генк
|0:1
|5
|3
|0
|2
|12 - 6
|9
|4.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|6.
|Сент-Трейден
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|7.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Кортрейк
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Остенде
|1:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Вестерло
|1:0
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|0:1
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (5)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5 (3)
|Генк
|Хейнен Бриан
|7 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 4
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Остенде
|Альбанезе Алессандро
|2 1
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ниукоп Барт
|4