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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Сампдория
 
Позже
Милан
Прогнозы 30
Сампдория 3.3% (1)
X 3.3% (1)
Милан 93.3% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Милан
6.75
6.50
1.56
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Сампдория
Милан

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
80%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

31 матч

22.6%
19.4%
58%
7 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

9.7%
51.6%
38.7%
3 победы 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

19.4%
38.7%
41.9%
6 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:4
СA
0:0
СA
1:0
К
0:2
СA
3:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
К
0:2
СA
4:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
3:0
К
1:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 1 0.2
Габбьядини Маноло 1 0.2
Ринкон Томас 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 3 0.6
Жиру Оливье 2 0.4
Ребич Анте 2 0.4
Диас Браим 1 0.2
Беннасер Исмаэль 1 0.2
Тео Эрнандес 1 (1) 0.2
Калабрия Давиде 0 0
Тонали Сандро 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 2 0
Сабири Абдельхамид 2 0
Квальярелла Фабио 1 0
Ринкон Томас 1 0
Джуричич Филип 1 0
Колли Омар 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Лерис Мехди 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 3 0
Тонали Сандро 2 0
Жиру Оливье 1 0
Ребич Анте 1 0
Крунич Раде 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Адли Ясин 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
3
38%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Сампдория - Ювентус 0:0
Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1
Милан
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0
Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Наполи Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
6. Торино Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
7. Интер Милан Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Ювентус Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
9. Лацио Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Салернитана Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
11. Фиорентина Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
13. Верона Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Специя Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
15. Эмполи Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Болонья Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
17. Лечче Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
18. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
19. Кремонезе Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
20. Монца Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Лацио Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
7. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10. Аталанта Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11. Торино Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Салернитана Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Болонья Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Сампдория Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Торино Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. Рома Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
5. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
7. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Эмполи Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Лечче Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Специя Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 25 минут.

    Главный судья: Фаббри Михаэль

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 30
    Сампдория 3.3% (1)
    X 3.3% (1)
    Милан 93.3% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
    Ничья
    Милан
    6.75
    6.50
    1.56
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Сампдория - Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Сампдория - Милан

    Исход игры
    Сампдория
    3.3% (1)
    Ничья
    3.3% (1)
    Милан
    93.3% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (20)
    Меньше
    33.33% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    70% (21)
    Нет
    30% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    56.7% (17)
    0:1 Милан
    20% (6)
    0:2 Милан
    10% (3)
    1:3 Милан
    6.7% (2)
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    Сампдория
    Милан
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