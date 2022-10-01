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Швеция: Аллсвенскан
2022

Тур: 24. Стадион: .
Дегерфорс
3:0
Конец матча
Юргорден
0'
1:0
29' Гол
Фараж Омар
45' Желтая карточка
Ольссон Себастьян
2:0
48' Гол в свои ворота
Даниэльссон Маркус
72' Желтая карточка
Викхейм Густав
3:0
85' Гол
Бертильссон Юхан
90' Желтая карточка
Сабович Бесард
90' Желтая карточка
Андерссон Элиас
90'+4
25
Галь
Джеффри
2
Гранат
Густав
15
Лагербильке
Густав
7
Ольссон
Себастьян
II
20
Elyas
Bouzaiene
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
19
Фараж
Омар
40
Джурджич
Никола
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
33
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
25
Думбуя
Амаду
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
Дегерфорс
3-4-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Дегерфорс
Юргорден

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

А
3:1
А
3:2
ТМК
2:2
А
2:0
ТМК
3:2
К
6:0
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиди Абдельрахман 6 0.25
Diego Campos2 4 0.17
Вукоевич Диян 3 0.13
Фараж Омар 3 0.13
Эрквист Расмус 2 0.08
Бертильссон Юхан 1 0.04
Джурджич Никола 1 0.04
Лагербильке Густав 1 0.04
Мёрфельт Альбин 1 0.04
Салмон Джастин 1 0.04
Гравиус Христос 0 0
Гайаю Джозеф-Клод 0 0
Линделль Эрик 0 0
Гранат Густав 0 0
Карлен Адам 0 0
Elyas Bouzaiene 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Раджамохан Адхаван 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 9 (2) 0.38
Асоро Йоэль 6 0.25
Викхейм Густав 5 0.21
Банда Эммануэль 4 0.17
Финнделл Хампус 4 0.17
Радетинац Харис 4 0.17
Экдаль Хьяльмар 3 0.13
Эрикссон Магнус 2 0.08
Хакшабанович Сеад 2 0.08
Хиен Исак 2 0.08
Андерссон Элиас 1 0.04
Шуллер Расмус 1 0.04
Сабович Бесард 1 0.04

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джурджич Никола 6 1
Гайаю Джозеф-Клод 5 1
Карлен Адам 5 0
Diego Campos2 5 0
Ольссон Себастьян II 3 1
Гравиус Христос 4 0
Эрквист Расмус 3 0
Вукоевич Диян 2 0
Линделль Эрик 2 0
Уайтмэн Элфи 2 0
Саиди Абдельрахман 2 0
Лагербильке Густав 2 0
Сабеткар Шон 2 0
Гранат Густав 2 0
Салмон Джастин 2 0
Мукийби Рональд 1 0
Край Антон 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Фараж Омар 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Петр 5 0
Шуллер Расмус 4 0
Викхейм Густав 4 0
Финнделл Хампус 4 0
Андерссон Элиас 3 0
Эдвардсен Виктор 3 0
Радетинац Харис 2 0
Эрикссон Магнус 2 0
Сабович Бесард 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Хиен Исак 2 0
Бенгтссон Пьер 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Банда Эммануэль 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Думбуя Амаду 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
4
33%
1
7%
76-90

Пропущено

19
11
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
8
42%
2
18%
1-15
1
5%
2
18%
16-30
4
21%
3
27%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
3
16%
3
27%
76-90

Забито

10
31
1 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
1 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
0
0%
5
16%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
1
10%
5
16%
31-45
3
30%
5
16%
46-60
1
10%
7
23%
61-75
5
50%
5
16%
76-90

Пропущено

27
9
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
5
19%
2
22%
1-15
3
11%
2
22%
16-30
4
15%
1
11%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
2
7%
1
11%
61-75
10
37%
3
33%
76-90

Забито

22
45
5 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 25
4 Забивали первыми 10
9 Не забивали 6
2
9%
6
13%
1-15
2
9%
8
18%
16-30
1
5%
6
13%
31-45
4
18%
9
20%
46-60
4
18%
10
22%
61-75
9
41%
6
13%
76-90

