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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Сваровски Тироль
0:3
Второй тайм: 70'
Рапид Вена
0'
22' Желтая карточка
Ринальди Лаутаро
0:1
45' Гол
Бургшталлер Гвидо
0:2
51' Гол
Грюлль Марко
0:3
57' Пенальти
Бургшталлер Гвидо
60' Желтая карточка
Ауэр Йонас
25
Освальд
Фердинанд
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
6
Зульцбахер
Лукас
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
7
Забитцер
Томас
9
Прелец
Ник
11
Ринальди
Лаутаро
45
Хедль
Никлас
43
Кверфельд
Леопольд
19
Золльбауэр
Михаэль
20
Хофманн
Максимилиан
22
Косцельник
Мартин
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
5
Кершбаум
Роман
7
Кюн
Николас
9
Бургшталлер
Гвидо
38
Дрёйф
Ферди
Сваровски Тироль
4-3-1-2
Рапид Вена
3-4-1-2

История личных встреч

Сваровски Тироль
Рапид Вена

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

БE
2:0
БE
1:2
Б
0:2
Б
5:2
БЧГ
2:3
БЧГ
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 5 (2) 0.5
Прелец Ник 3 0.3
Огринец Санди 2 0.2
Рогель Жан 2 0.2
Ринальди Лаутаро 1 0.1
Зульцбахер Лукас 0 0
Шульц Кофи 0 0
Мюллер Валентино 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 3 (1) 0.33
Циммерманн Бернхард 2 0.22
Грюлль Марко 1 0.11
Кюн Николас 1 0.11
Демир Юсуф 1 0.11
Кверфельд Леопольд 1 0.11
Шик Торстен 0 0
Дрёйф Ферди 0 0
Грайль Патрик 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Bacher 2 1
Зульцбахер Лукас 3 0
Ринальди Лаутаро 2 0
Бехоунек Рафаэл 2 0
Мюллер Валентино 2 0
Блуме Брор 1 0
Освальд Фердинанд 1 0
Шульц Кофи 1 0
Огринец Санди 1 0
Dominik Stumberger 1 0
Прица Тим 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Прелец Ник 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеич Алекса 3 0
Байич Анте 1 1
Martin Moormann 1 1
Виммер Кевин 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Грюлль Марко 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Циммерманн Бернхард 2 0
Бургшталлер Гвидо 1 0
Золльбауэр Михаэль 1 0
Шик Торстен 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Кершбаум Роман 1 0
Освальд Мориц 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
3
60%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
38%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
4
31%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
15%
3
38%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
4
29%
4
44%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5
Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Альтах - Рапид Вена 0:1 Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2
Рапид Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 10 7 2 1 22 - 4 23
2. ЛАСК 0:0 10 5 4 1 19 - 11 19
3. Штурм 9 5 3 1 14 - 5 18
4. Аустрия Вена 9 4 3 2 18 - 14 15
5. Вольфсбергер 2:1 10 4 2 4 20 - 20 14
6. Рапид Вена 3:0 9 4 2 3 11 - 9 14
7. Аустрия Лустенау 1:2 10 3 3 4 13 - 18 12
8. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 15 - 17 11
9. Сваровски Тироль 0:3 10 3 2 5 13 - 17 11
10. Хартберг 8 2 1 5 7 - 15 7
11. Рид 9 1 2 6 4 - 14 5
12. Альтах 9 1 2 6 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 6 4 2 0 10 - 2 14
2. ЛАСК 0:0 5 3 1 1 11 - 8 10
3. Штурм 5 3 1 1 8 - 2 10
4. Аустрия Вена 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Аустрия Лустенау 1:2 5 2 1 2 8 - 11 7
6. Хартберг 4 2 0 2 4 - 6 6
7. Сваровски Тироль 0:3 5 1 2 2 5 - 9 5
8. Вольфсбергер 2:1 5 1 1 3 9 - 13 4
9. Рапид Вена 3:0 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Рид 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Альтах 5 1 1 3 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбергер 2:1 5 3 1 1 11 - 7 10
2. Рапид Вена 3:0 5 3 1 1 7 - 3 10
3. Ред Булл Зальцбург 0:0 4 3 0 1 12 - 2 9
4. ЛАСК 0:0 5 2 3 0 8 - 3 9
5. Штурм 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Аустрия Вена 5 2 1 2 10 - 10 7
7. Аустрия Клагенфурт 5 2 1 2 11 - 11 7
8. Сваровски Тироль 0:3 5 2 0 3 8 - 8 6
9. Аустрия Лустенау 1:2 5 1 2 2 5 - 7 5
10. Хартберг 4 0 1 3 3 - 9 1
11. Рид 5 0 1 4 1 - 8 1
12. Альтах 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
ЛАСК Накамура Кейто 6 (3)
ЛАСК Любичич Марин 6 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Сваровски Тироль Прица Тим 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рид Leo Mikic 2 2
ЛАСК Йовичич Бранко 5
Альтах Райтер Доминик 1 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 3
Аустрия Лустенау Pius Grabher 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    Ринальди Лаутаро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Рапид Вена
59.83
3.80
1.97
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена онлайн

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