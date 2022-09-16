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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Салернитана
1:2
Конец матча
Лечче
0'
10' Желтая карточка
Кулибали Лассана
0:1
43' Гол
Сисей Ассан
47' Желтая карточка
Ди Франческо Федерико
1:1
55' Гол в свои ворота
Гонсалес Джоан
60' Желтая карточка
Гонсалес Джоан
77' Желтая карточка
Давиде Никола
1:2
83' Гол
Стрефецца Габриэль
84' Желтая карточка
Стрефецца Габриэль
90'+7
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
1:2. Гол Габриэла Стрефецца (вид...
1:1. Гол Хоана Гонсалеса в свои ...
0:1. Гол Ассана Сисея (видео). Ч...

Ход матча

10'
Кулибали Лассана
 
43'
0:1
Сисей Ассан
(Юлманд Мортен)
46'
Брадарич Домагой
Дьомбер Норберт
 
46'
Кастанос Григорис
Кулибали Лассана
 
47'
 
Ди Франческо Федерико
55'
Гонсалес Джоан
1:1
60'
 
Гонсалес Джоан
66'
 
Блен Алексис
Аскилдсен Кристоффер
66'
 
Бистрович Кристиян
Гонсалес Джоан
66'
Бонаццоли Федерико
Пёнтек Кшиштоф
 
73'
 
Галло Антонино
Пеццелла Джузеппе
76'
Ботхейм Эрик
Диа Булайе
 
77'
Давиде Никола
 
78'
 
Стрефецца Габриэль
Ди Франческо Федерико
78'
 
Уден Реми
Банда Ламек
82'
Валенсия Диего
Кандрева Антонио
 
83'
1:2
Стрефецца Габриэль
(Галло Антонино)
84'
 
Стрефецца Габриэль

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 6 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Салернитана 74.6% (85)
X 16.7% (19)
Лечче 8.8% (10)
-1
выиграет Салернитана, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Сепе
Луиджи
2
Бронн
Дилан
5
Данилюк
Флавиус
23
Дьомбер
Норберт
87
Кандрева
Антонио
30
Маццокки
Паскуале
18
Кулибали
Лассана
25
Маджоре
Джулио
10
Де
Вильена
Тонни
29
Диа
Булайе
99
Пёнтек
Кшиштоф
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
97
Пеццелла
Джузеппе
16
Гонсалес
Джоан
42
Юлманд
Мортен
7
Аскилдсен
Кристоффер
11
Ди
Франческо
Федерико
77
Сисей
Ассан
22
Банда
Ламек
Салернитана
3-5-2
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Салернитана
Лечче

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

СB
2:0
СB
1:1
К
4:0
СB
1:2
СB
2:2
ЛП
0:1
ЛП
1:3
ППД
2:1
ППД
2:1
СB
1:2
СB
1:0
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 3 0.43
Де Вильена Тонни 1 0.14
Маццокки Паскуале 1 0.14
Кандрева Антонио 1 0.14
Бонаццоли Федерико 1 0.14
Ботхейм Эрик 1 0.14
Пёнтек Кшиштоф 1 (1) 0.14
Кулибали Лассана 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 2 0.29
Стрефецца Габриэль 2 0.29
Коломбо Лоренцо 1 0.14
Гонсалес Джоан 1 0.14
Юлманд Мортен 0 0
Ди Франческо Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Банда Ламек 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Фасио Федерико 1 1
Давиде Никола 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Сепе Луиджи 1 0
Де Вильена Тонни 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Бронн Дилан 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 3 0
Гонсалес Джоан 3 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Гендрей Валентин 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Банда Ламек 2 0
Блен Алексис 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
50%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0
Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2
Лечче
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Виченца Виртус - Лечче 4:0 Лечче - Монца 1:1 Лечче - Перджолеттезе 2:0 Торино - Лечче 1:0
Виртус Верона - Лечче 2:2 Наполи - Лечче 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Сассуоло - Лечче 1:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4 Лечче - Про Верчелли 1:2 Лечче - Читтаделла 2:3 Лечче - Varesina 2:1 Фиоренцуола - Лечче 1:1 Парма - Лечче 1:0 Брешия - Лечче 5:1 Виртус Франкавилла - Лечче 0:1 Лечче - Бохум 2:3 Лечче - Порденоне 1:0 Лечче - Про Патрия 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Удинезе Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
6. Интер Милан Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
7. Лацио Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
8. Торино Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
9. Ювентус Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
10. Салернитана Заявка 7 1 4 2 10 - 8 7
11. Болонья Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
13. Сассуоло Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14. Лечче Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
15. Верона Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
16. Специя Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
17. Эмполи Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
20. Монца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
7. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
8. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Болонья Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
11. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Торино Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Эмполи Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Рома Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
4. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
8. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
9. Салернитана Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
10. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Верона Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Эмполи Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 4
Ювентус Влахович Душан 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Милан Леау Рафаэл 1 2
Наполи Лучано Спаллетти 1 2
Весь список
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    Прогнозы 114
    Салернитана 74.6% (85)
    X 16.7% (19)
    Лечче 8.8% (10)
    -1
    выиграет Салернитана, со счетом 2:1
    да
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    Прогнозы на матч Салернитана 1:2 Лечче

    Исход игры
    Салернитана
    74.6% (85)
    Ничья
    16.7% (19)
    Лечче
    8.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.76% (47)
    Меньше
    55.24% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    59.05% (62)
    Нет
    40.95% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Салернитана
    35.1% (40)
    1:0 Салернитана
    28.9% (33)
    1:1 Ничья
    14% (16)
    2:0 Салернитана
    4.4% (5)
    1:2 Лечче
    3.5% (4)
    0:1 Лечче
    2.6% (3)
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