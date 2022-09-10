  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Наполи
1:0
Конец матча
Специя
0'
45' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
71' Желтая карточка
Элмас Эльиф
77' Желтая карточка
Дронговски Бартломей
83' Желтая карточка
Лучано Спаллетти
1:0
89' Гол
Распадори Джакомо
90' Вторая желтая карточка
Лучано Спаллетти
90'+7
Гол и лучшие моменты (видео). Че...
1:0. Гол Джакомо Распадори (виде...

Ход матча

45'
 
Гьяси Эммануэль
46'
Лоботка Станислав
Ндомбеле Танги
 
57'
Лосано Ирвинг
Политано Маттео
 
57'
Зелиньски Пётр
Замбо-Ангисса Андре-Франк
 
62'
 
Коваленко Виктор
Бастони Симоне
67'
Симеоне Джованни
Кварацхелия Хвича
 
70'
 
Христов Петко
Ампаду Этан
70'
 
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Бурабия Мехди
71'
Элмас Эльиф
 
75'
Гаэтано Джанлука
Элмас Эльиф
 
77'
 
Дронговски Бартломей
81'
 
Сала Якопо
Агудело Кевин
83'
Лучано Спаллетти
 
89'
Распадори Джакомо
(Гаэтано Джанлука)
1:0
90'
Лучано Спаллетти
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 5
  • 5 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбола.Ру"
Прогнозы 120
Наполи 98.3% (118)
X 0.8% (1)
Специя 0.8% (1)
0
выиграет Наполи, со счетом 3:0
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
91
Ндомбеле
Танги
7
Элмас
Эльиф
21
Политано
Маттео
81
Распадори
Джакомо
77
Кварацхелия
Хвича
69
Дронговски
Бартломей
4
Ампаду
Этан
14
Кивёр
Якуб
43
Николау
Димитрис
2
Хольм
Эмиль
13
Реца
Аркадиуш
33
Агудело
Кевин
6
Бурабия
Мехди
20
Бастони
Симоне
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
Наполи
4-3-3
Специя
3-5-2

История личных встреч

Наполи
Специя

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
0:3
СA
0:1
СA
1:4
К
4:2
СA
1:2
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 4 0.67
Осимхен Виктор 2 0.33
Ким Мин-Чжэ 2 0.33
Зелиньски Пётр 1 0.17
Политано Маттео 1 0.17
Лоботка Станислав 1 0.17
Распадори Джакомо 1 0.17
Элмас Эльиф 1 0.17
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Лосано Ирвинг 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бастони Симоне 2 0.33
Нзола М'Бала 2 (1) 0.33

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 2 1
Руй Мариу 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Ким Мин-Чжэ 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экдаль Альбин 1 1
Гьяси Эммануэль 2 0
Бастони Симоне 2 0
Хольм Эмиль 2 0
Сала Якопо 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Николау Димитрис 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
43%
3
75%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
4
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
5
38%
3
75%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
25%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0
Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3
Специя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0
Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Милан Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Торино 0:0 Заявка 6 3 2 1 6 - 5 11
5. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
7. Интер Милан 0:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Ювентус Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
9. Лацио Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Салернитана Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
11. Фиорентина Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
13. Верона Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Специя Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
15. Эмполи Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Болонья Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
17. Лечче Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
18. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
19. Кремонезе Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
20. Монца Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4. Интер Милан 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
7. Лацио Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Аталанта Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Торино 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Салернитана Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Болонья Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Сампдория Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Торино 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
4. Рома Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
5. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Интер Милан 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
7. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Эмполи Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Лечче Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
19. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
20. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Болонья Арнаутович Марко 5 2 0
2. Наполи Кварацхелия Хвича 4 0 1
3. Ювентус Влахович Душан 4 1 0
4. Аталанта Коопмейнерс Теун 4 2 0
5. Милан Леау Рафаэл 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Наполи Лучано Спаллетти 2 1
2. Интер Милан Брозович Марсело 3 0
3. Сассуоло Феррари Джанмарко 3 0
4. Ювентус Локателли Мануэль 3 0
5. Салернитана Дьомбер Норберт 3 0
Весь список
Новости от "Евро-Футбола.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Наполи 98.3% (118)
    X 0.8% (1)
    Специя 0.8% (1)
    0
    выиграет Наполи, со счетом 3:0
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбола.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Наполи 1:0 Специя онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Наполи 1:0 Специя

    Исход игры
    Наполи
    98.3% (118)
    Ничья
    0.8% (1)
    Специя
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.44% (57)
    Меньше
    49.56% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    29.2% (33)
    Нет
    70.8% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    44.2% (53)
    3:0 Наполи
    16.7% (20)
    3:1 Наполи
    15.8% (19)
    2:1 Наполи
    9.2% (11)
    4:0 Наполи
    4.2% (5)
    1:0 Наполи
    1.7% (2)
    4:1 Наполи
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     