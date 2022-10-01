Тур: 24. Стадион: Стора Валла.
0'
1:0
29' ГолФараж Омар
45' Желтая карточкаОльссон Себастьян
2:0
48' Гол в свои воротаДаниэльссон Маркус
72' Желтая карточкаВикхейм Густав
3:0
85' ГолБертильссон Юхан
90' Желтая карточкаСабович Бесард
90' Желтая карточкаАндерссон Элиас
90'+4
Ход матча
29'
1:0
48'
72'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
25
Галь
Джеффри
21
Карлен
Адам
19
Фараж
Омар
- Основной состав
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Фараж ОмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Думбуя АмадуНападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Дегерфорс
Юргорден
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиди Абдельрахман
|6
|0.25
|Diego Campos2
|4
|0.17
|Вукоевич Диян
|3
|0.13
|Фараж Омар
|3
|0.13
|Эрквист Расмус
|2
|0.08
|Бертильссон Юхан
|1
|0.04
|Джурджич Никола
|1
|0.04
|Лагербильке Густав
|1
|0.04
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.04
|Салмон Джастин
|1
|0.04
|Гравиус Христос
|0
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
|Карлен Адам
|0
|0
|Elyas Bouzaiene
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Раджамохан Адхаван
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|9 (2)
|0.38
|Асоро Йоэль
|6
|0.25
|Викхейм Густав
|5
|0.21
|Банда Эммануэль
|4
|0.17
|Финнделл Хампус
|4
|0.17
|Радетинац Харис
|4
|0.17
|Экдаль Хьяльмар
|3
|0.13
|Эрикссон Магнус
|2
|0.08
|Хакшабанович Сеад
|2
|0.08
|Хиен Исак
|2
|0.08
|Андерссон Элиас
|1
|0.04
|Шуллер Расмус
|1
|0.04
|Сабович Бесард
|1
|0.04
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джурджич Никола
|6
|1
|Гайаю Джозеф-Клод
|5
|1
|Карлен Адам
|5
|0
|Diego Campos2
|5
|0
|Ольссон Себастьян II
|3
|1
|Гравиус Христос
|4
|0
|Эрквист Расмус
|3
|0
|Вукоевич Диян
|2
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Уайтмэн Элфи
|2
|0
|Саиди Абдельрахман
|2
|0
|Лагербильке Густав
|2
|0
|Сабеткар Шон
|2
|0
|Гранат Густав
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Край Антон
|1
|0
|Раджамохан Адхаван
|1
|0
|Фараж Омар
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Петр
|5
|0
|Шуллер Расмус
|4
|0
|Викхейм Густав
|4
|0
|Финнделл Хампус
|4
|0
|Андерссон Элиас
|3
|0
|Эдвардсен Виктор
|3
|0
|Радетинац Харис
|2
|0
|Эрикссон Магнус
|2
|0
|Сабович Бесард
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Хиен Исак
|2
|0
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Банда Эммануэль
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Думбуя Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
4
33%
1
7%
76-90
Пропущено
19
11
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
8
42%
2
18%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
4
21%
3
27%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
3
16%
3
27%
76-90
Забито
10
31
1 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
1 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
0
0%
5
16%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
10%
5
16%
31-45
3
30%
5
16%
46-60
1
10%
7
23%
61-75
5
50%
5
16%
76-90
Пропущено
27
9
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
5
19%
2
22%
1-15
3
11%
2
22%
16-30
4
15%
1
11%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
2
7%
1
11%
61-75
10
37%
3
33%
76-90
Забито
22
45
5 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 25
4 Забивали первыми 10
9 Не забивали 6
2
9%
6
13%
1-15
2
9%
8
18%
16-30
1
5%
6
13%
31-45
4
18%
9
20%
46-60
4
18%
10
22%
61-75
9
41%
6
13%
76-90
Пропущено
46
20
25 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 8
19 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 14
13
28%
4
20%
1-15
4
9%
4
20%
16-30
8
17%
4
20%
31-45
4
9%
0
0%
46-60
4
9%
2
10%
61-75
13
28%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АИК - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Худдинге - Дегерфорс 1:3
Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0
Юргорден
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Юргорден - Гётеборг 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0
Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|24
|14
|6
|4
|46 - 19
|48
|2.
