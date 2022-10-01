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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Химки
0:2
Второй тайм: 47'
ЦСКА Москва
0'
0:1
13' Гол
Чалов Фёдор
0:2
38' Гол
Чалов Фёдор

Ход матча

13'
0:1
Чалов Фёдор
(Кучаев Константин)
38'
0:2
Чалов Фёдор
46'
Гудиев Виталий
Лантратов Илья
 
Прогнозы 149
Химки 8.1% (12)
X 6% (9)
ЦСКА Москва 85.9% (128)
0
выиграет ЦСКА Москва, со счетом 1:3
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
ЦСКА Москва
70.00
7.64
4.70
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лантратов
Илья
19
Чёрный
Артур
6
Тихий
Дмитрий
25
Филин
Александр
17
Зуев
Александр
4
Идову
Брайн
Оладапо
99
Гулиев
Аяз
97
Магомедов
Бутта
9
Руденко
Александр
Александрович
11
Ломовицкий
Александр
10
Долгов
Александр
35
Акинфеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
4
Да
Силва
Роша
Виллиан
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
22
Гайич
Милан
III
27
Барбоза
Мойзес
Роберто
5
Зделар
Саша
6
Мухин
Максим
20
Кучаев
Константин
10
Обляков
Иван
9
Чалов
Фёдор
Химки
3-4-2-1
ЦСКА Москва
3-4-2-1

История личных встреч

Химки
ЦСКА Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ТМК
4:1
ТМК
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.36
Руденко Александр Александрович 2 0.18
Мирзов Резиуан 2 0.18
Ломовицкий Александр 1 0.09
Кухарчук Илья 1 0.09
Глушаков Денис 0 0
Боженов Кирилл 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 7 (2) 0.64
Медина Хесус 5 (2) 0.45
Карраскаль Хорхе 5 (2) 0.45
Кучаев Константин 2 0.18
Обляков Иван 1 0.09
Дивеев Игорь 1 0.09
Набабкин Кирилл 1 0.09
Гайч Адольфо Хулиан 1 0.09
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Барбоза Мойзес Роберто 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Гайич Милан III 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 3 0
Ломовицкий Александр 3 0
Волков Захар 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Тихий Дмитрий 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Гбане Роман Мори Диаман 2 0
Идову Брайн Оладапо 1 0
Данилкин Егор 1 0
Камышев Илья 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Долгов Александр 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 4 0
Зделар Саша 3 0
Мухин Максим 3 0
Набабкин Кирилл 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Барбоза Мойзес Роберто 1 0
Гайч Адольфо Хулиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

5
17
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
12%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
20%
2
12%
46-60
2
40%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

13
4
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
6
46%
2
50%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

10
21
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
10%
1
5%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
4
40%
5
24%
61-75
3
30%
5
24%
76-90

