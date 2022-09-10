Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Наполи имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Специя

47' Ррахмани Амир из команды Наполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Гьяси Эммануэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' Удар от ворот произведет Специя

42' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

42' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Бастони Симоне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Гьяси Эммануэль пробует нанести удар издали, но Алекс Мерет держит все под контролем

40' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Специя

32' Удар от ворот произведет Специя

30' Бастони Симоне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Специя

27' Распадори Джакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Руй Мариу из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Распадори Джакомо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Игра в одни ворота сейчас. Наполи доминирует и владеет мячом

23' Хорошую попытку сделал Кварацхелия Хвича . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Хорошую попытку сделал Замбо-Ангисса Андре-Франк . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

20' Дронговски Бартломей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ди Лоренцо Джованни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Хорошую попытку сделал Кварацхелия Хвича . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Игрок из команды Специя вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Удар от ворот произведет Специя

8' Распадори Джакомо не смог попасть в створ ударом издали

5' Бастони Симоне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ндомбеле Танги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Матч возобновлен

1' Реца Аркадиуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Специя начинает с центра поля