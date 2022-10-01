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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Лиллестрём
1:4
Конец матча
Будё-Глимт
0'
0:1
29' Гол
Салтнес Ульрик
1:1
32' Гол
Ибрахимай Илльдрен
1:2
52' Гол
Эспейор Рунар
82' Желтая карточка
Драгснес Ветле
82' Желтая карточка
Мугиша Джоэл
85' Желтая карточка
Сальвесен Ларс-Йорген
1:3
87' Гол
Ветлесен Уго
1:4
90' Гол
Пеллегрино Амаль
90' Желтая карточка
Пеллегрино Амаль
90'+4
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
5
Драгснес
Ветле
2
Рангер
Ларс
14
Кнудсен
Магнус
8
Мэтью
Ифиний
6
Кайринен
Каан
20
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
4
Хейбротен
Мариус
18
Мо
Бреде
5
Вембангомо
Брис
8
Грёнбек
Альберт
77
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
32
Мугиша
Джоэл
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
Лиллестрём
3-4-2-1
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Будё-Глимт

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

21 матч

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Т
1:1
К
4:1
Т
2:0
Т
0:1
ТМК
1:4
Т
0:0
Т
4:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
0:1
Т
0:3
Т
3:0
Т
4:0
Т
1:2
КН
0:4
Т
2:2
Т
1:1
Т
3:0
Т
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.25
Фридьонссон Хольмберт 5 0.21
Ибрахимай Илльдрен 4 0.17
Драгснес Ветле 4 0.17
Петтерссон Том 3 0.13
Огбу Иго 3 0.13
Осен Йермунд 2 0.08
Кнудсен Магнус 2 0.08
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.08
Гарнас Эспен 2 0.08
Мэтью Ифиний 2 0.08
Ольсен Томас 1 0.04
Кайринен Каан 1 0.04
Кристиансен Мадс 1 0.04
Эд Эскил 1 0.04
Рослер Колин 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 20 (3) 0.83
Ветлесен Уго 9 0.38
Эспейор Рунар 7 0.29
Салтнес Ульрик 6 0.25
Бонифасе Виктор 6 (1) 0.25
Мугиша Джоэл 2 0.08
Амундсен Исак 2 0.08
Вембангомо Брис 1 0.04
Сольбаккен Ола 1 0.04
Сёрли Сондре 1 0.04
Мо Бреде 1 0.04
Сампстед Альфонс 1 0.04
Зугеля Нино 1 0.04
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтью Ифиний 4 0
Гарнас Эспен 3 0
Огбу Иго 3 0
Адамс Акор 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Осен Йермунд 1 1
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Рангер Ларс 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хелланн Поль-Андре 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Рослер Колин 1 0
Эд Эскил 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Вембангомо Брис 2 0
Хайкин Никита 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Хаген Элиас 2 0
Мугиша Джоэл 2 0
Пеллегрино Амаль 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Лоде Мариус 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сери Яфет 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
28
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
3
14%
3
11%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
6
27%
5
18%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
4
18%
5
18%
61-75
6
27%
10
36%
76-90

Пропущено

8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Забито

18
33
3 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
0
0%
3
9%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
2
11%
10
30%
31-45
4
22%
3
9%
46-60
5
28%
7
21%
61-75
6
33%
7
21%
76-90

Пропущено

21
15
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
5
24%
1
7%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
2
10%
4
27%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
5
24%
4
27%
76-90

Забито

40
61
14 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 15
2 Не забивали 1
3
8%
6
10%
1-15
3
8%
6
10%
16-30
8
20%
15
25%
31-45
5
13%
5
8%
46-60
9
23%
12
20%
61-75
12
30%
17
28%
76-90

Пропущено

29
30
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
5
17%
3
10%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
3
10%
7
23%
31-45
4
14%
7
23%
46-60
3
10%
4
13%
61-75
8
28%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1
Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1
Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 24 19 3 2 55 - 21 60
2. Будё-Глимт 24 13 6 5 60 - 31 45
3. Лиллестрём 24 13 5 6 41 - 28 44
4. Русенборг 23 12 7 4 49 - 31 43
5. Волеренга 24 13 3 8 46 - 32 42
6. Викинг 23 9 6 8 39 - 36 33
7. Одд 23 10 3 10 28 - 36 33
8. Стрёмсгодсет 24 9 5 10 38 - 38 32
9. Тромсё 24 7 10 7 34 - 40 31
10. Хёугесунн 23 8 5 10 34 - 35 29
11. Сарпсборг-08 23 9 1 13 42 - 45 28
12. Олесунн 23 6 7 10 24 - 37 25
13. Хам-Кам 23 4 11 8 26 - 30 23
14. Саннефьёрд 23 6 4 13 35 - 54 22
15. Кристиансунд 23 4 4 15 25 - 46 16
16. Дьерв 23 4 2 17 20 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 11 9 2 0 27 - 10 29
2. Мольде 12 9 1 2 30 - 11 28
3. Волеренга 12 9 1 2 27 - 10 28
4. Лиллестрём 12 8 2 2 21 - 9 26
5. Тромсё 12 7 3 2 22 - 17 24
6. Стрёмсгодсет 12 7 2 3 28 - 17 23
7. Будё-Глимт 12 5 6 1 33 - 15 21
8. Хёугесунн 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Викинг 11 5 4 2 19 - 10 19
10. Одд 12 6 0 6 18 - 19 18
11. Сарпсборг-08 12 5 1 6 20 - 21 16
12. Хам-Кам 12 3 5 4 13 - 13 14
13. Олесунн 11 3 4 4 12 - 15 13
14. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 11 3 3 5 18 - 23 12
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 12 8 0 4 27 - 16 24
3. Лиллестрём 12 5 3 4 20 - 19 18
4. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
5. Саннефьёрд 12 5 0 7 17 - 26 15
6. Русенборг 12 3 5 4 22 - 21 14
7. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 12 4 2 6 20 - 26 14
9. Сарпсборг-08 11 4 0 7 22 - 24 12
10. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
11. Хам-Кам 11 1 6 4 13 - 17 9
12. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 10 - 21 9
13. Хёугесунн 11 2 3 6 13 - 17 9
14. Тромсё 12 0 7 5 12 - 23 7
15. Кристиансунд 12 1 1 10 7 - 23 4
16. Дьерв 11 0 1 10 9 - 34 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (6)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 12 (3)
Стрёмсгодсет Хове Йохан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Ибрахимай Илльдрен бьет в цель!
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Салтнес Ульрик бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лиллестрём 1:4 Будё-Глимт онлайн

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