Пропущено

20
9
14 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
8
40%
4
44%
31-45
1
5%
3
33%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
20%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0
Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 2 0 29 - 3 26
2. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 11 7 2 2 23 - 9 23
3. Ростов Заявка 10 6 4 0 19 - 12 22
4. Краснодар Заявка 10 6 2 2 21 - 14 20
5. Спартак Москва Заявка 10 6 1 3 22 - 11 19
6. Сочи Заявка 11 5 2 4 18 - 20 17
7. Динамо Москва Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Оренбург Заявка 11 5 0 6 18 - 27 15
9. Ахмат Заявка 10 4 2 4 15 - 16 14
10. Пари НН Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
11. Крылья Советов Заявка 10 2 4 4 10 - 14 10
12. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
13. Химки 0:2 Заявка 11 2 2 7 11 - 21 8
14. Факел Заявка 10 1 5 4 13 - 20 8
15. Урал Заявка 10 1 1 8 5 - 19 4
16. Торпедо Москва Заявка 10 1 1 8 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Оренбург Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
7. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Факел Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Химки 0:2 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
2. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
6. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
7. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
10. Сочи Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
11. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
12. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
14. Химки 0:2 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
15. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 9 (1)
Зенит Малком Филипе 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    ЦСКА снова отдал мяч химчанам, рассчитывая продолжать работать на разящих контратаках. Тактика Владимира Федотова на этот матч пока что прекрасно работает.
  • Замена
    47'
    Замена вратаря произошла в перерыве матча в составе "Химок": вместо Ильи Лантратова на поле вышел Виталий Гудиев. Неожиданно.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! ЦСКА уверенно обыгрывает в гостях "Химки" со счётом 2:0.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    Мойзес с дальней дистанции плотно пробил по воротам, метя в правый нижний угол ворот, но промахнулся на пару-тройку метров. Лантратов в броске ситуацию вроде бы контролировал.
  • 43'
    С левого фланга диагональная подача последовала к дальнему углу вратарской площади на Гайча, но тому немного не хватило роста, из-за чего скидка получилась не в центр, а за пределы поля.
  • 42'
    "Армейцы" под конец тайма начали работать в небольшом высоко прессинге, понимая, что химчане могут совершать новые грубые ошибки и обрезы.
  • Угловой
    41'
    Свой пятый угловой в этом матче уже подали хозяева, но никаких дивидендов из этого количества извлечь не смогли.
  • 40'
    Отвратительно играет оборона "Химок" после полуторанедельной паузы. Если дело так продолжится и во втором тайме, то могут быть те же 0:5, что и с "Локомотивом".
  • 2 гола - дубль!
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Фёдор Чалов!!!
    Грубо ошибся Чёрный, подарив мяч Кучаеву, который вышел 1 на 1 с Лантратовым - вратарь чудом парировал удар соперника, но первым на добивание успел Чалов, который расстрелял полупустые ворота.
  • 37'
    Болельщики "Химок" на трибунах также пригорюнились и повесили носы. Сейчас можно слышать, как из фан-сектора гостей звучит: "ЦСКА, ЦСКА!"
  • 36'
    Как всегда активен и эмоционален у кромки поля Спартак Гогниев, подсказывая своим подопечным, как нужно играть, но комбинационная игра у хозяев как-то совсем разладилась.
  • 35'
    Пока что можно говорить о том, что ЦСКА побеждает "Химки" в первом тайме на классе. Причём армейцы играют без своих креативных атакующих латиноамериканцев.
  • Опасный момент
    34'
    ОПАСНО! Тонкий пас Кучаева с левого края прошёл в штрафную площадку на ход Мухину, но удар последнего сумел ногой парировать Максим.
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    • 33'
      ЦСКА в высоком командном прессинге работать не стремиться, вполне спокойно наблюдая за тем, как соперники просто пасуются поперёк поля в центральной зоне.
    • 32'
      Снова темп матча начинает падать. Правым флангом провели неспешную атаку химчане, откуда диагональная подача последовала за пределы поля.
    • Угловой
      30'
      После подачи углового с 11-метровой отметки с лёту попытался пробить Виллиан, но толком не попал он по мячу.
    • Опасный момент
      29'
      Гайич снова ворвался на правый край штрафной площади и пробивал на силу в ближний угол, но Лантратов не дрогнул, парировав мяч на угловой.
    • 28'
      Очень чётко пасуются поперёк поля и назад "армейцы", не ошибаясь под яростным прессингом хозяев поля.
    • 26'
      57 на 43 - такова статистика матча сейчас по владению мячом в процентном соотношении.
    • 25'
      Меньше стал мяч держаться в ногах химчан. Старается команда Спартака Гогниева работать в агрессивном командном прессинге после потерь.
    • 24'
      После хорошей подачи с правого фланга Кучаев пробивал головой, но существенно промахнулся. Не является сильной стороной Константина игра на "втором этаже".
    • Угловой
      22'
      Угловые у "Химок" совсем не получаются опасными в первую четверть матча.
    • Опасный момент
      21'
      ОПАСНО! Руденко в контратаке вывалился 1 на 1 с Акинфеевым, но очень долго подстраивался под мяч, дав возможность защитнику в подкате отбить мяч на угловой.
    • 20'
      Гайич в контратаке ворвался по правому краю в чужую штрафную площадку, но пробил по воротам уже с очень острого угла - неудачно.
    • Опасный момент
      19'
      Магомедов пробивал по воротам со стандарта во "вратарский" угол, но Акинфеев не стал дёргаться, поэтому уверенно мяч поймал.
    • Фол, нарушение
      18'
      Штрафной удар заработали в 24 метрах от ворот соперника хозяева ближе к левому углу штрафной площади.
    • 17'
      Резкая подача углового следовала на ближнюю штангу, но и в этой зоне у защитников ЦСКА всё под полным контролем.
    • Угловой
      16'
      Химчане не отчаиваются после пропущенного мяча, стараясь даже более агрессивно идти в атаку сейчас. Угловой заработан на правом фланге.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Фёдор Чалов!!!
      Мойзес далеко вбросил аут по левому флангу на Кучаева, который сыграл в центр на Чалова, который выскочил 1 на 1 с Лантратовым, покатил мяч мимо вратаря - Идову отчаянно пытался предотвратить гол, но не смог в подкате выбить мяч мимо створа ворот.
    • 13'
      В центр штрафной площади теперь следовала подача стандартного положения, но "армейцам" вновь удалось выиграть борьбу на "втором этаже".
    • Угловой
      12'
      Ломовицкий выполнял скрытый пас на левый край штрафной площади, но мяч задел ногу защитника ЦСКА и ушёл на угловой.
    • 10'
      По первой десятиминутке получше даже смотрятся пока что "Химки". Гости пока что выглядят несколько сонными.
    • Угловой
      9'
      Первый угловой химчане заработали на левом фланге. Подача последовала в район дальней штанги, но борьбу в воздухе выиграли защитники ЦСКА.
    • Судья
      8'
      По центральной оси Руденко пытался убежать в контратаку, но в борьбе с защитником он потерял равновесие и упал. Судья считает, что нарушения правил не было.
    • 7'
      ЦСКА не торопится нагнетать ситуацию на поля. "Химки" также вполне довольны невысоким темпом в дебюте матча.
    • 6'
      Сумели прийти в себя пострадавшие футболисты после нокдауна. Не получили они критических травм, так что смогут продолжить этот матч.
    • Травма, повреждение
      4'
      Ломовицкий и Виллиан столкнулись головами. Парням надо оказать медицинскую помощь. Неприятный эпизод.
    • 3'
      Невысокий темп матча на первых минутах, особого сумбура на поле не наблюдается.
    • Фол, нарушение
      2'
      Сразу в высокий прессинг "армейцы" пошли, но на правом фланге атаки Обляков правила нарушил.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Чалов Фёдор бьет в цель!
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Чалов Фёдор бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Химки 0:2 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Химки
    8.1% (12)
    Ничья
    6% (9)
    ЦСКА Москва
    85.9% (128)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.38% (70)
    Меньше
    42.62% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    58.2% (71)
    Нет
    41.8% (51)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    27.5% (41)
    0:2 ЦСКА Москва
    17.4% (26)
    0:1 ЦСКА Москва
    12.1% (18)
    1:3 ЦСКА Москва
    11.4% (17)
    1:1 Ничья
    4% (6)
    1:4 ЦСКА Москва
    2.7% (4)
    0:3 ЦСКА Москва
    2% (3)
    0:4 ЦСКА Москва
    1.3% (2)
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    ЦСКА Москва
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