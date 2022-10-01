Тур: 10. Стадион: Тиволи Ной.
0:5
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаРинальди Лаутаро
0:1
45' ГолБургшталлер Гвидо
0:2
51' ГолГрюлль Марко
0:3
57' ПенальтиБургшталлер Гвидо
60' Желтая карточкаАуэр Йонас
0:4
78' ГолДрёйф Ферди
0:5
81' ГолЦиммерманн Бернхард
90'+5
Ход матча
22'
45'
51'
57'
60'
78'
0:4
81'
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
38
Дрёйф
Ферди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
История личных встреч
Сваровски Тироль
Рапид Вена
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
10%
10%
80%
1 победа 1 ничья 8 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|5 (2)
|0.5
|Прелец Ник
|3
|0.3
|Огринец Санди
|2
|0.2
|Рогель Жан
|2
|0.2
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.1
|Зульцбахер Лукас
|0
|0
|Шульц Кофи
|0
|0
|Мюллер Валентино
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|0.44
|Циммерманн Бернхард
|3
|0.33
|Грюлль Марко
|2
|0.22
|Дрёйф Ферди
|1
|0.11
|Кюн Николас
|1
|0.11
|Демир Юсуф
|1
|0.11
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.11
|Шик Торстен
|0
|0
|Косцельник Мартин
|0
|0
|Грайль Патрик
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Bacher
|2
|1
|Зульцбахер Лукас
|3
|0
|Ринальди Лаутаро
|2
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Dominik Stumberger
|1
|0
|Прица Тим
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ауэр Йонас
|3
|0
|Пеич Алекса
|3
|0
|Байич Анте
|1
|1
|Martin Moormann
|1
|1
|Виммер Кевин
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Циммерманн Бернхард
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Шик Торстен
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Кершбаум Роман
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
3
60%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
11
3
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
9%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
38%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
4
31%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
15%
5
38%
76-90
Пропущено
19
9
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
21%
4
44%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
3
16%
1
11%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
6
32%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5
Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Альтах - Рапид Вена 0:1 Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2
Рапид Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|7
|2
|1
|23 - 5
|23
|2.
|ЛАСК
|10
|5
|4
|1
|20 - 12
|19
|3.
|Штурм
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|4.
|Аустрия Вена
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|5.
|Вольфсбергер
|10
|4
|2
|4
|21 - 20
|14
|6.
|Рапид Вена
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|7.
|Аустрия Лустенау
|10
|3
|3
|4
|13 - 19
|12
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|15 - 17
|11
|9.
|Сваровски Тироль
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|10.
|Хартберг
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|11.
|Рид
|9
|1
|2
|6
|4 - 14
|5
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|ЛАСК
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|4.
|Аустрия Вена
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Аустрия Лустенау
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|6.
|Хартберг
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|7.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|8.
|Вольфсбергер
|5
|1
|1
|3
|9 - 13
|4
|9.
|Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбергер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|2.
|Рапид Вена
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|3.
|ЛАСК
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|5.
|Штурм
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|1
|2
|11 - 11
|7
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|Хартберг
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|11.
|Рид
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|12.
|Альтах
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
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|ЛАСК
|Любичич Марин
|7 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|6 (3)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|6 (1)
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|5
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 3
|Аустрия Лустенау
|Pius Grabher
|4