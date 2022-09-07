  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Эмполи
 
Позже
Рома
Прогнозы 45
Эмполи 4.4% (2)
X 6.7% (3)
Рома 88.9% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Рома
4.90
4.00
1.78
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбола.Ру"

История личных встреч

Эмполи
Рома

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:4
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
1:1
К
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламмерс Сэм 1 0.2
Паризи Фабьяно 1 0.2
Сатриано Мартин 1 0.2
Бальданци Томмазо 1 0.2
Хендерсон Лиам 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 2 0.4
Абрахам Тэмми 1 0.2
Смоллинг Крис 1 0.2
Кристанте Бриан 1 0.2
Ибаньес Рожер 1 0.2
Пеллегрини Лоренцо 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Занетти Паоло 0 1
Луперто Себастьяно 0 1
Хендерсон Лиам 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Стоянович Петар 1 0
Бандинелли Филиппо 1 0
Марин Рэзван 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 1 0
Смоллинг Крис 1 0
Дибала Пауло 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Челик Зеки 1 0
Жозе Моуринью 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0
Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0
Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1
Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Наполи Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
6. Торино Заявка 5 3 1 1 6 - 5 10
7. Интер Милан Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Ювентус Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
9. Лацио Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Салернитана Заявка 5 1 3 1 7 - 4 6
11. Фиорентина Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Сассуоло Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
13. Верона Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Специя Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
15. Эмполи Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
16. Болонья Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
17. Лечче Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
18. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
19. Кремонезе Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
20. Монца Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Ювентус Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Лацио Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
7. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Наполи Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10. Аталанта Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11. Торино Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
12. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Салернитана Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Эмполи Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Болонья Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
17. Сампдория Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18. Лечче Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Торино Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. Рома Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
5. Удинезе Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
7. Милан Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Верона Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Салернитана Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Эмполи Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Фиорентина Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Лечче Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
17. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Специя Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Монца Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
20. Кремонезе Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Болонья Арнаутович Марко 5 2 0
2. Наполи Кварацхелия Хвича 4 0 1
3. Ювентус Влахович Душан 4 1 0
4. Аталанта Коопмейнерс Теун 4 2 0
5. Милан Леау Рафаэл 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Милан Брозович Марсело 3 0
2. Сассуоло Феррари Джанмарко 3 0
3. Ювентус Локателли Мануэль 3 0
4. Салернитана Дьомбер Норберт 3 0
5. Милан Тео Эрнандес 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 32 минуты.

    Главный судья: Маринелли Ливио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Эмполи 4.4% (2)
    X 6.7% (3)
    Рома 88.9% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Рома
    4.90
    4.00
    1.78
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбола.Ру"
    Где смотреть матч Эмполи - Рома онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Эмполи - Рома

    Исход игры
    Эмполи
    4.4% (2)
    Ничья
    6.7% (3)
    Рома
    88.9% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (32)
    Меньше
    27.27% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (33)
    Нет
    25% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    55.6% (25)
    0:1 Рома
    11.1% (5)
    0:2 Рома
    8.9% (4)
    1:3 Рома
    8.9% (4)
    2:1 Эмполи
    4.4% (2)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Эмполи
    Рома
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     