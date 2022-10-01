Тур: 10. Стадион: Ян Брейдель.
Ход матча
37'
1:0
53'
2:0
77'
86'
3:0
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
19
Сова
Камаль
23
Пейре
Тибо
27
Бейтс
Дэвид
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Нападающий
-
19 Сова КамальНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Мейер Бьорн
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
История личных встреч
Брюгге
Мехелен
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
21 матч
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|6
|0.6
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0.4
|Нильсен Каспер
|3
|0.3
|Ванакен Ханс
|2
|0.2
|Яремчук Роман
|1
|0.1
|Ланг Ноа
|1 (1)
|0.1
|Соболь Эдуард
|1
|0.1
|Ларин Кайл
|1
|0.1
|Бушанан Тажон
|1
|0.1
|Мейер Бьорн
|1
|0.1
|Сова Камаль
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайреманс Джеффри
|4
|0.4
|Схоофс Роб
|4
|0.4
|Уолш Сэнди
|2
|0.2
|Пейре Тибо
|2
|0.2
|Milan Robberechts
|2
|0.2
|Нгой Жульен
|1
|0.1
|Ванлерберге Йорди
|0
|0
|Да Крус Алессио
|0
|0
|Воутерс Дрис
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|2
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Сова Камаль
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Нуса Антонио
|1
|0
|Рафаэль Онедика
|1
|0
|Абакар Силла
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Крус Алессио
|1
|1
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Ван Хоренбек Алек
|2
|0
|Схоофс Роб
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Воутерс Дрис
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
|Frederic Soelle Soelle
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
44%
3
30%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
7
33%
5
31%
31-45
6
29%
4
25%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
3
14%
4
25%
76-90
Пропущено
11
18
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
1
9%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0
Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0
Мехелен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мехелен - АХ Лёвен 0:0 Кортрейк - Мехелен 1:4 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1
Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|9
|9
|0
|0
|21 - 6
|27
|2.
|Генк
|10
|8
|1
|1
|24 - 10
|25
|3.
|Брюгге
|10
|7
|1
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|5.
|АХ Лёвен
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|6.
|Стандард
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|7.
|Вестерло
|10
|5
|0
|5
|18 - 18
|15
|8.
|Гент
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|9.
|Андерлехт
|9
|4
|1
|4
|16 - 10
|13
|10.
|Сент-Трейден
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Шарлеруа
|9
|4
|0
|5
|15 - 16
|12
|12.
|Мехелен
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|14.
|Серен Юнайтед
|10
|3
|0
|7
|10 - 18
|9
|15.
|Кортрейк
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|16.
|Эйпен
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|18.
|Зульте-Варегем
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Брюгге
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|3.
|Генк
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Вестерло
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|Андерлехт
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|10.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|11.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|4.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|6.
|Сент-Трейден
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|7.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Кортрейк
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Остенде
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|14.
|Андерлехт
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|15.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Вестерло
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (5)
|Генк
|Хейнен Бриан
|7 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 3