Тур: 7. Стадион: Ренато Кури.
0'
0:1
4' ГолГлиоцци Этторе
14' Желтая карточкаЛизи Франческо
45' Желтая карточкаМастину Джузеппе
54' Желтая карточкаНиколас Андраде
57' Желтая карточкаБартоломей Паоло
79' Желтая карточкаПас Йеферсон
1:1
83' ГолДи Кармине Самуэль
1:2
88' ПенальтиГлиоцци Этторе
1:3
90' ГолТуре Идрисса
90'+5
Ход матча
4'
0:1
14'
45'
54'
57'
79'
83'
88'
1:2
90'
1:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 8
-
5 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
16
Надь
Адам
15
Туре
Идрисса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сильвия Найд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Перуджа
Пиза
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стриццоло Лука
|2
|0.29
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0.14
|Луперини Грегорио
|1
|0.14
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Анджелла Габриэле
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|3 (1)
|0.43
|Моруцан Олимпиу
|1 (1)
|0.14
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.14
|Ионице Артур
|1
|0.14
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.14
|Туре Идрисса
|1
|0.14
|Канестрелли Симоне
|1
|0.14
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.14
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дель Орко Кристиан
|3
|0
|Лизи Франческо
|1
|1
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Мелькьорри Федерико
|2
|0
|Бартоломей Паоло
|2
|0
|Курадо Маркос
|2
|0
|Касасола Тиаго
|2
|0
|Пас Йеферсон
|2
|0
|Куан Кристиан
|2
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Оливьери Марко
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
|Ианнони Эдоардо
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калабрези Артуро
|2
|1
|Марин Мариус
|3
|0
|Ионице Артур
|1
|1
|Барба Федерико
|2
|0
|Мастину Джузеппе
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Надь Адам
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
4
44%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
50%
1
9%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
25%
5
45%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
4
36%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3
Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1
Пиза
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1
Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1 Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|7
|5
|0
|2
|14 - 3
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|3
|0
|16 - 8
|15
|3.
|Брешия
|7
|5
|0
|2
|11 - 11
|15
|4.
|Дженоа
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Тернана
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Парма
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|8.
|Козенца
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|9.
|Кальяри
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Зюйдтироль
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Венеция
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|14.
|Читтаделла
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|15.
|Беневенто
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|16.
|Палермо
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|Модена
|7
|2
|0
|5
|7 - 9
|6
|18.
|Пиза
|7
|1
|2
|4
|10 - 12
|5
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|20.
|Комо
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реджина
|3
|3
|0
|0
|10 - 0
|9
|2.
|Фрозиноне
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Брешия
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|Тернана
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Парма
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Читтаделла
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|7.
|Козенца
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Модена
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Палермо
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|СПАЛ 2013
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Кальяри
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Бари
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|13.
|Дженоа
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|14.
|Асколи
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|15.
|Зюйдтироль
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|16.
|Перуджа
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Беневенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|18.
|Комо
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Пиза
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Дженоа
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|Тернана
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|5.
|Реджина
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|6.
|Брешия
|4
|2
|0
|2
|6 - 10
|6
|7.
|Зюйдтироль
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|8.
|Парма
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|9.
|Козенца
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Кальяри
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Беневенто
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|12.
|Пиза
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|13.
|СПАЛ 2013
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|14.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Фрозиноне
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Читтаделла
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Палермо
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Комо
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Модена
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Перуджа
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|7 (3)
|СПАЛ 2013
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Гондо Седрик
|5
|Фрозиноне
|Болока Даниэль
|5
|Козенца
|Флоренци Альдо
|1 3
|Козенца
|Вока Идриз
|4
|Парма
|Юрич Станко
|4
|Реджина
|Пьероцци Никколо
|4