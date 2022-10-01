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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: . Зрители: 14780
Ред Булл Зальцбург
1:1
Конец матча
ЛАСК
0'
30' Желтая карточка
Дедич Амар
0:1
78' Гол
Любичич Марин
1:1
90' Гол
Соле Умар
90'+7
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхиня
39
Вебер
Максимилиан
27
Гурна-Дуат
Люка
7
Капальдо
Николас
13
Зайвальд
Николас
14
Кьергаард
Мауриц
30
Сеско
Бенджамин
77
Окафор
Ноа
1
Шлагер
Александер
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
18
Йовичич
Бранко
8
Михорль
Петер
27
Гойгингер
Томас
30
Хорват
Саша
38
Накамура
Кейто
11
Любичич
Марин
Ред Булл Зальцбург
4-1-2-1-2
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
ЛАСК

29 матчей

89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.1%
27.6%
10.3%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.5%
24.1%
10.4%
19 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

39 матчей

66.7%
25.6%
7.7%
26 побед 10 ничьих 3 победы

Первый тайм

46.2%
41%
12.8%
18 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.7%
38.5%
12.8%
19 побед 15 ничьих 5 побед

История матчей

Б
0:0
К
3:1
Б
3:1
БЧГ
2:5
К
0:3
БЧГ
2:0
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:3
Б
3:1
К
1:0
Б
2:3
Б
2:2
БЧГ
2:1
БЧГ
0:2
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
1:1
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
К
2:1
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
0:0
Б(M
3:0
Б(M
0:0
Б(M
3:2
Б(M
2:1
Б(M
0:3
Б(M
0:2
Б(M
1:0
Б(M
4:0
Б(M
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окафор Ноа 5 0.5
Фернандо Педро 4 (1) 0.4
Сеско Бенджамин 4 0.4
Кьергаард Мауриц 2 0.2
Капальдо Николас 2 0.2
Адаму Чуквубике 2 0.2
Соле Умар 1 0.1
Павлович Страхиня 1 0.1
Камери Дийон 1 0.1
Диарра Юба 1 0.1
Ульмер Андреас 0 0
Сучич Лука 0 0
Вебер Максимилиан 0 0
Дедич Амар 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 7 0.7
Накамура Кейто 6 0.6
Гойгингер Томас 3 0.3
Цуль Роберт 1 0.1
Кулурис Эфтимос 1 0.1
Хорват Саша 1 0.1
Йовичич Бранко 1 0.1
Михорль Петер 0 0
Стойкович Филип 0 0
Реннер Рене 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дедич Амар 3 0
Адаму Чуквубике 1 1
Дьямбу Мамади 1 1
Вебер Максимилиан 2 0
Соле Умар 2 0
Сучич Лука 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Окафор Ноа 1 0
Капальдо Николас 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Шимич Роко 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 5 0
Любичич Марин 1 1
Стойкович Филип 1 1
Михорль Петер 1 1
Реннер Рене 2 0
Цуль Роберт 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Шлагер Александер 1 0
Гойгингер Томас 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Челич Неманя 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
2
18%
2
22%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
3
75%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
17%
3
27%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

23
20
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
0 Не забивали 0
4
17%
5
25%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
2
9%
4
20%
31-45
5
22%
2
10%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
5
22%
3
15%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
40%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Юнион Гюртен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Ливерпуль 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 SV Fuegen - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Ред Булл Зальцбург - Антверпен 1:2 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1
ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЛАСК - Амштеттен 9:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 1:1
Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1 Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 23 - 5 23
2. ЛАСК 10 5 4 1 20 - 12 19
3. Штурм 9 5 3 1 14 - 5 18
4. Аустрия Вена 9 4 3 2 18 - 14 15
5. Вольфсбергер 10 4 2 4 21 - 20 14
6. Рапид Вена 9 4 2 3 13 - 9 14
7. Аустрия Лустенау 10 3 3 4 13 - 19 12
8. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 15 - 17 11
9. Сваровски Тироль 10 3 2 5 13 - 19 11
10. Хартберг 8 2 1 5 7 - 15 7
11. Рид 9 1 2 6 4 - 14 5
12. Альтах 9 1 2 6 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 4 2 0 11 - 3 14
2. ЛАСК 5 3 1 1 11 - 8 10
3. Штурм 5 3 1 1 8 - 2 10
4. Аустрия Вена 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Аустрия Лустенау 5 2 1 2 8 - 12 7
6. Хартберг 4 2 0 2 4 - 6 6
7. Сваровски Тироль 5 1 2 2 5 - 11 5
8. Вольфсбергер 5 1 1 3 9 - 13 4
9. Рапид Вена 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Рид 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Альтах 5 1 1 3 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбергер 5 3 1 1 12 - 7 10
2. Рапид Вена 5 3 1 1 9 - 3 10
3. ЛАСК 5 2 3 0 9 - 4 9
4. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 12 - 2 9
5. Штурм 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Аустрия Вена 5 2 1 2 10 - 10 7
7. Аустрия Клагенфурт 5 2 1 2 11 - 11 7
8. Сваровски Тироль 5 2 0 3 8 - 8 6
9. Аустрия Лустенау 5 1 2 2 5 - 7 5
10. Хартберг 4 0 1 3 3 - 9 1
11. Рид 5 0 1 4 1 - 8 1
12. Альтах 4 0 1 3 2 - 10 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 7 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
ЛАСК Накамура Кейто 6 (3)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Вольфсбергер Барибо Тай 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рид Leo Mikic 2 2
ЛАСК Йовичич Бранко 5
Альтах Райтер Доминик 1 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 3
Аустрия Лустенау Pius Grabher 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Дедич Амар получил желтую карточку от судьи
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