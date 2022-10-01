  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Остенде
1:2
Конец матча
Генк
0'
1:0
3' Гол
Хорнби Фрэйзер
1:0
8' Не забитый пенальти
Ндайишимий Майк
1:1
25' Гол
Онуачу Пол
1:2
88' Гол
Муньос Даниэль
90' Желтая карточка
Амброз Тьерри
90' Желтая карточка
Matias Galarza
90' Желтая карточка
Роша Кенни
90' Красная карточка
Атанга Давид
90'+7
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
33
Танье
Антон
2
Урогиде
Осазе
18
Сакамото
Тацухиро
29
Д'Хасе
Робби
16
Девале
Сибен
8
Макгихан
Кэмерон
34
Бэтцнер
Ник
68
Амброз
Тьерри
9
Хорнби
Фрэйзер
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
77
Пресиадо
Анхело
34
Bilal
El
Khannous
11
Ндайишимий
Майк
18
Онуачу
Пол
Остенде
3-4-2-1
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Остенде
Генк

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
0:4
ПДА
3:4
ПДА
3:1
ПДА
2:2
ПДА
2:4
ПДА
3:1
ПДА
2:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ЛППОЗПВЛЕ
3:1
К
0:1
К
1:1
ЛП
6:0
ЛП
2:1
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
4:1
ЛП
3:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:1
КБ
1:0
КБ
0:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Давид 3 0.3
Бэтцнер Ник 2 0.2
Амброз Тьерри 2 (1) 0.2
Хорнби Фрэйзер 2 0.2
Д'Хасе Робби 1 0.1
Матам Тео Ндика 1 0.1
Сакамото Тацухиро 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндайишимий Майк 5 0.5
Хейнен Бриан 5 (2) 0.5
Пейнтсил Джозеф 4 0.4
Дессерс Сириль 3 (1) 0.3
Муньос Даниэль 2 0.2
Грошовски Патрик 1 0.1
Онуачу Пол 1 0.1
Саматта Мбвана 1 0.1
Немет Ондраш 1 0.1
Ито Дзюнъя 0 0
Артеага Херардо 0 0
Пресиадо Анхело 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Кенни 5 0
Альбанезе Алессандро 1 2
Амброз Тьерри 3 0
Медли Зех 3 0
Урогиде Осазе 3 0
Кателарис Фанос 1 1
Амаде Альфонс 2 0
Атанга Давид 0 1
Макгихан Кэмерон 1 0
Гейе Махтар 1 0
Сакамото Тацухиро 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Andy Musayev 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 3 0
Пейнтсил Джозеф 3 0
Онуачу Пол 2 0
Муньос Даниэль 2 0
Matias Galarza 2 0
Грошовски Патрик 1 0
Хейнен Бриан 1 0
Маккензи Марк 1 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Ндайишимий Майк 1 0
Bilal El Khannous 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
13
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
40%
2
15%
1-15
1
20%
4
31%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
4
57%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
20%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
2
25%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

11
23
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
27%
5
22%
1-15
2
18%
6
26%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
1
9%
1
4%
61-75
3
27%
4
17%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
4
27%
2
18%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
3
20%
3
27%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
3
20%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0
АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3
Генк
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Генк - Гент 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4
Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 9 9 0 0 21 - 6 27
2. Генк 10 8 1 1 24 - 10 25
3. Брюгге 9 6 1 2 19 - 10 19
4. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 17 - 14 19
5. АХ Лёвен 10 5 2 3 16 - 16 17
6. Стандард 10 5 1 4 15 - 15 16
7. Вестерло 10 5 0 5 18 - 18 15
8. Гент 9 4 2 3 13 - 10 14
9. Андерлехт 9 4 1 4 16 - 10 13
10. Сент-Трейден 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Шарлеруа 9 4 0 5 15 - 16 12
12. Мехелен 9 3 2 4 16 - 15 11
13. Остенде 10 3 1 6 11 - 15 10
14. Серен Юнайтед 10 3 0 7 10 - 18 9
15. Кортрейк 9 2 1 6 6 - 15 7
16. Эйпен 9 2 0 7 8 - 16 6
17. Серкль Брюгге 9 1 3 5 5 - 15 6
18. Зульте-Варегем 10 1 2 7 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Генк 5 4 1 0 10 - 4 13
3. Вестерло 5 4 0 1 10 - 4 12
4. Брюгге 4 3 1 0 10 - 4 10
5. Андерлехт 5 3 1 1 11 - 5 10
6. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Гент 4 2 1 1 6 - 4 7
10. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
11. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Эйпен 5 1 0 4 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
4. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
5. Серен Юнайтед 6 3 0 3 10 - 10 9
6. Сент-Трейден 5 2 3 0 5 - 1 9
7. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Гент 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Шарлеруа 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
11. Кортрейк 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Остенде 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Мехелен 4 1 1 2 6 - 6 4
14. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
15. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Вестерло 5 1 0 4 8 - 14 3
17. Зульте-Варегем 5 0 2 3 2 - 7 2
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (5)
Брюгге Ютгла Ферран 5 (3)
Генк Хейнен Бриан 7 (1)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    УДАЛЕНИЕ! - Атанга Давид увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    95'
    Роша Кенни получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    95'
    Матиас Галарца получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Амброз Тьерри получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Муньос Даниэль бьет в цель!
  • 83'
    Д'Хасе Робби уходит с поля. Матам Тео Ндика выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Остенде 1:2 Генк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     