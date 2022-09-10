да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|4
|0.67
|Осимхен Виктор
|2
|0.33
|Ким Мин-Чжэ
|2
|0.33
|Зелиньски Пётр
|1
|0.17
|Политано Маттео
|1
|0.17
|Лоботка Станислав
|1
|0.17
|Элмас Эльиф
|1
|0.17
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|Руй Мариу
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Лосано Ирвинг
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бастони Симоне
|2
|0.33
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.33
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Лучано Спаллетти
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экдаль Альбин
|1
|1
|Бастони Симоне
|2
|0
|Хольм Эмиль
|2
|0
|Сала Якопо
|1
|0
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Николау Димитрис
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Наполи
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|6.
|Торино
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|8.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|9.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|13.
|Специя
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|14.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|Наполи
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|Специя
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|5.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|7.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Специя
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|18.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|#
|Игрок
|1.
|Болонья
|Арнаутович Марко
|5
|2
|0
|2.
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4
|0
|1
|3.
|Ювентус
|Влахович Душан
|4
|1
|0
|4.
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|4
|2
|0
|5.
|Милан
|Леау Рафаэл
|3
|0
|2
|#
|Игрок
|1.
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|3
|0
|2.
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|3.
|Ювентус
|Локателли Мануэль
|3
|0
|4.
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|5.
|Милан
|Тео Эрнандес
|3
|0