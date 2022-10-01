да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Александр
|4
|0.36
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.18
|Мирзов Резиуан
|2
|0.18
|Ломовицкий Александр
|1
|0.09
|Кухарчук Илья
|1
|0.09
|Глушаков Денис
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|7 (2)
|0.64
|Медина Хесус
|5 (2)
|0.45
|Карраскаль Хорхе
|5 (2)
|0.45
|Кучаев Константин
|2
|0.18
|Обляков Иван
|1
|0.09
|Дивеев Игорь
|1
|0.09
|Набабкин Кирилл
|1
|0.09
|Гайч Адольфо Хулиан
|1
|0.09
|Мухин Максим
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
|Гайич Милан III
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|Ломовицкий Александр
|3
|0
|Волков Захар
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Садыгов Илья
|2
|0
|Гбане Роман Мори Диаман
|2
|0
|Идову Брайн Оладапо
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Зделар Саша
|3
|0
|Мухин Максим
|3
|0
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|1
|0
|Гайч Адольфо Хулиан
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 3
|26
|2.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 9
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|19 - 12
|22
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 11
|19
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 20
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Оренбург
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|18 - 27
|15
|9.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|10.
|Пари НН
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|13.
|Химки
|0:2 Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 21
|8
|14.
|Факел
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 20
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|6.
|Оренбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Химки
|0:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|10
|3.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|7.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|10.
|Сочи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|11.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|14.
|Химки
|0:2 Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|8 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|13 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|9 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|6 (4)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3