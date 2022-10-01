да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сычевой Владимир
|5
|0.5
|Марин Джимми
|2
|0.2
|Аюпов Тимур
|2
|0.2
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2 (1)
|0.2
|Эктов Александр
|1
|0.1
|Башич Иван
|1
|0.1
|Вера Лукас Габриэль
|0
|0
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Оганесян Степан
|0
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|8 (5)
|0.8
|Мелкадзе Георгий
|4
|0.4
|Юсупов Артур
|2
|0.2
|Сарвели Владислав
|2
|0.2
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.1
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Макарчук Артём
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|5
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2
|1
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Эктов Александр
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Хотулёв Данила
|3
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Малых Андрей
|1
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Гойкович Ренато
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
|Сычевой Владимир
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Артур
|4
|0
|Макарчук Артём
|4
|0
|Юрганов Игорь
|3
|0
|Мелкадзе Георгий
|3
|0
|Нобоа Кристиан
|2
|0
|Терехов Сергей
|2
|0
|Дркушич Ваня
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Мещанинов Артём
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 3
|26
|2.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|19 - 12
|22
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 9
|20
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 11
|19
|6.
|Сочи
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|9.
|Оренбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|14 - 26
|12
|10.
|Пари НН
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|14.
|Факел
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 20
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|8.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|10
|3.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|10.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|8 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|13 (1)
|Зенит
|Малком Филипе
|6 (4)
|Ростов
|Комличенко Николай
|7 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3