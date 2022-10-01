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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Сочи
Прогнозы 157
Оренбург 24.2% (38)
X 26.1% (41)
Сочи 49.7% (78)
0
выиграет Оренбург, со счетом 3:2
да
Arii #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Сочи
3.94
3.96
3.55
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Оренбург
Сочи

История личных встреч

Оренбург
Сочи

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сычевой Владимир 5 0.5
Марин Джимми 2 0.2
Аюпов Тимур 2 0.2
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1) 0.2
Эктов Александр 1 0.1
Башич Иван 1 0.1
Вера Лукас Габриэль 0 0
Гурциев Батраз 0 0
Печенин Кирилл 0 0
Оганесян Степан 0 0
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нобоа Кристиан 8 (5) 0.8
Мелкадзе Георгий 4 0.4
Юсупов Артур 2 0.2
Сарвели Владислав 2 0.2
Цаллагов Ибрагим 1 0.1
Бурмистров Никита 0 0
Макарчук Артём 0 0
Терехов Сергей 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 5 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 2 1
Аюпов Тимур 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Хотулёв Данила 3 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Малых Андрей 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Гойкович Ренато 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0
Башич Иван 1 0
Сычевой Владимир 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Артур 4 0
Макарчук Артём 4 0
Юрганов Игорь 3 0
Мелкадзе Георгий 3 0
Нобоа Кристиан 2 0
Терехов Сергей 2 0
Дркушич Ваня 2 0
Кравцов Кирилл 2 0
Мещанинов Артём 2 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Заика Кирилл 1 0
Ангбан Викторьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
4
40%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
17%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

20
4
13 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
5
25%
1
25%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
1
25%
31-45
3
15%
1
25%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
2
10%
1
25%
76-90

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
7%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
29%
7
37%
31-45
3
21%
3
16%
46-60
4
29%
2
11%
61-75
2
14%
2
11%
76-90

Пропущено

26
14
15 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
5
19%
1
7%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
4
15%
2
14%
31-45
5
19%
5
36%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
3
12%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Оренбург - Динамо Москва 2:2 Пари НН - Оренбург 0:2 Ростов - Оренбург 3:1 Зенит - Оренбург 8:0
Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2
Сочи
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1
Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 2 0 29 - 3 26
2. Ростов Заявка 10 6 4 0 19 - 12 22
3. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 21 - 9 20
4. Краснодар Заявка 10 6 2 2 21 - 14 20
5. Спартак Москва Заявка 10 6 1 3 22 - 11 19
6. Сочи Заявка 10 5 2 3 17 - 16 17
7. Динамо Москва Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
8. Ахмат Заявка 10 4 2 4 15 - 16 14
9. Оренбург Заявка 10 4 0 6 14 - 26 12
10. Пари НН Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
11. Крылья Советов Заявка 10 2 4 4 10 - 14 10
12. Локомотив Москва Заявка 10 2 3 5 13 - 18 9
13. Химки Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
14. Факел Заявка 10 1 5 4 13 - 20 8
15. Урал Заявка 10 1 1 8 5 - 19 4
16. Торпедо Москва Заявка 10 1 1 8 5 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 5 0 0 20 - 1 15
2. ЦСКА Москва Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
3. Ростов Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Краснодар Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5. Сочи Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
6. Динамо Москва Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
7. Спартак Москва Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
8. Оренбург Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
9. Локомотив Москва Заявка 5 1 3 1 10 - 7 6
10. Пари НН Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
11. Ахмат Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Факел Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13. Химки Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Урал Заявка 6 1 0 5 4 - 12 3
15. Торпедо Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16. Крылья Советов Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
2. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 13 - 8 10
3. Ахмат Заявка 5 3 0 2 10 - 9 9
4. Ростов Заявка 4 2 2 0 8 - 6 8
5. Крылья Советов Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
6. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Пари НН Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8. Динамо Москва Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
9. ЦСКА Москва Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
10. Сочи Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11. Факел Заявка 6 0 3 3 7 - 13 3
12. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
13. Оренбург Заявка 6 1 0 5 5 - 21 3
14. Химки Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
15. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 8 (3)
Краснодар Сперцян Эдуард 11 (2)
Сочи Нобоа Кристиан 13 (1)
Зенит Малком Филипе 6 (4)
Ростов Комличенко Николай 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 3
Оренбург Сиваков Михаил 5
Ахмат Швец Антон 5
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 5
Спартак Москва Рыбус Мацей 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2022, осталось 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 157
    Оренбург 24.2% (38)
    X 26.1% (41)
    Сочи 49.7% (78)
    0
    выиграет Оренбург, со счетом 3:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Сочи
    3.94
    3.96
    3.55
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Оренбург - Сочи

    Исход игры
    Оренбург
    24.7% (38)
    Ничья
    24.7% (38)
    Сочи
    50.6% (78)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.26% (67)
    Меньше
    42.74% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    82.05% (96)
    Нет
    17.95% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Сочи
    33.1% (51)
    1:1 Ничья
    19.5% (30)
    0:1 Сочи
    6.5% (10)
    2:1 Оренбург
    3.9% (6)
    1:0 Оренбург
    3.9% (6)
    2:2 Ничья
    3.2% (5)
    0:2 Сочи
    2.6% (4)
    1:3 Сочи
    1.3% (2)
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    Оренбург
    Сочи
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