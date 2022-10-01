Тур: 10. Стадион: Тиволи Ной.
0:3
Второй тайм: 70'
0'
22' Желтая карточкаРинальди Лаутаро
0:1
45' ГолБургшталлер Гвидо
0:2
51' ГолГрюлль Марко
0:3
57' ПенальтиБургшталлер Гвидо
60' Желтая карточкаАуэр Йонас
Ход матча
22'
45'
51'
57'
60'
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
38
Дрёйф
Ферди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
История личных встреч
Сваровски Тироль
Рапид Вена
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|5 (2)
|0.5
|Прелец Ник
|3
|0.3
|Огринец Санди
|2
|0.2
|Рогель Жан
|2
|0.2
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.1
|Зульцбахер Лукас
|0
|0
|Шульц Кофи
|0
|0
|Мюллер Валентино
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|0.33
|Циммерманн Бернхард
|2
|0.22
|Грюлль Марко
|1
|0.11
|Кюн Николас
|1
|0.11
|Демир Юсуф
|1
|0.11
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.11
|Шик Торстен
|0
|0
|Дрёйф Ферди
|0
|0
|Грайль Патрик
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Bacher
|2
|1
|Зульцбахер Лукас
|3
|0
|Ринальди Лаутаро
|2
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеич Алекса
|3
|0
|Байич Анте
|1
|1
|Martin Moormann
|1
|1
|Виммер Кевин
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Циммерманн Бернхард
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Шик Торстен
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Кершбаум Роман
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
3
60%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
38%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
4
31%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
15%
3
38%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
4
29%
4
44%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5
Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Альтах - Рапид Вена 0:1 Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2
Рапид Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|10
|7
|2
|1
|22 - 4
|23
|2.
|ЛАСК
|0:0
|10
|5
|4
|1
|19 - 11
|19
|3.
|Штурм
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|4.
|Аустрия Вена
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|5.
|Вольфсбергер
|2:1
|10
|4
|2
|4
|20 - 20
|14
|6.
|Рапид Вена
|3:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|7.
|Аустрия Лустенау
|1:2
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|15 - 17
|11
|9.
|Сваровски Тироль
|0:3
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|10.
|Хартберг
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|11.
|Рид
|9
|1
|2
|6
|4 - 14
|5
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|2.
|ЛАСК
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|4.
|Аустрия Вена
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Аустрия Лустенау
|1:2
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|6.
|Хартберг
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|7.
|Сваровски Тироль
|0:3
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|8.
|Вольфсбергер
|2:1
|5
|1
|1
|3
|9 - 13
|4
|9.
|Рапид Вена
|3:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбергер
|2:1
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|2.
|Рапид Вена
|3:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|4.
|ЛАСК
|0:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Штурм
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|1
|2
|11 - 11
|7
|8.
|Сваровски Тироль
|0:3
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|1:2
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|Хартберг
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|11.
|Рид
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|12.
|Альтах
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|6 (3)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|6 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Прица Тим
|7 (1)
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|5
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 3
|Аустрия Лустенау
|Pius Grabher
|4