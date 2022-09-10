29' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Специя

27' Распадори Джакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Руй Мариу из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Распадори Джакомо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Игра в одни ворота сейчас. Наполи доминирует и владеет мячом

23' Хорошую попытку сделал Кварацхелия Хвича . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Хорошую попытку сделал Замбо-Ангисса Андре-Франк . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

20' Дронговски Бартломей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ди Лоренцо Джованни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Хорошую попытку сделал Кварацхелия Хвича . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Игрок из команды Специя вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Удар от ворот произведет Специя

8' Распадори Джакомо не смог попасть в створ ударом издали

5' Бастони Симоне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ндомбеле Танги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Матч возобновлен

1' Реца Аркадиуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Специя начинает с центра поля