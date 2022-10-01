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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Локомотив Москва
0:1
Первый тайм: 22'
Урал
0'
0:1
7' Гол
Каштанов Алексей
13' Красная карточка
Ненахов Максим

Ход матча

7'
0:1
Каштанов Алексей
13'
Ненахов Максим
 
Прогнозы 135
Локомотив Москва 85.2% (115)
X 9.6% (13)
Урал 5.2% (7)
+1
выиграет Локомотив Москва, со счетом 2:1
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Локомотив Москва
Ничья
Урал
4.60
4.06
4.78
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
53
Худяков
Даниил
24
Ненахов
Максим
4
Магкеев
Станислав
16
Едвай
Тин
71
Тикнизян
Наир
93
Карпукас
Артём
5
Марадишвили
Константин
7
Керк
Джирано
11
Миранчук
Антон
29
Перейра
Лопес
Педро
Габриэл
10
Изидор
Вильсон
1
Помазун
Илья
22
Бевеев
Мингиян
2
Бегич
Сильвие
4
Иллой-Айет
Эммерсон
3
Гогличидзе
Лео
9
Ранджелович
Лазар
6
Сиссе
Ибраима
18
Газинский
Юрий
19
Мишкич
Даниэль
79
Каштанов
Алексей
7
Юшин
Александр
Локомотив Москва
4-2-3-1
Урал
4-4-2

История личных встреч

Локомотив Москва
Урал

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

20 матчей

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
К
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миранчук Антон 4 (4) 0.36
Игнатьев Иван 3 0.27
Керк Джирано 2 0.18
Марадишвили Константин 2 0.18
Камано Франсуа 1 0.09
Изидор Вильсон 1 0.09
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Худяков Даниил 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 3 0.27
Каштанов Алексей 1 0.09
Быковский Илья 1 0.09
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 3 1
Бека Бека Алексис 2 1
Едвай Тин 3 0
Мампасси Марк Рене 1 1
Миранчук Антон 2 0
Камано Франсуа 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Карпукас Артём 2 0
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Егорычев Андрей 3 1
Мишкич Даниэль 4 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Гогличидзе Лео 1 1
Герасимов Алексей 2 0
Бевеев Мингиян 2 0
Каштанов Алексей 2 0
Бикфалви Эрик 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Помазун Илья 1 0
Юшин Александр 1 0
Мамин Артём 1 0
Иллой-Айет Эммерсон 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Железнов Юрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
100%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
43%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
3
75%
76-90

Пропущено

11
12
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
1
9%
4
33%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
7
64%
2
17%
76-90

