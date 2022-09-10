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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Наполи
0:0
Первый тайм: 36'
Специя
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 120
Наполи 98.3% (118)
X 0.8% (1)
Специя 0.8% (1)
0
выиграет Наполи, со счетом 3:0
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Специя
1.38
9.20
9.72
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
91
Ндомбеле
Танги
7
Элмас
Эльиф
21
Политано
Маттео
81
Распадори
Джакомо
77
Кварацхелия
Хвича
69
Дронговски
Бартломей
4
Ампаду
Этан
14
Кивёр
Якуб
43
Николау
Димитрис
2
Хольм
Эмиль
13
Реца
Аркадиуш
33
Агудело
Кевин
6
Бурабия
Мехди
20
Бастони
Симоне
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
Наполи
4-3-3
Специя
3-5-2

История личных встреч

Наполи
Специя

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
0:3
СA
0:1
СA
1:4
К
4:2
СA
1:2
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 4 0.67
Осимхен Виктор 2 0.33
Ким Мин-Чжэ 2 0.33
Зелиньски Пётр 1 0.17
Политано Маттео 1 0.17
Лоботка Станислав 1 0.17
Элмас Эльиф 1 0.17
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Лосано Ирвинг 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бастони Симоне 2 0.33
Нзола М'Бала 2 (1) 0.33

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Ким Мин-Чжэ 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Лучано Спаллетти 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экдаль Альбин 1 1
Бастони Симоне 2 0
Хольм Эмиль 2 0
Сала Якопо 1 0
Гьяси Эммануэль 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Николау Димитрис 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
43%
3
75%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
5
42%
3
75%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0
Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3
Специя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0
Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Наполи 0:0 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
3. Милан Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
6. Торино Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
7. Интер Милан Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Ювентус Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
9. Лацио Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Салернитана Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
11. Фиорентина Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
13. Специя 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
14. Верона Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Эмполи Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Болонья Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
17. Лечче Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
18. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
19. Кремонезе Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
20. Монца Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Лацио Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
7. Наполи 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Специя 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Аталанта Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11. Торино Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Салернитана Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Болонья Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Сампдория Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи 0:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Торино Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. Рома Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
5. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
7. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Эмполи Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Лечче Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Специя 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
18. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Болонья Арнаутович Марко 5 2 0
2. Наполи Кварацхелия Хвича 4 0 1
3. Ювентус Влахович Душан 4 1 0
4. Аталанта Коопмейнерс Теун 4 2 0
5. Милан Леау Рафаэл 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Милан Брозович Марсело 3 0
2. Сассуоло Феррари Джанмарко 3 0
3. Ювентус Локателли Мануэль 3 0
4. Салернитана Дьомбер Норберт 3 0
5. Милан Тео Эрнандес 3 0
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Наполи 98.3% (118)
    X 0.8% (1)
    Специя 0.8% (1)
    0
    выиграет Наполи, со счетом 3:0
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Специя
    1.38
    9.20
    9.72
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    Прогнозы на матч Наполи 0:0 Специя

    Исход игры
    Наполи
    98.3% (118)
    Ничья
    0.8% (1)
    Специя
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.44% (57)
    Меньше
    49.56% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    29.2% (33)
    Нет
    70.8% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    44.2% (53)
    3:0 Наполи
    16.7% (20)
    3:1 Наполи
    15.8% (19)
    2:1 Наполи
    9.2% (11)
    4:0 Наполи
    4.2% (5)
    1:0 Наполи
    1.7% (2)
    4:1 Наполи
    1.7% (2)
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    Наполи
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