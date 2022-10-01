Тур: 24. Стадион: Аараасен. Главный судья: Хансен Торе
1:4
Конец матча
0'
0:1
29' ГолСалтнес Ульрик
1:1
32' ГолИбрахимай Илльдрен
1:2
52' ГолЭспейор Рунар
82' Желтая карточкаДрагснес Ветле
82' Желтая карточкаМугиша Джоэл
85' Желтая карточкаСальвесен Ларс-Йорген
1:3
87' ГолВетлесен Уго
1:4
90' ГолПеллегрино Амаль
90' Желтая карточкаПеллегрино Амаль
90'+4
Ход матча
29'
32'
52'
62'
82'
82'
87'
1:3
90'
1:4
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 8
-
4 Угловые 11
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
30
Огбу
Иго
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
18
Мо
Бреде
77
Берг
Патрик
32
Мугиша
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Лоде МариусЗащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
29 Зугеля НиноПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Лиллестрём
Будё-Глимт
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
21 матч
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|6
|0.25
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|0.21
|Ибрахимай Илльдрен
|4
|0.17
|Драгснес Ветле
|4
|0.17
|Петтерссон Том
|3
|0.13
|Огбу Иго
|3
|0.13
|Осен Йермунд
|2
|0.08
|Кнудсен Магнус
|2
|0.08
|Хелланн Поль-Андре
|2 (1)
|0.08
|Гарнас Эспен
|2
|0.08
|Мэтью Ифиний
|2
|0.08
|Ольсен Томас
|1
|0.04
|Кайринен Каан
|1
|0.04
|Кристиансен Мадс
|1
|0.04
|Эд Эскил
|1
|0.04
|Рослер Колин
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|20 (3)
|0.83
|Ветлесен Уго
|9
|0.38
|Эспейор Рунар
|7
|0.29
|Салтнес Ульрик
|6
|0.25
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|0.25
|Мугиша Джоэл
|2
|0.08
|Амундсен Исак
|2
|0.08
|Вембангомо Брис
|1
|0.04
|Сольбаккен Ола
|1
|0.04
|Сёрли Сондре
|1
|0.04
|Мо Бреде
|1
|0.04
|Сампстед Альфонс
|1
|0.04
|Зугеля Нино
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэтью Ифиний
|4
|0
|Гарнас Эспен
|3
|0
|Огбу Иго
|3
|0
|Адамс Акор
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Осен Йермунд
|1
|1
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Драгснес Ветле
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Рангер Ларс
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейбротен Мариус
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Вембангомо Брис
|2
|0
|Хайкин Никита
|2
|0
|Сольбаккен Ола
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Мугиша Джоэл
|2
|0
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
28
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
3
14%
3
11%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
6
27%
5
18%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
4
18%
5
18%
61-75
6
27%
10
36%
76-90
Пропущено
8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
2
25%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Забито
18
33
3 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
0
0%
3
9%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
2
11%
10
30%
31-45
4
22%
3
9%
46-60
5
28%
7
21%
61-75
6
33%
7
21%
76-90
Пропущено
21
15
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
5
24%
1
7%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
2
10%
4
27%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
5
24%
4
27%
76-90
Забито
40
61
14 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 15
2 Не забивали 1
3
8%
6
10%
1-15
3
8%
6
10%
16-30
8
20%
15
25%
31-45
5
13%
5
8%
46-60
9
23%
12
20%
61-75
12
30%
17
28%
76-90
Пропущено
29
30
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 18
5
17%
3
10%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
3
10%
7
23%
31-45
4
14%
7
23%
46-60
3
10%
4
13%
61-75
8
28%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1
Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1
Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Жальгирис - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Одд 7:0 Будё-Глимт - Жальгирис 5:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Линфилд 8:0 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|24
|19
|3
|2
|55 - 21
|60
|2.
|Будё-Глимт
|24
|13
|6
|5
|60 - 31
|45
|3.
|Лиллестрём
|24
|13
|5
|6
|41 - 28
|44
|4.
|Русенборг
|23
|12
|7
|4
|49 - 31
|43
|5.
|Волеренга
|24
|13
|3
|8
|46 - 32
|42
|6.
|Викинг
|23
|9
|6
|8
|39 - 36
|33
|7.
|Одд
|23
|10
|3
|10
|28 - 36
|33
|8.
|Стрёмсгодсет
|24
|9
|5
|10
|38 - 38
|32
|9.
|Тромсё
|24
|7
|10
|7
|34 - 40
|31
|10.
|Хёугесунн
|23
|8
|5
|10
|34 - 35
|29
|11.
|Сарпсборг-08
|23
|9
|1
|13
|42 - 45
|28
|12.
|Олесунн
|23
|6
|7
|10
|24 - 37
|25
|13.
|Хам-Кам
|23
|4
|11
|8
|26 - 30
|23
|14.
|Саннефьёрд
|23
|6
|4
|13
|35 - 54
|22
|15.
|Кристиансунд
|23
|4
|4
|15
|25 - 46
|16
|16.
|Дьерв
|23
|4
|2
|17
|20 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|11
|9
|2
|0
|27 - 10
|29
|2.
|Мольде
|12
|9
|1
|2
|30 - 11
|28
|3.
|Волеренга
|12
|9
|1
|2
|27 - 10
|28
|4.
|Лиллестрём
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|5.
|Тромсё
|12
|7
|3
|2
|22 - 17
|24
|6.
|Стрёмсгодсет
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|23
|7.
|Будё-Глимт
|12
|5
|6
|1
|33 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Викинг
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|10.
|Одд
|12
|6
|0
|6
|18 - 19
|18
|11.
|Сарпсборг-08
|12
|5
|1
|6
|20 - 21
|16
|12.
|Хам-Кам
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|13.
|Олесунн
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|14.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|15.
|Кристиансунд
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|10
|2
|0
|25 - 10
|32
|2.
|Будё-Глимт
|12
|8
|0
|4
|27 - 16
|24
|3.
|Лиллестрём
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|4.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|5.
|Саннефьёрд
|12
|5
|0
|7
|17 - 26
|15
|6.
|Русенборг
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|7.
|Волеренга
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|8.
|Викинг
|12
|4
|2
|6
|20 - 26
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|0
|7
|22 - 24
|12
|10.
|Олесунн
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|11.
|Хам-Кам
|11
|1
|6
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|13.
|Хёугесунн
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|14.
|Тромсё
|12
|0
|7
|5
|12 - 23
|7
|15.
|Кристиансунд
|12
|1
|1
|10
|7 - 23
|4
|16.
|Дьерв
|11
|0
|1
|10
|9 - 34
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (6)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|12 (3)
|Стрёмсгодсет
|Хове Йохан
|10 (2)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3