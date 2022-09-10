Стадион: Диего Армандо Марадона
0'
45' Желтая карточкаГьяси Эммануэль
71' Желтая карточкаЭлмас Эльиф
77' Желтая карточкаДронговски Бартломей
83' Желтая карточкаЛучано Спаллетти
1:0
89' ГолРаспадори Джакомо
90' Вторая желтая карточкаЛучано Спаллетти
90'+7
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Ход матча
45'
71'
83'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
10 Угловые 5
-
5 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
14
Кивёр
Якуб
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Специя
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|4
|0.67
|Осимхен Виктор
|2
|0.33
|Ким Мин-Чжэ
|2
|0.33
|Зелиньски Пётр
|1
|0.17
|Политано Маттео
|1
|0.17
|Лоботка Станислав
|1
|0.17
|Распадори Джакомо
|1
|0.17
|Элмас Эльиф
|1
|0.17
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|Руй Мариу
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Лосано Ирвинг
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бастони Симоне
|2
|0.33
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.33
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучано Спаллетти
|2
|1
|Руй Мариу
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экдаль Альбин
|1
|1
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|Бастони Симоне
|2
|0
|Хольм Эмиль
|2
|0
|Сала Якопо
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Николау Димитрис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
43%
3
75%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
4
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
5
38%
3
75%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
25%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0
Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3
Специя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0
Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Торино
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|6.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|7.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|9.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|13.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Торино
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Торино
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|4.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|5.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|6.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|7.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Болонья
|Арнаутович Марко
|5
|2
|0
|2.
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4
|0
|1
|3.
|Ювентус
|Влахович Душан
|4
|1
|0
|4.
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|4
|2
|0
|5.
|Милан
|Леау Рафаэл
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Наполи
|Лучано Спаллетти
|2
|1
|2.
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|3
|0
|3.
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|4.
|Ювентус
|Локателли Мануэль
|3
|0
|5.
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи 1:0 Специя
Исход игры
Наполи
98.3% (118)
Ничья
0.8% (1)
Специя
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.44% (57)
Меньше
49.56% (56)
Обе команды забьют
Да
29.2% (33)
Нет
70.8% (80)
Популярный счёт
2:0 Наполи
44.2% (53)
3:0 Наполи
16.7% (20)
3:1 Наполи
15.8% (19)
2:1 Наполи
9.2% (11)
4:0 Наполи
4.2% (5)
1:0 Наполи
1.7% (2)
4:1 Наполи
1.7% (2)
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