Тур: 24. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Marius Hansen Groetta
4:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолБорвен Торгейр
2:0
19' ГолБорвен Торгейр
3:0
30' ГолЛаюни Амор
37' Желтая карточкаГуннарссон Никлас
4:0
43' ГолЛаюни Амор
85' Желтая карточкаJonas Torrissen Therkelsen
90'+2
Ход матча
17'
1:0
19'
2:0
30'
3:0
43'
73'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 1
-
12 Угловые 3
-
4 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
21
Шёнг
Магнус
11
Лаюни
Амор
27
Jacob
Eng
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
27 Jacob EngНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Энерсен ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
История личных встреч
Волеренга
Стрёмсгодсет
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
37 матчей
32.4%
24.3%
43.3%
12 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаюни Амор
|7 (1)
|0.29
|Сахрауи Осам
|6
|0.25
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.17
|Удаль Хенрик
|4
|0.17
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (3)
|0.17
|Jacob Eng
|3
|0.13
|Борвен Торгейр
|3
|0.13
|Кристенсен Тобиас
|2
|0.08
|Жута Леонард
|2
|0.08
|Доннум Арон
|2
|0.08
|Хольм Один Тьяго
|2
|0.08
|Страндберг Стефан
|1
|0.04
|Несберг Иван
|1
|0.04
|Толлос Йонатан
|1
|0.04
|Ятта Сиди
|1
|0.04
|Странд Петтер
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Кьетил Хауг
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хове Йохан
|10
|0.42
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.21
|Фрайдей Фред
|5
|0.21
|Ипалибо Джек
|4
|0.17
|Стенгель Херман
|3 (1)
|0.13
|Валсвик Густав
|3
|0.13
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0.08
|Гулликсен Тобиас
|2
|0.08
|Энерсен Оле
|1
|0.04
|Токстад Кристоффер
|1
|0.04
|Боаэн Эрнест
|1
|0.04
|Грогард Томас
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|0
|0
|Albert Palmberg Thorsen
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеденстад Вегар
|5
|0
|Доннум Арон
|3
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|0
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|Хольм Один Тьяго
|3
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Шёнг Магнус
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|5
|0
|Стеневик Халлдор
|5
|0
|Боаэн Эрнест
|3
|0
|Токстад Кристоффер
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|Стенгель Херман
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|2
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Фрайдей Фред
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Ипалибо Джек
|1
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
10
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
1
10%
16-30
6
23%
3
30%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
6
23%
4
40%
76-90
Пропущено
11
21
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
18%
5
24%
1-15
1
9%
5
24%
16-30
1
9%
4
19%
31-45
4
36%
1
5%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
2
18%
3
14%
76-90
Забито
17
27
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
2
12%
1
4%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
5
29%
29%
7
26%
31-45
3
18%
6
22%
46-60
2
12%
3
11%
61-75
4
24%
6
22%
76-90
Пропущено
24
18
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
8%
2
11%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
6
25%
3
17%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
9
38%
6
33%
61-75
4
17%
3
17%
76-90
Забито
43
37
21 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 8
4
9%
1
3%
1-15
6
14%
5
14%
16-30
11
26%
10
27%
31-45
6
14%
6
16%
46-60
6
14%
5
14%
61-75
10
23%
10
27%
76-90
Пропущено
35
39
13 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
4
11%
7
18%
1-15
2
6%
6
15%
16-30
7
20%
7
18%
31-45
6
17%
4
10%
46-60
10
29%
9
23%
61-75
6
17%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Викинг - Волеренга 1:2
Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|24
|19
|3
|2
|55 - 21
|60
|2.
|Будё-Глимт
|24
|13
|6
|5
|60 - 31
|45
|3.
|Лиллестрём
|24
|13
|5
|6
|41 - 28
|44
|4.
|Русенборг
|23
|12
|7
|4
|49 - 31
|43
|5.
|Волеренга
|24
|13
|3
|8
|46 - 32
|42
|6.
|Викинг
|23
|9
|6
|8
|39 - 36
|33
|7.
|Одд
|23
|10
|3
|10
|28 - 36
|33
|8.
|Стрёмсгодсет
|24
|9
|5
|10
|38 - 38
|32
|9.
|Тромсё
|24
|7
|10
|7
|34 - 40
|31
|10.
|Хёугесунн
|23
|8
|5
|10
|34 - 35
|29
|11.
|Сарпсборг-08
|23
|9
|1
|13
|42 - 45
|28
|12.
|Олесунн
|23
|6
|7
|10
|24 - 37
|25
|13.
|Хам-Кам
|23
|4
|11
|8
|26 - 30
|23
|14.
|Саннефьёрд
|23
|6
|4
|13
|35 - 54
|22
|15.
|Кристиансунд
|23
|4
|4
|15
|25 - 46
|16
|16.
|Дьерв
|23
|4
|2
|17
|20 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|11
|9
|2
|0
|27 - 10
|29
|2.
|Мольде
|12
|9
|1
|2
|30 - 11
|28
|3.
|Волеренга
|12
|9
|1
|2
|27 - 10
|28
|4.
|Лиллестрём
|12
|8
|2
|2
|21 - 9
|26
|5.
|Тромсё
|12
|7
|3
|2
|22 - 17
|24
|6.
|Стрёмсгодсет
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|23
|7.
|Будё-Глимт
|12
|5
|6
|1
|33 - 15
|21
|8.
|Хёугесунн
|12
|6
|2
|4
|21 - 18
|20
|9.
|Викинг
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|10.
|Одд
|12
|6
|0
|6
|18 - 19
|18
|11.
|Сарпсборг-08
|12
|5
|1
|6
|20 - 21
|16
|12.
|Хам-Кам
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|13.
|Олесунн
|11
|3
|4
|4
|12 - 15
|13
|14.
|Дьерв
|12
|4
|1
|7
|11 - 22
|13
|15.
|Кристиансунд
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|16.
|Саннефьёрд
|11
|1
|4
|6
|18 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|12
|10
|2
|0
|25 - 10
|32
|2.
|Будё-Глимт
|12
|8
|0
|4
|27 - 16
|24
|3.
|Лиллестрём
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|4.
|Одд
|11
|4
|3
|4
|10 - 17
|15
|5.
|Саннефьёрд
|12
|5
|0
|7
|17 - 26
|15
|6.
|Русенборг
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|7.
|Волеренга
|12
|4
|2
|6
|19 - 22
|14
|8.
|Викинг
|12
|4
|2
|6
|20 - 26
|14
|9.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|0
|7
|22 - 24
|12
|10.
|Олесунн
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|11.
|Хам-Кам
|11
|1
|6
|4
|13 - 17
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|13.
|Хёугесунн
|11
|2
|3
|6
|13 - 17
|9
|14.
|Тромсё
|12
|0
|7
|5
|12 - 23
|7
|15.
|Кристиансунд
|12
|1
|1
|10
|7 - 23
|4
|16.
|Дьерв
|11
|0
|1
|10
|9 - 34
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (6)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|15 (5)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|11 (5)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|12 (3)
|Стрёмсгодсет
|Хове Йохан
|10 (2)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 6
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3
|Сарпсборг-08
|Скиппер Антон
|2 3