|Хеккен
|23
|13
|8
|2
|52 - 30
|47
|3.
|Хаммарбю
|24
|12
|7
|5
|44 - 21
|43
|4.
|Мальмё
|24
|12
|5
|7
|33 - 23
|41
|5.
|АИК
|23
|11
|7
|5
|37 - 29
|40
|6.
|Кальмар
|23
|11
|5
|7
|27 - 20
|38
|7.
|Гётеборг
|23
|11
|3
|9
|31 - 24
|36
|8.
|Мьельбю
|23
|8
|9
|6
|22 - 22
|33
|9.
|Эльфсборг
|23
|8
|9
|6
|42 - 30
|33
|10.
|Вернаму
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|11.
|Сириус
|23
|7
|4
|12
|22 - 35
|25
|12.
|Норрчёпинг
|23
|6
|7
|10
|29 - 32
|25
|13.
|Варберг БоИС
|23
|6
|6
|11
|20 - 36
|24
|14.
|Дегерфорс
|24
|5
|6
|13
|24 - 44
|21
|15.
|Хельсинборг
|23
|4
|5
|14
|20 - 36
|17
|16.
|Сундсвалль
|23
|3
|2
|18
|20 - 58
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|11
|10
|1
|0
|33 - 7
|31
|2.
|Мальмё
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|3.
|Кальмар
|12
|8
|2
|2
|13 - 5
|26
|4.
|АИК
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|5.
|Хаммарбю
|12
|7
|4
|1
|27 - 9
|25
|6.
|Хеккен
|12
|7
|3
|2
|29 - 16
|24
|7.
|Эльфсборг
|11
|6
|4
|1
|27 - 15
|22
|8.
|Гётеборг
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|9.
|Мьельбю
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|10.
|Вернаму
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|11.
|Варберг БоИС
|12
|4
|4
|4
|12 - 16
|16
|12.
|Дегерфорс
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|13.
|Сириус
|11
|5
|0
|6
|12 - 13
|15
|14.
|Норрчёпинг
|12
|4
|3
|5
|20 - 17
|15
|15.
|Хельсинборг
|12
|2
|3
|7
|7 - 15
|9
|16.
|Сундсвалль
|11
|3
|0
|8
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|6
|5
|0
|23 - 14
|23
|2.
|Хаммарбю
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|3.
|Гётеборг
|12
|6
|0
|6
|16 - 14
|18
|4.
|Юргорден
|13
|4
|5
|4
|13 - 12
|17
|5.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|6.
|Мьельбю
|11
|4
|3
|4
|6 - 8
|15
|7.
|АИК
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|8.
|Кальмар
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|9.
|Эльфсборг
|12
|2
|5
|5
|15 - 15
|11
|10.
|Вернаму
|12
|3
|2
|7
|15 - 28
|11
|11.
|Сириус
|12
|2
|4
|6
|10 - 22
|10
|12.
|Норрчёпинг
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|13.
|Хельсинборг
|11
|2
|2
|7
|13 - 21
|8
|14.
|Варберг БоИС
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|15.
|Дегерфорс
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
|16.
|Сундсвалль
|12
|0
|2
|10
|7 - 30
|2
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|Хеккен
|Еремеефф Александер
|25 (3)
|Вернаму
|Антонссон Маркус
|19
|Гётеборг
|Берг Маркус
|11 (5)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (2)
|Юргорден
|Эдвардсен Виктор
|11 (9)
|Сириус
|Матисен Маркус
|8
|Варберг БоИС
|Биркфельдт Йон
|8
|Дегерфорс
|Джурджич Никола
|1 6
|АИК
|Ларссон Себастьян
|7
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|7