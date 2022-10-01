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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Волеренга
4:0
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
1:0
17' Гол
Борвен Торгейр
2:0
19' Гол
Борвен Торгейр
3:0
30' Гол
Лаюни Амор
37' Желтая карточка
Гуннарссон Никлас
4:0
43' Гол
Лаюни Амор
85' Желтая карточка
Jonas Torrissen Therkelsen
90'+2
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
4
Толлос
Йонатан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
18
Юклеред
Симен
17
Кристенсен
Тобиас
15
Хольм
Один
Тьяго
24
Странд
Петтер
11
Лаюни
Амор
9
Борвен
Торгейр
27
Jacob
Eng
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
5
Гуннарссон
Никлас
3
Ханссен
Сондре
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
6
Ипалибо
Джек
7
Стеневик
Халлдор
84
Энерсен
Оле
9
Фрайдей
Фред
19
Браут-Брюнес
Джонатан
Волеренга
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-2-3-1

История личных встреч

Волеренга
Стрёмсгодсет

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

37 матчей

32.4%
24.3%
43.3%
12 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

Т
3:2
Т
3:0
Т
1:1
ТМК
1:1
Т
0:2
Т
2:0
ТМК
1:3
Т
3:2
Т
2:0
ТМК
1:1
Т
2:0
Т
1:4
Т
2:0
Т
1:1
К
2:0
Т
1:1
Т
3:2
ТМК
3:3
Т
2:2
Т
3:1
Т
3:1
ТМС
3:0
ТМК
3:0
Т
0:2
Т
3:0
Т
2:1
Т
0:3
Т
1:1
Т
3:2
Т
2:1
Т
2:2
Т
4:1
Т
1:0
Т
3:0
Т
1:0
Т
1:2
Т
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаюни Амор 7 (1) 0.29
Сахрауи Осам 6 0.25
Кьяртанссон Видар 4 0.17
Удаль Хенрик 4 0.17
Бьёрдаль Хенрик 4 (3) 0.17
Jacob Eng 3 0.13
Борвен Торгейр 3 0.13
Кристенсен Тобиас 2 0.08
Жута Леонард 2 0.08
Доннум Арон 2 0.08
Хольм Один Тьяго 2 0.08
Страндберг Стефан 1 0.04
Несберг Иван 1 0.04
Толлос Йонатан 1 0.04
Ятта Сиди 1 0.04
Странд Петтер 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Кьетил Хауг 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хове Йохан 10 0.42
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.21
Фрайдей Фред 5 0.21
Ипалибо Джек 4 0.17
Стенгель Херман 3 (1) 0.13
Валсвик Густав 3 0.13
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0.08
Гулликсен Тобиас 2 0.08
Энерсен Оле 1 0.04
Токстад Кристоффер 1 0.04
Боаэн Эрнест 1 0.04
Грогард Томас 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Хольст-Ларсен Фабиан 0 0
Albert Palmberg Thorsen 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеденстад Вегар 5 0
Доннум Арон 3 1
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
Кристенсен Тобиас 3 0
Хольм Один Тьяго 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Странд Петтер 2 0
Жута Леонард 1 0
Лаюни Амор 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Шёнг Магнус 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 5 0
Стеневик Халлдор 5 0
Боаэн Эрнест 3 0
Токстад Кристоффер 2 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Грогард Томас 2 0
Стенгель Херман 2 0
Красники Крешник 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Хольст-Ларсен Фабиан 2 0
Валсвик Густав 1 0
Фрайдей Фред 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Ипалибо Джек 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
10
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 18
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
1
10%
16-30
6
23%
3
30%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
6
23%
4
40%
76-90

Пропущено

11
21
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
18%
5
24%
1-15
1
9%
5
24%
16-30
1
9%
4
19%
31-45
4
36%
1
5%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
2
18%
3
14%
76-90

Забито

17
27
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
2
12%
1
4%
1-15
1
6%
4
15%
16-30
5
29%
29%
7
26%
31-45
3
18%
6
22%
46-60
2
12%
3
11%
61-75
4
24%
6
22%
76-90

