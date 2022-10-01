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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
АХ Лёвен
0:3
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
12' Гол
Бёрджесс Кристиан
0:2
20' Гол
Кандусс Исмаэль
22' Желтая карточка
Мендиль Хамза
22' Желтая карточка
Амани Жан
35' Желтая карточка
Бонифасе Виктор
0:3
68' Гол
Ванзейр Данте
83' Желтая карточка
Морис Антони
90' Желтая карточка
Мертенс Матье
90'+5
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
20
Мендиль
Хамза
11
Аль-Тамари
Мусса
4
Малинов
Кристиян
24
Де
Норре
Каспер
7
Торстейнссон
Йон
33
Мертенс
Матье
9
Гонсалес
Марио
49
Морис
Антони
59
Кандусс
Исмаэль
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Ван
дер
Хейден
Сибе
19
Франсуа
Гийом
11
Саймон
Адингра
20
Линен
Сенне
8
Амани
Жан
10
Теума
Тедди
13
Ванзейр
Данте
7
Бонифасе
Виктор
АХ Лёвен
4-4-1-1
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Унион Сент-Жиллуаз

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
4 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
1:4
ПДА
1:3
ПДБВЭ
3:5
ПДБПЭ
0:0
ПДБВЭ
2:3
ПДБПЭ
1:1
ПДБВЭ
2:1
ПДБВЭ
1:2
ПДБПЭ
1:3
ПДБПЭ
1:2
ПДБ
3:1
ПДБ
0:0
ПДБ
1:0
ПДБ
0:0
ПДБВЭ
2:0
ПДБВЭ
4:0
ПДБПЭ
2:0
ВД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Матье 3 0.3
Аль-Тамари Мусса 3 0.3
Гонсалес Марио 3 0.3
Торстейнссон Йон 3 0.3
Nachon Nsingi 2 0.2
Патрис Луи 1 0.1
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.1
Малинов Кристиян 0 0
Уэдраого Дилан 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 3 (2) 0.3
Саймон Адингра 3 0.3
Ванзейр Данте 2 0.2
Бонифасе Виктор 2 0.2
Эккерт Айенса Деннис 2 (1) 0.2
Ван дер Хейден Сибе 1 0.1
Лапуссен Лоик 1 0.1
Бёрджесс Кристиан 1 0.1
Сайкс Росс 1 0.1
Кандусс Исмаэль 1 0.1
Ниукоп Барт 0 0
Франсуа Гийом 0 0
Родригес Хосе 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 3 0
Мендиль Хамза 3 0
Мертенс Матье 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Патрис Луи 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Nachon Nsingi 0 1
Дом Джорен 1 0
Хольцхаузер Рафаэль 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 4 0
Амани Жан 2 1
Ван дер Хейден Сибе 3 0
Линен Сенне 3 0
Бёрджесс Кристиан 2 0
Теума Тедди 2 0
Франсуа Гийом 0 1
Эль Аззоузи Уссама 0 1
Родригес Хосе 1 0
Морис Антони 1 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Виктор Боне 1 0
Кандусс Исмаэль 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Саймон Адингра 1 0
Зиани Илис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
14%
3
23%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
3
43%
2
15%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
3
33%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
1
6%
5
26%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
4
25%
5
26%
61-75
4
25%
2
11%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
3
19%
3
25%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
4
25%
3
25%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
4
25%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1
Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 3:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 9 9 0 0 21 - 6 27
2. Генк 0:1 10 7 1 2 22 - 10 22
3. Брюгге 9 6 1 2 19 - 10 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 17 - 14 19
5. АХ Лёвен 10 5 2 3 16 - 16 17
6. Стандард 10 5 1 4 15 - 15 16
7. Вестерло 1:0 10 5 0 5 17 - 18 15
8. Гент 9 4 2 3 13 - 10 14
9. Андерлехт 9 4 1 4 16 - 10 13
10. Остенде 1:0 10 4 1 5 11 - 13 13
11. Сент-Трейден 9 3 4 2 10 - 8 13
12. Шарлеруа 9 4 0 5 15 - 16 12
13. Мехелен 9 3 2 4 16 - 15 11
14. Серен Юнайтед 10 3 0 7 10 - 18 9
15. Кортрейк 9 2 1 6 6 - 15 7
16. Эйпен 9 2 0 7 8 - 16 6
17. Серкль Брюгге 9 1 3 5 5 - 15 6
18. Зульте-Варегем 0:1 10 1 2 7 7 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Генк 0:1 5 4 1 0 10 - 4 13
3. Вестерло 1:0 5 4 0 1 9 - 4 12
4. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
5. Андерлехт 5 3 1 1 11 - 5 10
6. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. Остенде 1:0 5 3 0 2 5 - 5 9
9. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
10. Гент 4 2 1 1 6 - 4 7
11. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Эйпен 5 1 0 4 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 0:1 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
3. Генк 0:1 5 3 0 2 12 - 6 9
4. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
5. Серен Юнайтед 6 3 0 3 10 - 10 9
6. Сент-Трейден 5 2 3 0 5 - 1 9
7. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Гент 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Шарлеруа 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
11. Кортрейк 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
13. Остенде 1:0 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
15. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Вестерло 1:0 5 1 0 4 8 - 14 3
17. Зульте-Варегем 0:1 5 0 2 3 2 - 6 2
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (5)
Брюгге Ютгла Ферран 5 (3)
Генк Хейнен Бриан 7 (1)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 4
Стандард Амалла Селим 1 3
Остенде Альбанезе Алессандро 2 1
Унион Сент-Жиллуаз Ниукоп Барт 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Victor Okoh Boniface получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Амани Жан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Мендиль Хамза получил желтую карточку от судьи
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