Поднялся Ибаньес после паузы, показал защитник "Ромы", что с ним всё нормально, готов Рожер играть дальше.

Марин из центра поля выполнил безадресный заброс на левый угол штрафной площади, Патрисиу немного размялся при игре на выходе.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Бандинелли!!! Стоянович прошёл вперёд по правому флангу, а затем Петар выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, Сатриано не смог головой выполнить скидку на Ламмерса, но в итоге мяч долетел до набегающего с левого угла штрафной Бандинелли, а Филиппо отлично пробил головой в правый угол ворот.

Стоянович вновь совершил рывок вперёд по правой половине поля, а далее Петар выполнил подачу в центр к линии вратарской, совсем немного не хватило Хаасу, чтобы в падении в касание пробить по воротам.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Рома" и "Эмполи" играют между собой вничью со счётом 1:1. Команда Жозе Моуринью очень активно начала этот матч, но после быстрого забитого мяча "волки" решили играть от обороны, что в итоге и позволило отыграться "Эмполи" после длительного давления на ворота соперника.

Пеллегрини с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кристанте головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Хаас на половине поля соперника схватил за футболку Пеллегрини Игроки "Ромы" довольно долго разыгрывали стандарт.

Дибала пробил по воротам с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

Дибала теперь уже в центре поля нарушил правила против Хааса. "Эмполи" не удалось быстро разыграть стандарт.

Манчини при попытке убежать в контратаку на правом фланге своей половины поля нарушил правила против Бандинелли.

Пьяца пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Абрахам в борьбе за верховой мяч на левой половине поля нарушил правила против Исмайли.

Сатриано в борьбе за мяч на половине поля соперника в игровом эпизоде наступил на ногу Ибаньесу, после небольшой паузы Ливио Маринелли остановил игру и дал врачам "Ромы" выйти на поле.

Хаас с правого фланга хотел выполнить подачу в штрафную площадь, Абрахам накрыл соперника и выбил мяч в аут.

Паризи получил передачу на ход по левой половине поля, Фабьяно со входа в штрафную площадь выполнил прострел в центр к линии вратарской, совсем немного не хватило Сатриано, чтобы в падении в касание пробить по воротам.

"Эмполи" после пропущенного мяча очень сильно прибавил, в итоге пока "Рома" никак не может выбраться из-под сильного давления со своей половины поля.

Паризи вновь попытался обострить атаку по левому флангу, Кристанте грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

Фланговый защитник "Эмполи" Фабьяно Паризи получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Дибалы.

Хаас перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Ромы" на правом фланге и нарушил правила против Ибаньеса.

Спинаццола с левого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской, Дибала в касание выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Пеллегрини в падении под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, Викарио ногой отбил мяч к левому углу вратарской, а затем уже Гульельмо в прыжке окончательно накрыл его.

Кристанте в центре поля нарушил правила против Бандинелли. Игроки "Эмполи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Челик получил мяч на правом углу штрафной площади, а затем Зеки неплохо пробил в ближний угол ворот под перекладину, Викарио в прыжке перевёл мяч на угловой.

Пеллегрини с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Эмполи" под давлением соперника не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

23' Паризи с левого фланга выполнил хорошую подачу в центр штрафной площади, на этот раз Сатриано без помех выпрыгнул и головой пробил в левый угол ворот, штанга спасла "Рому" от пропущенного мяча.

22' Марин с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Пеллегрини хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут.

21' Марин со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч попал в голову Абрахаму, который был в "стенке", а затем улетел на угловой.

20' Смоллинг у радиуса своей штрафной площади сбил Пьяцу. "Эмполи" заработал очень опасный стандарт.

19' Паризи с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сатриано в борьбе с соперником головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

18' Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Дибала!!! Манчини с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Луперто выбил мяч к радиусу штрафной площади, где его спокойно подработал Дибала, а затем Пауло прекрасно пробил под левую девятку, Викарио ничего не смог поделать.

17' Дибала с правого фланга выполнил слишком сильную подачу на дальний угол вратарской, но там всё равно никого не было из партнёров по команде.

16' Марин теперь уже в центре поля огрел по ногам Абрахама. Игроки "Ромы" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

15' Челик перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Ламмерса.

14' Из глубины поля последовал заброс на ход Абрахаму по правой половине поля, Луперто оказался первым на мяче и выбил его в аут.

13' Марин разыграл корнер с Пьяца на этот раз, далее Марко выполнил подачу с правого фланга в центр штрафной площади, защитники "Ромы" сыграли внимательно и перехватили мяч.

12' Марин с углового выполнил прострел на правый угол штрафной площади, Пеллегрини под давлением соперника выбил мяч на повторный корнер.

11' Хаас с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Ибаньес не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

10' Дибала с правой половины поля выполнил передачу на ход Челику по правому флангу, Зеки выполнил подачу в центр штрафной площади, Абрахам в борьбе с Исмайли головой пробил по воротам, мяч попал в затылок защитнику "Эмполи", далее Тэмми оттянул на себя Луперто, что позволило Дибале пробить в правый угол ворот, штанга спасла "Эмполи" от пропущенного мяча.

9' Челик за счёт высокого прессинга на правом фланге перехватил мяч у штрафной площади "Эмполи", далее Зеки в борьбе с Паризи оказался на газоне, Ливио Маринелли показал, что нужно играть дальше.

8' Спинаццола совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Леонардо от лицевой линии поля выполнил подачу на правый угол штрафной площади, там был только Паризи, который спокойно перехватил мяч.

7' Ибаньес на своей половине поля потерял мяч под давлением Сатриано, но Кристанте сразу же подстраховал своего партнёра по команде.

6' Бандинелли пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко.

5' Ламмерс получил мяч в радиусе штрафной площади, а затем Сэм неплохо пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

4' Пьяца в центре поля высоковато поднял ногу перед головой Кристанте в борьбе за мяч, но Ливио Маринелли свистка не дал.

3' Абрахам слишком рьяно боролся за мяч в штрафной площади "Эмполи", правила были нарушены против Исмайли.

2' Спинаццола совершил рывок вперёд по левому флангу, Стоянович накрыл Леонардо и выбил мяч в аут.