Забито

13
5
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
31%
3
60%
76-90

Пропущено

18
19
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
1
6%
6
32%
46-60
4
22%
4
21%
61-75
8
44%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Химки - Локомотив Москва 0:5 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0
Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0
Урал
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Урал - Торпедо Москва 1:0 Урал - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Урал 2:1 Урал - Торпедо Москва 2:0
Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Зенит 0:4 Урал - Пари НН 0:1 Факел - Урал 0:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Урал - Краснодар 1:3 Оренбург - Урал 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Крылья Советов 0:3 Урал - Уфа 1:1 Урал - Акрон 2:2 Арсенал Тула - Урал 1:2 Урал - Рубин 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Динамо Москва - Урал 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 2 0 29 - 3 26
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
3. Ростов Заявка 10 6 4 0 19 - 12 22
4. Краснодар Заявка 10 6 2 2 21 - 14 20
5. Спартак Москва Заявка 10 6 1 3 22 - 11 19
6. Сочи Заявка 11 5 2 4 18 - 20 17
7. Динамо Москва Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Оренбург Заявка 11 5 0 6 18 - 27 15
9. Ахмат Заявка 10 4 2 4 15 - 16 14
10. Пари НН Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
11. Крылья Советов Заявка 10 2 4 4 10 - 14 10
12. Локомотив Москва 0:1 Заявка 11 2 3 6 13 - 19 9
13. Химки Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
14. Факел Заявка 10 1 5 4 13 - 20 8
15. Урал 1:0 Заявка 11 2 1 8 6 - 19 7
16. Торпедо Москва Заявка 10 1 1 8 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Оренбург Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
7. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
9. Локомотив Москва 0:1 Заявка 6 1 3 2 10 - 8 6
10. Пари НН Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Факел Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Химки Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Урал 1:0 Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
2. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
7. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
10. Урал 1:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 7 4
11. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
12. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
13. Локомотив Москва 0:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
14. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
15. Химки Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
16. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (1)
Зенит Малком Филипе 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Пока проходит под полным контролем мяча гостей. Хозяева при первой же возможности убегают в атаку, правда получается это очень редко.
  • 22'
    Педро Габриэль выполнил удар на левом фланге поля, после того как обыграл защитника и удачно подработал мяч под удобную ногу, но мяч летит в защитника и попытка заблокирована.
  • 21'
    Педро Габриэль отлично сыграл в отборе и обыграл соперника, однако это все произошло в центре поля без обострения у ворот соперника.
  • 19'
    Ранджелович получил мяч в чужой штрафной после передачи от Сиссе, но "воткнувшись" в защитника потерял мяч.
  • Офсайд
    18'
    Педро Габриэль на своей половине поля теряет мяч и чуть было не привёз на свои ворот проблемы, но повезло игроку "Локо" так как далее последовал офсайд.
  • 17'
    "Локомотив" организовывает контратаку и получается создать острую передачу с правого фланга, но передачу замкнуть никто не смог и угроза ворот была отведена.
  • 16'
    Газинский наносит удар по воротам с линии чужой штрафной. Мяч летит сильно, но мимо цели. Стоит отметить, что мяч Газинскому отдал точно на ногу защитник хозяев.
  • 15'
    "Урал" контролирует мяч и заставляет соперника бегать без мяча. "Локомотив" находится в позиционной обороне и у них получается остановить атаку гостей.
  • 14'
    Ужасное начало игры у команды "Локомотив". Команда пропустила мяч и чуть позже осталась в меньшинстве. "Урал" уже с первых минут большинства начал пользоваться свободными зонами соперника.
  • Красная карточка
    13'
    Сергей Иванов показывает красную карточку после просмотра и подсказки от VAR. Прямая красная карточка Максиму Ненахову.
  • Видеоповтор
    12'
    VAR проверяет эпизод на предмет красной карточки! Сергей Иванов идёт смотреть телевизор и вскоре примет своё решение.
  • Желтая карточка
    11'
    Ненахов вступил в грубый подкат против Газинского. Главный судья фиксирует фол и показывает жёлтую карточку. Штрафной удар в пользу гостей.
  • 10'
    Быстрый гол забивают уральцы и продолжают владеть преимуществом. "Локомотив" пока не понимает как им начать свою атаку.
  • Описание гола
    9'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1 Алексей Каштанов!
    Юшин на правой стороне поля хорошо поборолся за мяч и отдал передачу в штрафную площадь на Каштанова, тот оттеснил корпусом защитника и с разворота выполнил удар в дальний угол ворот. Защитники не смогли ему помешать и мяч влетел в сетку ворот.
  • 8'
    Бегич находился под пристальной опекой соперника у своей штрафной, Сильвие не рискуя сыграл на своего вратаря и Помазун ввёл мяч в игру.
  • Бонусы букмекеров
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    • 7'
      Главные тренеры команд максимально заряжают своих игроков, громко подсказывая и дирижируя руками у кромки поля.
    • 6'
      Изидор наносит удар по воротам, ворвавшись с правой стороны поля, но мяч летит сильно не точно. Помазун проводил мяч взглядом и ввёл его со свободного удара.
    • 5'
      Эмерсон надёжно играет в оборонительных действиях и в надёжном подкате выбивает мяч у Изидора в своей штрафной.
    • 4'
      Изидор на правой стороне поля ворвался в чужую штрафную, где после встречи с защитником столкнулся и упал на газон в надежде выпросить пенальти, но Иванов показывает подниматься.
    • 3'
      Каштанов наносит удар по воротам из-за пределов штрафной, но мяч летит в гущу защитников и был заблокирован. "Урал" контролирует мяч на первых минутах.
    • 2'
      Мяч с центра поля ввели футболисты гостевой команды. "Локомотив" в красно-зелёных цветах, а "Уралу" выдан комплект белой формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Звучит стартовый свисток и мы начинаем! 11-й тур РПЛ продолжается и сейчас стартовал матч между командами: "Локомотив" - "Урал". Погнали!
    • До матча
    • Судья
      Бригада арбитров:
      Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
      Ассистент: Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия);
      Ассистент: Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону, Россия);
      Резервный: Антон Фролов (Москва, Россия).
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола!
      Совсем скоро стартует матч между командами: "Локомотив" - "Урал" в рамках 11-го тура РПЛ.
      Текстовую трансляцию проведёт - Дмитрий Матюшенцев. Всем приятного просмотра, надеемся на отличный футбол!
    Прогнозы 135
    Локомотив Москва 85.2% (115)
    X 9.6% (13)
    Урал 5.2% (7)
    +1
    выиграет Локомотив Москва, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Урал
    4.60
    4.06
    4.78
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:1 Урал

    Исход игры
    Локомотив Москва
    85.2% (115)
    Ничья
    9.6% (13)
    Урал
    5.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.41% (61)
    Меньше
    49.59% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    52.89% (64)
    Нет
    47.11% (57)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    38.5% (52)
    1:0 Локомотив Москва
    20% (27)
    2:0 Локомотив Москва
    17.8% (24)
    1:1 Ничья
    5.2% (7)
    3:1 Локомотив Москва
    3% (4)
    3:0 Локомотив Москва
    3% (4)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
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    Локомотив Москва
    Урал
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