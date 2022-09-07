Стадион: Луиджи Феррарис
История личных встреч
Сампдория
Милан
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
80%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
31 матч
22.6%
19.4%
58%
7 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
9.7%
51.6%
38.7%
3 победы 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|1
|0.2
|Габбьядини Маноло
|1
|0.2
|Ринкон Томас
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|3
|0.6
|Жиру Оливье
|2
|0.4
|Ребич Анте
|2
|0.4
|Диас Браим
|1
|0.2
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.2
|Тео Эрнандес
|1 (1)
|0.2
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Тонали Сандро
|0
|0
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|2
|0
|Сабири Абдельхамид
|2
|0
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Лерис Мехди
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|3
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Ребич Анте
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
3
38%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0
Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1
Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0
Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|6.
|Торино
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|8.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|9.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|13.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|10.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|5.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|7.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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Прогнозы на матч Сампдория - Милан
Исход игры
Сампдория
3.3% (1)
Ничья
3.3% (1)
Милан
93.3% (28)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (20)
Меньше
33.33% (10)
Обе команды забьют
Да
70% (21)
Нет
30% (9)
Популярный счёт
1:2 Милан
56.7% (17)
0:1 Милан
20% (6)
0:2 Милан
10% (3)
1:3 Милан
6.7% (2)
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