Замена вратаря произошла в перерыве матча в составе "Химок": вместо Ильи Лантратова на поле вышел Виталий Гудиев. Неожиданно.

ЦСКА снова отдал мяч химчанам, рассчитывая продолжать работать на разящих контратаках. Тактика Владимира Федотова на этот матч пока что прекрасно работает.

С левого фланга диагональная подача последовала к дальнему углу вратарской площади на Гайча, но тому немного не хватило роста, из-за чего скидка получилась не в центр, а за пределы поля.

Мойзес с дальней дистанции плотно пробил по воротам, метя в правый нижний угол ворот, но промахнулся на пару-тройку метров. Лантратов в броске ситуацию вроде бы контролировал.

Первый тайм окончен! ЦСКА уверенно обыгрывает в гостях "Химки" со счётом 2:0.

42' "Армейцы" под конец тайма начали работать в небольшом высоко прессинге, понимая, что химчане могут совершать новые грубые ошибки и обрезы.

41' Свой пятый угловой в этом матче уже подали хозяева, но никаких дивидендов из этого количества извлечь не смогли.

40' Отвратительно играет оборона "Химок" после полуторанедельной паузы. Если дело так продолжится и во втором тайме, то могут быть те же 0:5, что и с "Локомотивом".

38' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Фёдор Чалов!!!

Грубо ошибся Чёрный, подарив мяч Кучаеву, который вышел 1 на 1 с Лантратовым - вратарь чудом парировал удар соперника, но первым на добивание успел Чалов, который расстрелял полупустые ворота.

37' Болельщики "Химок" на трибунах также пригорюнились и повесили носы. Сейчас можно слышать, как из фан-сектора гостей звучит: "ЦСКА, ЦСКА!"

36' Как всегда активен и эмоционален у кромки поля Спартак Гогниев, подсказывая своим подопечным, как нужно играть, но комбинационная игра у хозяев как-то совсем разладилась.

35' Пока что можно говорить о том, что ЦСКА побеждает "Химки" в первом тайме на классе. Причём армейцы играют без своих креативных атакующих латиноамериканцев.