Тур: 10. Стадион: Ред Булл Арена.
0:0
Второй тайм: 71'
Ход матча
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
77
Окафор
Ноа
30
Хорват
Саша
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Окафор НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сучич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
23 Шимич РокоНападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
ЛАСК
29 матчей
89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.1%
27.6%
10.3%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.5%
24.1%
10.4%
19 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
39 матчей
66.7%
25.6%
7.7%
26 побед 10 ничьих 3 победы
Первый тайм
46.2%
41%
12.8%
18 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
48.7%
38.5%
12.8%
19 побед 15 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окафор Ноа
|5
|0.5
|Фернандо Педро
|4 (1)
|0.4
|Сеско Бенджамин
|4
|0.4
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.2
|Капальдо Николас
|2
|0.2
|Адаму Чуквубике
|2
|0.2
|Камери Дийон
|1
|0.1
|Диарра Юба
|1
|0.1
|Павлович Страхиня
|1
|0.1
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Соле Умар
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|6
|0.6
|Любичич Марин
|6
|0.6
|Гойгингер Томас
|3
|0.3
|Цуль Роберт
|1
|0.1
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.1
|Хорват Саша
|1
|0.1
|Йовичич Бранко
|1
|0.1
|Стойкович Филип
|0
|0
|Михорль Петер
|0
|0
|Реннер Рене
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дедич Амар
|3
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|1
|Дьямбу Мамади
|1
|1
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Соле Умар
|2
|0
|Сучич Лука
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Шимич Роко
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|5
|0
|Любичич Марин
|1
|1
|Стойкович Филип
|1
|1
|Михорль Петер
|1
|1
|Реннер Рене
|2
|0
|Цуль Роберт
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
20%
2
25%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
17%
3
27%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
22
19
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
0 Не забивали 0
4
18%
5
26%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
2
9%
4
21%
31-45
5
23%
2
11%
46-60
4
18%
3
16%
61-75
4
18%
2
11%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
25%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1
ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЛАСК - Амштеттен 9:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 1:1
Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1 Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|10
|7
|2
|1
|22 - 4
|23
|2.
|ЛАСК
|0:0
|10
|5
|4
|1
|19 - 11
|19
|3.
|Штурм
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|4.
|Аустрия Вена
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|5.
|Вольфсбергер
|2:1
|10
|4
|2
|4
|20 - 20
|14
|6.
|Рапид Вена
|3:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|7.
|Аустрия Лустенау
|1:2
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|15 - 17
|11
|9.
|Сваровски Тироль
|0:3
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|10.
|Хартберг
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|11.
|Рид
|9
|1
|2
|6
|4 - 14
|5
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|2.
|ЛАСК
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|4.
|Аустрия Вена
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Аустрия Лустенау
|1:2
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|6.
|Хартберг
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|7.
|Сваровски Тироль
|0:3
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|8.
|Вольфсбергер
|2:1
|5
|1
|1
|3
|9 - 13
|4
|9.
|Рапид Вена
|3:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Рид
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбергер
|2:1
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|2.
|Рапид Вена
|3:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|4.
|ЛАСК
|0:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Штурм
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|2
|1
|2
|11 - 11
|7
|8.
|Сваровски Тироль
|0:3
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|1:2
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|Хартберг
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|11.
|Рид
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|12.
|Альтах
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|6 (3)
|ЛАСК
|Любичич Марин
|6 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|Сваровски Тироль
|Прица Тим
|7 (1)
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|5
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 3
|Аустрия Лустенау
|Pius Grabher
|4