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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 7. Стадион: .
Перуджа
1:3
Конец матча
Пиза
0'
0:1
4' Гол
Глиоцци Этторе
14' Желтая карточка
Лизи Франческо
45' Желтая карточка
Мастину Джузеппе
54' Желтая карточка
Николас Андраде
57' Желтая карточка
Бартоломей Паоло
79' Желтая карточка
Пас Йеферсон
1:1
83' Гол
Ди Кармине Самуэль
1:2
88' Пенальти
Глиоцци Этторе
1:3
90' Гол
Туре Идрисса
90'+5
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
15
Дель
Орко
Кристиан
24
Касасола
Тиаго
23
Лизи
Франческо
16
Бартоломей
Паоло
13
Луперини
Грегорио
28
Куан
Кристиан
18
Ди
Кармине
Самуэль
41
Стриццоло
Лука
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
5
Канестрелли
Симоне
93
Барба
Федерико
20
Беруатто
Пьетро
16
Надь
Адам
15
Туре
Идрисса
18
Мастину
Джузеппе
27
Трамони
Маттео
17
Сибилли
Джузеппе
9
Глиоцци
Этторе
Перуджа
3-4-1-2
Пиза
4-3-1-2

История личных встреч

Перуджа
Пиза

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
2:2
СB
0:1
ППД
2:1
ППД
0:1
ППД
2:2
ППД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стриццоло Лука 2 0.29
Ди Кармине Самуэль 1 0.14
Луперини Грегорио 1 0.14
Касасола Тиаго 0 0
Анджелла Габриэле 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 3 (1) 0.43
Моруцан Олимпиу 1 (1) 0.14
Мазуччи Гаэтано 1 0.14
Ионице Артур 1 0.14
Торрегросса Эрнесто 1 0.14
Туре Идрисса 1 0.14
Канестрелли Симоне 1 0.14
Сибилли Джузеппе 1 0.14
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Калабрези Артуро 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дель Орко Кристиан 3 0
Лизи Франческо 1 1
Сгарби Филиппо 1 1
Мелькьорри Федерико 2 0
Бартоломей Паоло 2 0
Курадо Маркос 2 0
Касасола Тиаго 2 0
Пас Йеферсон 2 0
Куан Кристиан 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Оливьери Марко 1 0
Вулич Милош 1 0
Ианнони Эдоардо 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 2 1
Марин Мариус 3 0
Ионице Артур 1 1
Барба Федерико 2 0
Мастину Джузеппе 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Надь Адам 1 0
Николас Андраде 1 0
Туре Идрисса 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Беруатто Пьетро 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
4
44%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
50%
1
9%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
5
45%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
4
36%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3
Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1
Пиза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1
Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 7 5 0 2 14 - 3 15
2. Бари 7 4 3 0 16 - 8 15
3. Брешия 7 5 0 2 11 - 11 15
4. Дженоа 7 4 2 1 9 - 5 14
5. Тернана 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Парма 7 3 3 1 13 - 10 12
7. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 5 12
8. Козенца 7 3 2 2 8 - 6 11
9. Кальяри 7 3 1 3 7 - 8 10
10. Зюйдтироль 7 3 1 3 7 - 10 10
11. СПАЛ 2013 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Венеция 7 2 2 3 9 - 10 8
14. Читтаделла 7 2 2 3 7 - 11 8
15. Беневенто 6 2 1 3 4 - 5 7
16. Палермо 7 2 1 4 6 - 9 7
17. Модена 7 2 0 5 7 - 9 6
18. Пиза 7 1 2 4 10 - 12 5
19. Перуджа 7 1 1 5 4 - 11 4
20. Комо 7 0 3 4 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реджина 3 3 0 0 10 - 0 9
2. Фрозиноне 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Брешия 3 3 0 0 5 - 1 9
4. Тернана 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Парма 4 2 1 1 7 - 6 7
6. Читтаделла 4 2 1 1 6 - 6 7
7. Козенца 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Модена 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Палермо 4 2 0 2 5 - 4 6
10. СПАЛ 2013 4 2 0 2 4 - 5 6
11. Кальяри 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Бари 3 1 2 0 9 - 5 5
13. Дженоа 3 1 2 0 4 - 3 5
14. Асколи 4 1 2 1 4 - 5 5
15. Зюйдтироль 3 1 1 1 4 - 4 4
16. Перуджа 4 1 1 2 3 - 6 4
17. Беневенто 3 1 0 2 2 - 4 3
18. Комо 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Пиза 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Венеция 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Дженоа 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Венеция 4 2 1 1 7 - 5 7
4. Тернана 4 2 0 2 7 - 8 6
5. Реджина 4 2 0 2 4 - 3 6
6. Брешия 4 2 0 2 6 - 10 6
7. Зюйдтироль 4 2 0 2 3 - 6 6
8. Парма 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Козенца 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Кальяри 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Беневенто 3 1 1 1 2 - 1 4
12. Пиза 4 1 1 2 8 - 8 4
13. СПАЛ 2013 3 0 3 0 6 - 6 3
14. Асколи 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Фрозиноне 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Читтаделла 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Палермо 3 0 1 2 1 - 5 1
18. Комо 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Модена 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Перуджа 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 7 (3)
СПАЛ 2013 Ла Мантия Андреа 4 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Асколи Гондо Седрик 5
Весь список

Топ нарушителей
Фрозиноне Болока Даниэль 5
Козенца Флоренци Альдо 1 3
Козенца Вока Идриз 4
Парма Юрич Станко 4
Реджина Пьероцци Никколо 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Касасола Тиаго уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 46'
    Куан Кристиан уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Мастину Джузеппе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Лизи Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Глиоцци Этторе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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