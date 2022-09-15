Тур: 11. Стадион: Арена Химки.
Позже
История личных встреч
Химки
ЦСКА Москва
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
100%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Александр
|4
|0.4
|Руденко Александр Александрович
|2
|0.2
|Мирзов Резиуан
|2
|0.2
|Ломовицкий Александр
|1
|0.1
|Кухарчук Илья
|1
|0.1
|Глушаков Денис
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медина Хесус
|5 (2)
|0.5
|Чалов Фёдор
|5 (2)
|0.5
|Карраскаль Хорхе
|5 (2)
|0.5
|Кучаев Константин
|2
|0.2
|Обляков Иван
|1
|0.1
|Дивеев Игорь
|1
|0.1
|Набабкин Кирилл
|1
|0.1
|Гайч Адольфо Хулиан
|1
|0.1
|Мухин Максим
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
|Гайич Милан III
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|Ломовицкий Александр
|3
|0
|Волков Захар
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Садыгов Илья
|2
|0
|Гбане Роман Мори Диаман
|2
|0
|Идову Брайн Оладапо
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|Долгов Александр
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Зделар Саша
|3
|0
|Мухин Максим
|3
|0
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Обляков Иван
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Барбоза Мойзес Роберто
|1
|0
|Гайч Адольфо Хулиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Забито
5
17
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
12%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
20%
2
12%
46-60
2
40%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Пропущено
13
4
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
6
46%
2
50%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
10
21
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
10%
1
5%
1-15
1
10%
3
14%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
4
40%
5
24%
61-75
3
30%
5
24%
76-90
Пропущено
20
9
14 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
8
40%
4
44%
31-45
1
5%
3
33%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
20%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Химки - Локомотив Москва 0:5 Краснодар - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:1 Химки - Крылья Советов 0:0
Оренбург - Химки 3:1 Химки - Краснодар 0:2 Сочи - Химки 4:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Химки - Ахмат 1:3 Торпедо Москва - Химки 1:3 Ростов - Химки 1:0 Химки - Пари НН 3:0 Химки - Зенит 1:1 Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Урал 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Торпедо Москва - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Зенит - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 ЦСКА Москва - Велес Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 3
|26
|2.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|19 - 12
|22
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 9
|20
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 11
|19
|6.
|Сочи
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|9.
|Оренбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|14 - 26
|12
|10.
|Пари НН
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|14.
|Факел
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 20
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|8.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|10
|3.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|10.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|8 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|13 (1)
|Зенит
|Силва де Оливейра Малком Филипе
|6 (4)
|Ростов
|Комличенко Николай
|7 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - ЦСКА Москва
Исход игры
Химки
13.2% (7)
Ничья
9.4% (5)
ЦСКА Москва
77.4% (41)
Тотал 2.5
Больше
65.22% (30)
Меньше
34.78% (16)
Обе команды забьют
Да
67.39% (31)
Нет
32.61% (15)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
37.7% (20)
0:2 ЦСКА Москва
13.2% (7)
1:3 ЦСКА Москва
9.4% (5)
0:1 ЦСКА Москва
9.4% (5)
1:1 Ничья
5.7% (3)
2:1 Химки
3.8% (2)
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