Пропущено

24
18
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
8%
2
11%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
6
25%
3
17%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
9
38%
6
33%
61-75
4
17%
3
17%
76-90

Забито

43
37
21 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 8
4
9%
1
3%
1-15
6
14%
5
14%
16-30
11
26%
10
27%
31-45
6
14%
6
16%
46-60
6
14%
5
14%
61-75
10
23%
10
27%
76-90

Пропущено

35
39
13 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
4
11%
7
18%
1-15
2
6%
6
15%
16-30
7
20%
7
18%
31-45
6
17%
4
10%
46-60
10
29%
9
23%
61-75
6
17%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Викинг - Волеренга 1:2
Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 24 19 3 2 55 - 21 60
2. Будё-Глимт 24 13 6 5 60 - 31 45
3. Лиллестрём 24 13 5 6 41 - 28 44
4. Русенборг 23 12 7 4 49 - 31 43
5. Волеренга 24 13 3 8 46 - 32 42
6. Викинг 23 9 6 8 39 - 36 33
7. Одд 23 10 3 10 28 - 36 33
8. Стрёмсгодсет 24 9 5 10 38 - 38 32
9. Тромсё 24 7 10 7 34 - 40 31
10. Хёугесунн 23 8 5 10 34 - 35 29
11. Сарпсборг-08 23 9 1 13 42 - 45 28
12. Олесунн 23 6 7 10 24 - 37 25
13. Хам-Кам 23 4 11 8 26 - 30 23
14. Саннефьёрд 23 6 4 13 35 - 54 22
15. Кристиансунд 23 4 4 15 25 - 46 16
16. Дьерв 23 4 2 17 20 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 11 9 2 0 27 - 10 29
2. Мольде 12 9 1 2 30 - 11 28
3. Волеренга 12 9 1 2 27 - 10 28
4. Лиллестрём 12 8 2 2 21 - 9 26
5. Тромсё 12 7 3 2 22 - 17 24
6. Стрёмсгодсет 12 7 2 3 28 - 17 23
7. Будё-Глимт 12 5 6 1 33 - 15 21
8. Хёугесунн 12 6 2 4 21 - 18 20
9. Викинг 11 5 4 2 19 - 10 19
10. Одд 12 6 0 6 18 - 19 18
11. Сарпсборг-08 12 5 1 6 20 - 21 16
12. Хам-Кам 12 3 5 4 13 - 13 14
13. Олесунн 11 3 4 4 12 - 15 13
14. Дьерв 12 4 1 7 11 - 22 13
15. Кристиансунд 11 3 3 5 18 - 23 12
16. Саннефьёрд 11 1 4 6 18 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 12 10 2 0 25 - 10 32
2. Будё-Глимт 12 8 0 4 27 - 16 24
3. Лиллестрём 12 5 3 4 20 - 19 18
4. Одд 11 4 3 4 10 - 17 15
5. Саннефьёрд 12 5 0 7 17 - 26 15
6. Русенборг 12 3 5 4 22 - 21 14
7. Волеренга 12 4 2 6 19 - 22 14
8. Викинг 12 4 2 6 20 - 26 14
9. Сарпсборг-08 11 4 0 7 22 - 24 12
10. Олесунн 12 3 3 6 12 - 22 12
11. Хам-Кам 11 1 6 4 13 - 17 9
12. Стрёмсгодсет 12 2 3 7 10 - 21 9
13. Хёугесунн 11 2 3 6 13 - 17 9
14. Тромсё 12 0 7 5 12 - 23 7
15. Кристиансунд 12 1 1 10 7 - 23 4
16. Дьерв 11 0 1 10 9 - 34 1
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (6)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 15 (5)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 11 (5)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 12 (3)
Стрёмсгодсет Хове Йохан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 6
Олесунн Чанаджия Дарио 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
Сарпсборг-08 Скиппер Антон 2 3
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