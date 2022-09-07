Стадион: Карло Кастеллани
История личных встреч
Эмполи
Рома
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламмерс Сэм
|1
|0.2
|Паризи Фабьяно
|1
|0.2
|Сатриано Мартин
|1
|0.2
|Бальданци Томмазо
|1
|0.2
|Хендерсон Лиам
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|2
|0.4
|Абрахам Тэмми
|1
|0.2
|Смоллинг Крис
|1
|0.2
|Кристанте Бриан
|1
|0.2
|Ибаньес Рожер
|1
|0.2
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Занетти Паоло
|0
|1
|Луперто Себастьяно
|0
|1
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Стоянович Петар
|1
|0
|Бандинелли Филиппо
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|1
|0
|Смоллинг Крис
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
|Жозе Моуринью
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0
Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0
Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1
Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|6.
|Торино
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|8.
|Ювентус
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|9.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Салернитана
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 4
|6
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|13.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|10.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Торино
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|5.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|7.
|Милан
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|17.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Болонья
|Арнаутович Марко
|5
|2
|0
|2.
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4
|0
|1
|3.
|Ювентус
|Влахович Душан
|4
|1
|0
|4.
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|4
|2
|0
|5.
|Милан
|Леау Рафаэл
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|3
|0
|2.
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|3.
|Ювентус
|Локателли Мануэль
|3
|0
|4.
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|5.
|Милан
|Тео Эрнандес
|3
|0
Прогнозы на матч Эмполи - Рома
Исход игры
Эмполи
4.4% (2)
Ничья
6.7% (3)
Рома
88.9% (40)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (32)
Меньше
27.27% (12)
Обе команды забьют
Да
75% (33)
Нет
25% (11)
Популярный счёт
1:2 Рома
55.6% (25)
0:1 Рома
11.1% (5)
0:2 Рома
8.9% (4)
1:3 Рома
8.9% (4)
2:1 Эмполи
4.4% (2)
1:1 Ничья
4.4% (2)
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