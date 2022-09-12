  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Эмполи
1:1
Перерыв
Рома
0'
0:1
17' Гол
Дибала Пауло
27' Желтая карточка
Паризи Фабьяно
1:1
43' Гол
Бандинелли Филиппо
Патрисиу уверенно отражает удар ...
0:1. Гол Пауло Дибала (видео). Ч...
Дибала бьет в штангу (видео). Че...

Ход матча

17'
0:1
Дибала Пауло
27'
Паризи Фабьяно
 
43'
Бандинелли Филиппо
(Стоянович Петар)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 133
Эмполи 3% (4)
X 10.5% (14)
Рома 86.5% (115)
-1
выиграет Эмполи, со счетом 2:1
Да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Рома
5.39
5.70
1.71
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
32
Хаас
Николас
18
Марин
Рэзван
25
Бандинелли
Филиппо
14
Пьяца
Марко
7
Ламмерс
Сэм
9
Сатриано
Мартин
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
19
Челик
Зеки
37
Спинаццола
Леонардо
4
Кристанте
Бриан
8
Матич
Неманья
21
Дибала
Пауло
7
Пеллегрини
Лоренцо
9
Абрахам
Тэмми
Эмполи
4-3-1-2
Рома
3-4-2-1

История личных встреч

Эмполи
Рома

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:4
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
1:1
К
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламмерс Сэм 1 0.17
Паризи Фабьяно 1 0.17
Сатриано Мартин 1 0.17
Бальданци Томмазо 1 0.17
Хендерсон Лиам 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 3 0.5
Абрахам Тэмми 1 0.17
Смоллинг Крис 1 0.17
Кристанте Бриан 1 0.17
Ибаньес Рожер 1 0.17
Пеллегрини Лоренцо 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Занетти Паоло 0 1
Луперто Себастьяно 0 1
Хендерсон Лиам 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Стоянович Петар 1 0
Бандинелли Филиппо 1 0
Марин Рэзван 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 1 0
Смоллинг Крис 1 0
Дибала Пауло 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Челик Зеки 1 0
Жозе Моуринью 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0
Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0
Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1
Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Удинезе Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5. Интер Милан Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
6. Лацио Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
7. Рома 1:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
8. Торино Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
9. Ювентус Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
10. Салернитана Заявка 6 1 4 1 9 - 6 7
11. Болонья Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
13. Сассуоло Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14. Верона Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Специя Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Эмполи 1:1 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
17. Лечче Заявка 6 0 3 3 4 - 7 3
18. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
20. Монца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
7. Рома 1:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
8. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Болонья Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
11. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Торино Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Салернитана Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Эмполи 1:1 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
17. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
4. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
5. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Рома 1:1 Заявка 4 1 2 1 3 - 6 5
7. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
8. Салернитана Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
9. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Верона Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Эмполи 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Лечче Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 4
Ювентус Влахович Душан 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Милан Леау Рафаэл 1 2
Наполи Лучано Спаллетти 1 2
Ювентус Массимилиано Аллегри 1 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Рома" и "Эмполи" играют между собой вничью со счётом 1:1. Команда Жозе Моуринью очень активно начала этот матч, но после быстрого забитого мяча "волки" решили играть от обороны, что в итоге и позволило отыграться "Эмполи" после длительного давления на ворота соперника. 
  • 45'
    Пьяца с правой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил по воротам, Кристанте грамотно блокировал попытку. 
  • 45'
    Стоянович вновь совершил рывок вперёд по правой половине поля, а далее Петар выполнил подачу в центр к линии вратарской, совсем немного не хватило Хаасу, чтобы в падении в касание пробить по воротам. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Ливио Маринелли к основному времени первого тайма. 
  • Описание гола
    44'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Бандинелли!!! Стоянович прошёл вперёд по правому флангу, а затем Петар выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, Сатриано не смог головой выполнить скидку на Ламмерса, но в итоге мяч долетел до набегающего с левого угла штрафной Бандинелли, а Филиппо отлично пробил головой в правый угол ворот. 
  • 43'
    Марин из центра поля выполнил безадресный заброс на левый угол штрафной площади, Патрисиу немного размялся при игре на выходе. 
  • 42'
    Поднялся Ибаньес после паузы, показал защитник "Ромы", что с ним всё нормально, готов Рожер играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    41'
    Сатриано в борьбе за мяч на половине поля соперника в игровом эпизоде наступил на ногу Ибаньесу, после небольшой паузы Ливио Маринелли остановил игру и дал врачам "Ромы" выйти на поле. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Абрахам в борьбе за верховой мяч на левой половине поля нарушил правила против Исмайли. 
  • 39'
    Пьяца пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Манчини при попытке убежать в контратаку на правом фланге своей половины поля нарушил правила против Бандинелли. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Дибала теперь уже в центре поля нарушил правила против Хааса. "Эмполи" не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • 36'
    Дибала пробил по воротам с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Хаас на половине поля соперника схватил за футболку Пеллегрини Игроки "Ромы" довольно долго разыгрывали стандарт. 
  • Угловой
    34'
    Пеллегрини с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кристанте головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      33'
      Пеллегрини с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Эмполи" под давлением соперника не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
    • Опасный момент
      32'
      Челик получил мяч на правом углу штрафной площади, а затем Зеки неплохо пробил в ближний угол ворот под перекладину, Викарио в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Кристанте в центре поля нарушил правила против Бандинелли. Игроки "Эмполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Опасный момент
