Тур: 10. Стадион: Diaz Arena.
0'
1:0
3' ГолХорнби Фрэйзер
1:0
8' Не забитый пенальтиНдайишимий Майк
1:1
25' ГолОнуачу Пол
1:2
88' ГолМуньос Даниэль
90' Желтая карточкаАмброз Тьерри
90' Желтая карточкаMatias Galarza
90' Желтая карточкаРоша Кенни
90' Красная карточкаАтанга Давид
90'+7
Ход матча
3'
1:0
8'
1:0
25'
1:1
88'
1:2
90'
90'
90'
90'
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
33
Танье
Антон
29
Д'Хасе
Робби
16
Девале
Сибен
34
Бэтцнер
Ник
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
-
16 Девале СибенПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
История личных встреч
Остенде
Генк
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
26 матчей
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
8 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Давид
|3
|0.3
|Бэтцнер Ник
|2
|0.2
|Амброз Тьерри
|2 (1)
|0.2
|Хорнби Фрэйзер
|2
|0.2
|Д'Хасе Робби
|1
|0.1
|Матам Тео Ндика
|1
|0.1
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндайишимий Майк
|5
|0.5
|Хейнен Бриан
|5 (2)
|0.5
|Пейнтсил Джозеф
|4
|0.4
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.3
|Муньос Даниэль
|2
|0.2
|Грошовски Патрик
|1
|0.1
|Онуачу Пол
|1
|0.1
|Саматта Мбвана
|1
|0.1
|Немет Ондраш
|1
|0.1
|Ито Дзюнъя
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Кенни
|5
|0
|Альбанезе Алессандро
|1
|2
|Амброз Тьерри
|3
|0
|Медли Зех
|3
|0
|Урогиде Осазе
|3
|0
|Кателарис Фанос
|1
|1
|Амаде Альфонс
|2
|0
|Атанга Давид
|0
|1
|Макгихан Кэмерон
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Сакамото Тацухиро
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|3
|0
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Муньос Даниэль
|2
|0
|Matias Galarza
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Ндайишимий Майк
|1
|0
|Bilal El Khannous
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
13
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
40%
2
15%
1-15
1
20%
4
31%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
4
57%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
20%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
2
25%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
11
23
6 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
27%
5
22%
1-15
2
18%
6
26%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
1
9%
1
4%
61-75
3
27%
4
17%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
4
27%
2
18%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
3
20%
3
27%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
3
20%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0
АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3
Генк
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Генк - Гент 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4
Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|9
|9
|0
|0
|21 - 6
|27
|2.
|Генк
|10
|8
|1
|1
|24 - 10
|25
|3.
|Брюгге
|9
|6
|1
|2
|19 - 10
|19
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|5.
|АХ Лёвен
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|6.
|Стандард
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|7.
|Вестерло
|10
|5
|0
|5
|18 - 18
|15
|8.
|Гент
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|9.
|Андерлехт
|9
|4
|1
|4
|16 - 10
|13
|10.
|Сент-Трейден
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Шарлеруа
|9
|4
|0
|5
|15 - 16
|12
|12.
|Мехелен
|9
|3
|2
|4
|16 - 15
|11
|13.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|14.
|Серен Юнайтед
|10
|3
|0
|7
|10 - 18
|9
|15.
|Кортрейк
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|16.
|Эйпен
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|18.
|Зульте-Варегем
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Генк
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Вестерло
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|4.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|5.
|Андерлехт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|10.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|11.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|4.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|6.
|Сент-Трейден
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|7.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Кортрейк
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Остенде
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|14.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Вестерло
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (5)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|5 (3)
|Генк
|Хейнен Бриан
|7 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 3