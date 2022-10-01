Газинский наносит удар по воротам с линии чужой штрафной. Мяч летит сильно, но мимо цели. Стоит отметить, что мяч Газинскому отдал точно на ногу защитник хозяев.

Педро Габриэль на своей половине поля теряет мяч и чуть было не привёз на свои ворот проблемы, но повезло игроку "Локо" так как далее последовал офсайд.

Ранджелович получил мяч в чужой штрафной после передачи от Сиссе, но "воткнувшись" в защитника потерял мяч.

Педро Габриэль отлично сыграл в отборе и обыграл соперника, однако это все произошло в центре поля без обострения у ворот соперника.

Педро Габриэль выполнил удар на левом фланге поля, после того как обыграл защитника и удачно подработал мяч под удобную ногу, но мяч летит в защитника и попытка заблокирована.

Пока проходит под полным контролем мяча гостей. Хозяева при первой же возможности убегают в атаку, правда получается это очень редко.

15' "Урал" контролирует мяч и заставляет соперника бегать без мяча. "Локомотив" находится в позиционной обороне и у них получается остановить атаку гостей.

14' Ужасное начало игры у команды "Локомотив". Команда пропустила мяч и чуть позже осталась в меньшинстве. "Урал" уже с первых минут большинства начал пользоваться свободными зонами соперника.

13' Сергей Иванов показывает красную карточку после просмотра и подсказки от VAR. Прямая красная карточка Максиму Ненахову.

12' VAR проверяет эпизод на предмет красной карточки! Сергей Иванов идёт смотреть телевизор и вскоре примет своё решение.

11' Ненахов вступил в грубый подкат против Газинского. Главный судья фиксирует фол и показывает жёлтую карточку. Штрафной удар в пользу гостей.

10' Быстрый гол забивают уральцы и продолжают владеть преимуществом. "Локомотив" пока не понимает как им начать свою атаку.

9' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1 Алексей Каштанов!

Юшин на правой стороне поля хорошо поборолся за мяч и отдал передачу в штрафную площадь на Каштанова, тот оттеснил корпусом защитника и с разворота выполнил удар в дальний угол ворот. Защитники не смогли ему помешать и мяч влетел в сетку ворот.