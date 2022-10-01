да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миранчук Антон
|4 (4)
|0.36
|Игнатьев Иван
|3
|0.27
|Керк Джирано
|2
|0.18
|Марадишвили Константин
|2
|0.18
|Камано Франсуа
|1
|0.09
|Изидор Вильсон
|1
|0.09
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Худяков Даниил
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|3
|0.27
|Каштанов Алексей
|1
|0.09
|Быковский Илья
|1
|0.09
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Бевеев Мингиян
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|3
|1
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Едвай Тин
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Миранчук Антон
|2
|0
|Камано Франсуа
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Егорычев Андрей
|3
|1
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|1
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Бевеев Мингиян
|2
|0
|Каштанов Алексей
|2
|0
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Помазун Илья
|1
|0
|Юшин Александр
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 3
|26
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|19 - 12
|22
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 11
|19
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 20
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Оренбург
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|18 - 27
|15
|9.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|10.
|Пари НН
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|12.
|Локомотив Москва
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 19
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|14.
|Факел
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 20
|8
|15.
|Урал
|1:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|6 - 19
|7
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|6.
|Оренбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|9.
|Локомотив Москва
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 8
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Урал
|1:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|10
|3.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|10.
|Урал
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|11.
|Сочи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|12.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|13.
|Локомотив Москва
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|14.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|8 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|13 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|9 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|6 (4)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3