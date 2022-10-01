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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Перуджа
0:1
Первый тайм: 17'
Пиза
0'
0:1
4' Гол
Глиоцци Этторе
14' Желтая карточка
Лизи Франческо

Ход матча

4'
0:1
Глиоцци Этторе
(Надь Адам)
14'
Лизи Франческо
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Пиза
2.30
3.32
3.48
Все Коэффициенты
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
33
Анджелла
Габриэле
15
Дель
Орко
Кристиан
24
Касасола
Тиаго
23
Лизи
Франческо
16
Бартоломей
Паоло
28
Куан
Кристиан
13
Луперини
Грегорио
18
Ди
Кармине
Самуэль
41
Стриццоло
Лука
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
5
Канестрелли
Симоне
93
Барба
Федерико
20
Беруатто
Пьетро
16
Надь
Адам
15
Туре
Идрисса
18
Мастину
Джузеппе
27
Трамони
Маттео
17
Сибилли
Джузеппе
9
Глиоцци
Этторе
Перуджа
3-4-1-2
Пиза
4-3-1-2

История личных встреч

Перуджа
Пиза

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
2:2
СB
0:1
ППД
2:1
ППД
0:1
ППД
2:2
ППД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 2 0.29
Луперини Грегорио 1 0.14
Касасола Тиаго 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моруцан Олимпиу 1 (1) 0.14
Мазуччи Гаэтано 1 0.14
Ионице Артур 1 0.14
Торрегросса Эрнесто 1 0.14
Глиоцци Этторе 1 0.14
Канестрелли Симоне 1 0.14
Сибилли Джузеппе 1 0.14
Де Витис Алессандро 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дель Орко Кристиан 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Мелькьорри Федерико 2 0
Курадо Маркос 2 0
Касасола Тиаго 2 0
Куан Кристиан 2 0
Лизи Франческо 0 1
Стриццоло Лука 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Оливьери Марко 1 0
Пас Йеферсон 1 0
Вулич Милош 1 0
Ианнони Эдоардо 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 2 1
Марин Мариус 3 0
Ионице Артур 1 1
Барба Федерико 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Надь Адам 1 0
Туре Идрисса 1 0
Мастину Джузеппе 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Беруатто Пьетро 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
38%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3
Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1
Пиза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1
Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 7 5 0 2 14 - 3 15
2. Бари 7 4 3 0 16 - 8 15
3. Брешия 7 5 0 2 11 - 11 15
4. Дженоа 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Тернана 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Парма 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 5 12
8. Козенца 7 3 2 2 8 - 6 11
9. Кальяри 7 3 1 3 7 - 8 10
10. Зюйдтироль 7 3 1 3 7 - 10 10
11. СПАЛ 2013 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Венеция 7 2 2 3 9 - 10 8
14. Читтаделла 7 2 2 3 7 - 11 8
15. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
16. Палермо 7 2 1 4 6 - 9 7
17. Модена 7 2 0 5 7 - 9 6
18. Пиза 1:0 7 1 2 4 8 - 11 5
19. Перуджа 0:1 7 1 1 5 3 - 9 4
20. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Тернана 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
10. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
11. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
13. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
14. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
15. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Перуджа 0:1 4 1 1 2 2 - 4 4
17. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 1:0 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
6. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
7. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
8. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
12. Пиза 1:0 4 1 1 2 6 - 7 4
13. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
14. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Перуджа 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 7 (3)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Козенца Вока Идриз 4
Парма Юрич Станко 4
Реджина Пьероцци Никколо 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Пиза
2.30
3.32
3.48
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Перуджа 0:1 Пиза онлайн

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