Тур: 11. Стадион: Газовик.
История личных встреч
Оренбург
Сочи
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сычевой Владимир
|5
|0.5
|Марин Джимми
|2
|0.2
|Аюпов Тимур
|2
|0.2
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2 (1)
|0.2
|Эктов Александр
|1
|0.1
|Башич Иван
|1
|0.1
|Вера Лукас Габриэль
|0
|0
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
|Оганесян Степан
|0
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нобоа Кристиан
|8 (5)
|0.8
|Мелкадзе Георгий
|4
|0.4
|Юсупов Артур
|2
|0.2
|Сарвели Владислав
|2
|0.2
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.1
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Макарчук Артём
|0
|0
|Терехов Сергей
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|5
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|2
|1
|Аюпов Тимур
|3
|0
|Эктов Александр
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Хотулёв Данила
|3
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Малых Андрей
|1
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Гойкович Ренато
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
|Сычевой Владимир
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Артур
|4
|0
|Макарчук Артём
|4
|0
|Юрганов Игорь
|3
|0
|Мелкадзе Георгий
|3
|0
|Нобоа Кристиан
|2
|0
|Терехов Сергей
|2
|0
|Дркушич Ваня
|2
|0
|Кравцов Кирилл
|2
|0
|Мещанинов Артём
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
4
40%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
17%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
4
33%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
20
4
13 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
5
25%
1
25%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
3
15%
1
25%
31-45
3
15%
1
25%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
2
10%
1
25%
76-90
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
7%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
29%
7
37%
31-45
3
21%
3
16%
46-60
4
29%
2
11%
61-75
2
14%
2
11%
76-90
Пропущено
26
14
15 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
5
19%
1
7%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
4
15%
2
14%
31-45
5
19%
5
36%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
3
12%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Оренбург - Динамо Москва 2:2 Пари НН - Оренбург 0:2 Ростов - Оренбург 3:1 Зенит - Оренбург 8:0
Оренбург - Химки 3:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - Оренбург 2:0 Оренбург - Торпедо Москва 1:0 Ростов - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Урал 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Газиантепспор - Оренбург 1:2 Оренбург - Динамо-Авто 2:2 Уфа - Оренбург 1:2 Оренбург - Уфа 2:2 Волгарь - Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск - Оренбург 1:0 Оренбург - Олимп-Долгопрудный 2:2
Сочи
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЦСКА Москва - Сочи 2:1 Сочи - Факел 1:1 Сочи - Торпедо Москва 1:3 Сочи - Динамо Москва 2:1
Краснодар - Сочи 2:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Химки 4:1 Ростов - Сочи 2:2 Спартак Москва - Сочи 3:0 Сочи - Пари НН 2:1 Сочи - Ахмат 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:0 Торпедо Москва - Сочи 1:3 Химки - Сочи 0:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - Сочи 1:1 Сочи - Зенит 1:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Сочи - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Сочи 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 3
|26
|2.
|Ростов
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|19 - 12
|22
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 9
|20
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 11
|19
|6.
|Сочи
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 16
|17
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|8.
|Ахмат
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 16
|14
|9.
|Оренбург
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|14 - 26
|12
|10.
|Пари НН
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|14.
|Факел
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 20
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|4
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 1
|15
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|3.
|Ростов
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Краснодар
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|8.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|10 - 7
|6
|10.
|Пари НН
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|11.
|Ахмат
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 8
|10
|3.
|Ахмат
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Пари НН
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|9.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|10.
|Сочи
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Оренбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 21
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
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- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|8 (3)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|11 (2)
|Сочи
|Нобоа Кристиан
|13 (1)
|Зенит
|Силва де Оливейра Малком Филипе
|6 (4)
|Ростов
|Комличенко Николай
|7 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
|Ахмат
|Швец Антон
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|Спартак Москва
|Рыбус Мацей
|1 3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Оренбург - Сочи
Исход игры
Оренбург
29.7% (19)
Ничья
21.9% (14)
Сочи
48.4% (31)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (26)
Меньше
46.94% (23)
Обе команды забьют
Да
73.47% (36)
Нет
26.53% (13)
Популярный счёт
1:2 Сочи
32.8% (21)
1:1 Ничья
17.2% (11)
1:0 Оренбург
7.8% (5)
0:1 Сочи
6.3% (4)
0:2 Сочи
4.7% (3)
2:2 Ничья
3.1% (2)
2:1 Оренбург
3.1% (2)
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