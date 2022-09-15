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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Химки
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 53
Химки 13.2% (7)
X 9.4% (5)
ЦСКА Москва 77.4% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
ЦСКА Москва
6.30
6.60
4.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Химки
ЦСКА Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ТМК
4:1
ТМК
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Александр 4 0.4
Руденко Александр Александрович 2 0.2
Мирзов Резиуан 2 0.2
Ломовицкий Александр 1 0.1
Кухарчук Илья 1 0.1
Глушаков Денис 0 0
Боженов Кирилл 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медина Хесус 5 (2) 0.5
Чалов Фёдор 5 (2) 0.5
Карраскаль Хорхе 5 (2) 0.5
Кучаев Константин 2 0.2
Обляков Иван 1 0.1
Дивеев Игорь 1 0.1
Набабкин Кирилл 1 0.1
Гайч Адольфо Хулиан 1 0.1
Мухин Максим 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Барбоза Мойзес Роберто 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Гайич Милан III 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 3 0
Ломовицкий Александр 3 0
Волков Захар 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Тихий Дмитрий 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Гбане Роман Мори Диаман 2 0
Идову Брайн Оладапо 1 0
Данилкин Егор 1 0
Камышев Илья 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Долгов Александр 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 4 0
Зделар Саша 3 0
Мухин Максим 3 0
Набабкин Кирилл 2 0
Акинфеев Игорь 1 0
Кучаев Константин 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Обляков Иван 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Барбоза Мойзес Роберто 1 0
Гайч Адольфо Хулиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

5
17
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
12%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
20%
2
12%
46-60
2
40%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

13
4
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
6
46%
2
50%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

10
21
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
10%
1
5%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
4
40%
5
24%
61-75
3
30%
5
24%
76-90

Пропущено

20
9
14 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
8
40%
4
44%
31-45
1
5%
3
33%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
20%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0
Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 2 0 29 - 3 26
2. Ростов Заявка 10 6 4 0 19 - 12 22
3. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 21 - 9 20
4. Краснодар Заявка 10 6 2 2 21 - 14 20
5. Спартак Москва Заявка 10 6 1 3 22 - 11 19
6. Сочи Заявка 10 5 2 3 17 - 16 17
7. Динамо Москва Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Ахмат Заявка 10 4 2 4 15 - 16 14
9. Оренбург Заявка 10 4 0 6 14 - 26 12
10. Пари НН Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
11. Крылья Советов Заявка 10 2 4 4 10 - 14 10
12. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
13. Химки Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
14. Факел Заявка 10 1 5 4 13 - 20 8
15. Урал Заявка 10 1 1 8 5 - 19 4
16. Торпедо Москва Заявка 10 1 1 8 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
7. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
8. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Факел Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Химки Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
2. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
6. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
10. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
12. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
14. Химки Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
15. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
Зенит Силва де Оливейра Малком Филипе 6 (4)
Ростов Комличенко Николай 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2022, осталось 2 дня 9 часов 9 минут.



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    • Прогнозы 53
    Химки 13.2% (7)
    X 9.4% (5)
    ЦСКА Москва 77.4% (41)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    ЦСКА Москва
    6.30
    6.60
    4.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Химки - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Химки
    13.2% (7)
    Ничья
    9.4% (5)
    ЦСКА Москва
    77.4% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (30)
    Меньше
    34.78% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    67.39% (31)
    Нет
    32.61% (15)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    37.7% (20)
    0:2 ЦСКА Москва
    13.2% (7)
    1:3 ЦСКА Москва
    9.4% (5)
    0:1 ЦСКА Москва
    9.4% (5)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
    2:1 Химки
    3.8% (2)
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    Химки
    ЦСКА Москва
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