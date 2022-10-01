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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Брюгге
2:0
Второй тайм: 57'
Мехелен
0'
1:0
37' Гол
Ютгла Ферран
2:0
53' Гол
Соболь Эдуард

Ход матча

37'
Ютгла Ферран
(Сова Камаль)
1:0
53'
Соболь Эдуард
2:0
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Мехелен
4.90
6.50
7.62
Все Коэффициенты
22
Миньоле
Симон
6
Одои
Денис
44
Мехеле
Брэндон
58
Jorne
Spileers
2
Соболь
Эдуард
27
Нильсен
Каспер
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
9
Ютгла
Ферран
19
Сова
Камаль
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
23
Пейре
Тибо
27
Бейтс
Дэвид
66
Верстрате
Биргер
21
Болинголи-Мбомбо
Боли
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
9
Нгой
Жульен
11
Сторм
Никола
Брюгге
4-3-3
Мехелен
4-3-3

История личных встреч

Брюгге
Мехелен

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

21 матч

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
2:1
ПДА
0:3
ПДА
2:2
ТМК
6:0
ТМС
6:0
ПДА
3:0
ПДА
0:5
ТМК
0:0
ПДА
0:3
ПДА
2:0
ЛП
6:1
ЛП
0:2
ЛП
1:4
ЛП
3:0
КБ
3:2
ЛЖ
1:1
КБ
0:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 6 0.6
Сков-Ольсен Андреас 4 0.4
Нильсен Каспер 3 0.3
Ванакен Ханс 2 0.2
Яремчук Роман 1 0.1
Ларин Кайл 1 0.1
Мейер Бьорн 1 0.1
Ланг Ноа 1 (1) 0.1
Сова Камаль 0 0
Хендри Джек 0 0
Нуса Антонио 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайреманс Джеффри 4 0.4
Схоофс Роб 4 0.4
Уолш Сэнди 2 0.2
Пейре Тибо 2 0.2
Milan Robberechts 2 0.2
Нгой Жульен 1 0.1
Ванлерберге Йорди 0 0
Да Крус Алессио 0 0
Воутерс Дрис 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 2 0
Сков-Ольсен Андреас 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Мата Клинтон 2 0
Ларин Кайл 1 0
Хендри Джек 1 0
Сова Камаль 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Нуса Антонио 1 0
Рафаэль Онедика 1 0
Абакар Силла 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Крус Алессио 1 1
Хайреманс Джеффри 2 0
Болинголи-Мбомбо Боли 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Нгой Жульен 2 0
Ван Хоренбек Алек 2 0
Схоофс Роб 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Швед Марьян 1 0
Воутерс Дрис 1 0
Лавале Димитри 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Jorge Hernandez1 1 0
Frederic Soelle Soelle 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
44%
3
30%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

18
16
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
6
33%
5
31%
31-45
5
28%
4
25%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
2
11%
4
25%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
1
9%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0
Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0
Мехелен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мехелен - АХ Лёвен 0:0 Кортрейк - Мехелен 1:4 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1
Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 9 9 0 0 21 - 6 27
2. Генк 10 8 1 1 24 - 10 25
3. Брюгге 2:0 10 7 1 2 21 - 10 22
4. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 17 - 14 19
5. АХ Лёвен 10 5 2 3 16 - 16 17
6. Стандард 10 5 1 4 15 - 15 16
7. Вестерло 10 5 0 5 18 - 18 15
8. Гент 9 4 2 3 13 - 10 14
9. Андерлехт 9 4 1 4 16 - 10 13
10. Сент-Трейден 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Шарлеруа 9 4 0 5 15 - 16 12
12. Мехелен 0:2 10 3 2 5 16 - 17 11
13. Остенде 10 3 1 6 11 - 15 10
14. Серен Юнайтед 10 3 0 7 10 - 18 9
15. Кортрейк 9 2 1 6 6 - 15 7
16. Эйпен 9 2 0 7 8 - 16 6
17. Серкль Брюгге 9 1 3 5 5 - 15 6
18. Зульте-Варегем 10 1 2 7 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Брюгге 2:0 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Генк 5 4 1 0 10 - 4 13
4. Вестерло 5 4 0 1 10 - 4 12
5. Андерлехт 5 3 1 1 11 - 5 10
6. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Гент 4 2 1 1 6 - 4 7
10. Мехелен 0:2 5 2 1 2 10 - 9 7
11. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Эйпен 5 1 0 4 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
4. Брюгге 2:0 5 3 0 2 9 - 6 9
5. Серен Юнайтед 6 3 0 3 10 - 10 9
6. Сент-Трейден 5 2 3 0 5 - 1 9
7. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Гент 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Шарлеруа 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
11. Кортрейк 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Остенде 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Мехелен 0:2 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
15. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
16. Вестерло 5 1 0 4 8 - 14 3
17. Зульте-Варегем 5 0 2 3 2 - 7 2
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (5)
Генк Хейнен Бриан 7 (1)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Соболь Эдуард бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Ютгла Ферран бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Мехелен
4.90
6.50
7.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брюгге 2:0 Мехелен онлайн

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