Пропущено

46
20
25 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 8
19 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 14
13
28%
4
20%
1-15
4
9%
4
20%
16-30
8
17%
4
20%
31-45
4
9%
0
0%
46-60
4
9%
2
10%
61-75
13
28%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АИК - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Хеккен - Дегерфорс 2:2 Худдинге - Дегерфорс 1:3
Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Мьельбю - Дегерфорс 2:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - АИК 1:1 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Вернаму - Дегерфорс 2:0
Юргорден
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Юргорден - Гётеборг 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Хаммарбю - Юргорден 0:0 Шемрок Роверс - Юргорден 0:0
Сириус - Юргорден 0:1 Эребру Сюрианска - Юргорден 0:3 Юргорден - Эльфсборг 2:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0 Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 24 14 6 4 46 - 19 48
2. Хеккен 23 13 8 2 52 - 30 47
3. Хаммарбю 24 12 7 5 44 - 21 43
4. Мальмё 24 12 5 7 33 - 23 41
5. АИК 23 11 7 5 37 - 29 40
6. Кальмар 23 11 5 7 27 - 20 38
7. Гётеборг 23 11 3 9 31 - 24 36
8. Мьельбю 23 8 9 6 22 - 22 33
9. Эльфсборг 23 8 9 6 42 - 30 33
10. Вернаму 23 7 7 9 27 - 37 28
11. Сириус 23 7 4 12 22 - 35 25
12. Норрчёпинг 23 6 7 10 29 - 32 25
13. Варберг БоИС 23 6 6 11 20 - 36 24
14. Дегерфорс 24 5 6 13 24 - 44 21
15. Хельсинборг 23 4 5 14 20 - 36 17
16. Сундсвалль 23 3 2 18 20 - 58 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 11 10 1 0 33 - 7 31
2. Мальмё 12 8 2 2 21 - 8 26
3. Кальмар 12 8 2 2 13 - 5 26
4. АИК 12 7 4 1 18 - 8 25
5. Хаммарбю 12 7 4 1 27 - 9 25
6. Хеккен 12 7 3 2 29 - 16 24
7. Эльфсборг 11 6 4 1 27 - 15 22
8. Гётеборг 11 5 3 3 15 - 10 18
9. Мьельбю 12 4 6 2 16 - 14 18
10. Вернаму 11 4 5 2 12 - 9 17
11. Варберг БоИС 12 4 4 4 12 - 16 16
12. Дегерфорс 12 4 4 4 14 - 17 16
13. Сириус 11 5 0 6 12 - 13 15
14. Норрчёпинг 12 4 3 5 20 - 17 15
15. Хельсинборг 12 2 3 7 7 - 15 9
16. Сундсвалль 11 3 0 8 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 6 5 0 23 - 14 23
2. Хаммарбю 12 5 3 4 17 - 12 18
3. Гётеборг 12 6 0 6 16 - 14 18
4. Юргорден 13 4 5 4 13 - 12 17
5. Мальмё 12 4 3 5 12 - 15 15
6. Мьельбю 11 4 3 4 6 - 8 15
7. АИК 11 4 3 4 19 - 21 15
8. Кальмар 11 3 3 5 14 - 15 12
9. Эльфсборг 12 2 5 5 15 - 15 11
10. Вернаму 12 3 2 7 15 - 28 11
11. Сириус 12 2 4 6 10 - 22 10
12. Норрчёпинг 11 2 4 5 9 - 15 10
13. Хельсинборг 11 2 2 7 13 - 21 8
14. Варберг БоИС 11 2 2 7 8 - 20 8
15. Дегерфорс 12 1 2 9 10 - 27 5
16. Сундсвалль 12 0 2 10 7 - 30 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Еремеефф Александер 25 (3)
Вернаму Антонссон Маркус 19
Гётеборг Берг Маркус 11 (5)
Мальмё Телин Исаак 10 (2)
Юргорден Эдвардсен Виктор 11 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Матисен Маркус 8
Варберг БоИС Биркфельдт Йон 8
Дегерфорс Джурджич Никола 1 6
АИК Ларссон Себастьян 7
Эльфсборг Рёмер Андре 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Ольссон Себастьян II получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Omar Faraj бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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