      30'
      Спинаццола с левого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской, Дибала в касание выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Пеллегрини в падении под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, Викарио ногой отбил мяч к левому углу вратарской, а затем уже Гульельмо в прыжке окончательно накрыл его. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Хаас перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Ромы" на правом фланге и нарушил правила против Ибаньеса. 
    • Желтая карточка
      28'
      Фланговый защитник "Эмполи" Фабьяно Паризи получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Дибалы. 
    • 27'
      Паризи вновь попытался обострить атаку по левому флангу, Кристанте грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 26'
      "Эмполи" после пропущенного мяча очень сильно прибавил, в итоге пока "Рома" никак не может выбраться из-под сильного давления со своей половины поля. 
    • 25'
      Паризи получил передачу на ход по левой половине поля, Фабьяно со входа в штрафную площадь выполнил прострел в центр к линии вратарской, совсем немного не хватило Сатриано, чтобы в падении в касание пробить по воротам. 
    • 24'
      Хаас с правого фланга хотел выполнить подачу в штрафную площадь, Абрахам накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
    • Штанга
      23'
      Паризи с левого фланга выполнил хорошую подачу в центр штрафной площади, на этот раз Сатриано без помех выпрыгнул и головой пробил в левый угол ворот, штанга спасла "Рому" от пропущенного мяча.
    • Угловой
      22'
      Марин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Пеллегрини хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут. 
    • 21'
      Марин со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в голову Абрахаму, который был в "стенке", а затем улетел на угловой. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Смоллинг у радиуса своей штрафной площади сбил Пьяцу. "Эмполи" заработал очень опасный стандарт. 
    • 19'
      Паризи с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сатриано в борьбе с соперником головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Описание гола
      18'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Дибала!!! Манчини с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Луперто выбил мяч к радиусу штрафной площади, где его спокойно подработал Дибала, а затем Пауло прекрасно пробил под левую девятку, Викарио ничего не смог поделать. 
    • 17'
      Дибала с правого фланга выполнил слишком сильную подачу на дальний угол вратарской, но там всё равно никого не было из партнёров по команде. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Марин теперь уже в центре поля огрел по ногам Абрахама. Игроки "Ромы" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Челик перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Ламмерса. 
    • 14'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Абрахаму по правой половине поля, Луперто оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
    • Угловой
      13'
      Марин разыграл корнер с Пьяца на этот раз, далее Марко выполнил подачу с правого фланга в центр штрафной площади, защитники "Ромы" сыграли внимательно и перехватили мяч.
    • Угловой
      12'
      Марин с углового выполнил прострел на правый угол штрафной площади, Пеллегрини под давлением соперника выбил мяч на повторный корнер. 
    • 11'
      Хаас с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Ибаньес не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • Штанга
      10'
      Дибала с правой половины поля выполнил передачу на ход Челику по правому флангу, Зеки выполнил подачу в центр штрафной площади, Абрахам в борьбе с Исмайли головой пробил по воротам, мяч попал в затылок защитнику "Эмполи", далее Тэмми оттянул на себя Луперто, что позволило Дибале пробить в правый угол ворот, штанга спасла "Эмполи" от пропущенного мяча. 
    • Судья
      9'
      Челик за счёт высокого прессинга на правом фланге перехватил мяч у штрафной площади "Эмполи", далее Зеки в борьбе с Паризи оказался на газоне, Ливио Маринелли показал, что нужно играть дальше. 
    • 8'
      Спинаццола совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Леонардо от лицевой линии поля выполнил подачу на правый угол штрафной площади, там был только Паризи, который спокойно перехватил мяч. 
    • 7'
      Ибаньес на своей половине поля потерял мяч под давлением Сатриано, но Кристанте сразу же подстраховал своего партнёра по команде. 
    • 6'
      Бандинелли пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко. 
    • Опасный момент
      5'
      Ламмерс получил мяч в радиусе штрафной площади, а затем Сэм неплохо пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Судья
      4'
      Пьяца в центре поля высоковато поднял ногу перед головой Кристанте в борьбе за мяч, но Ливио Маринелли свистка не дал. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Абрахам слишком рьяно боролся за мяч в штрафной площади "Эмполи", правила были нарушены против Исмайли. 
    • 2'
      Спинаццола совершил рывок вперёд по левому флангу, Стоянович накрыл Леонардо и выбил мяч в аут. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за три очка между "Эмполи" и "Ромой". Команда Паоло Дзанетти в этом сезоне ещё ни разу не побеждала, но четыре раза подряд играла вничью. При этом "Рома" проиграла два последних матча подряд в Серии А и Лиге Европы, а поэтому очередной сечки Жозе Моуринью фанаты "волков" не простят. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Ливио Маринелли. Помогать ему на бровках будут Дамиано Ди Йорио и Сальваторе Аффатато. Резервным арбитром на этот матч назначен Иван Пеццуто. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на заключительном матче шестого тура чемпионата Италии между "Эмполи" и римской "Ромой". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
      • Прогнозы 133
      Эмполи 3% (4)
      X 10.5% (14)
      Рома 86.5% (115)
      -1
      выиграет Эмполи, со счетом 2:1
      Да
      Arii #
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Эмполи
      Ничья
      Рома
      5.39
      5.70
      1.71
      Все Коэффициенты
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Бесплатные ставки (фрибеты)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Эмполи 1:1 Рома онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Эмполи 1:1 Рома

    Исход игры
    Эмполи
    2.9% (4)
    Ничья
    11% (15)
    Рома
    86% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.25% (74)
    Меньше
    36.75% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    67.52% (79)
    Нет
    32.48% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    44.1% (60)
    0:1 Рома
    13.2% (18)
    0:2 Рома
    12.5% (17)
    1:3 Рома
    6.6% (9)
    1:1 Ничья
    4.4% (6)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
    2:1 Эмполи
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Эмполи
    Рома
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     