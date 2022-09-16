Стадион: Аречи
1:2
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаКулибали Лассана
0:1
43' ГолСисей Ассан
47' Желтая карточкаДи Франческо Федерико
1:1
55' Гол в свои воротаГонсалес Джоан
60' Желтая карточкаГонсалес Джоан
77' Желтая карточкаДавиде Никола
1:2
83' ГолСтрефецца Габриэль
84' Желтая карточкаСтрефецца Габриэль
90'+7
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Ход матча
10'
43'
0:1
55'
1:1
60'
77'
78'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
6 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
33
Сепе
Луиджи
29
Диа
Булайе
- Основной состав
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Моток АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сисей АссанНападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Нападающий
-
28 Уден РемиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дель Россо Фабрицио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Салернитана
Лечче
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|3
|0.43
|Де Вильена Тонни
|1
|0.14
|Маццокки Паскуале
|1
|0.14
|Кандрева Антонио
|1
|0.14
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.14
|Ботхейм Эрик
|1
|0.14
|Пёнтек Кшиштоф
|1 (1)
|0.14
|Кулибали Лассана
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|2
|0.29
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.29
|Коломбо Лоренцо
|1
|0.14
|Гонсалес Джоан
|1
|0.14
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Ди Франческо Федерико
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Банда Ламек
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Фасио Федерико
|1
|1
|Давиде Никола
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Сепе Луиджи
|1
|0
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Маджоре Джулио
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|3
|0
|Гонсалес Джоан
|3
|0
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Гендрей Валентин
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Банда Ламек
|2
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
50%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0
Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2
Лечче
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Виченца Виртус - Лечче 4:0 Лечче - Монца 1:1 Лечче - Перджолеттезе 2:0 Торино - Лечче 1:0
Виртус Верона - Лечче 2:2 Наполи - Лечче 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Сассуоло - Лечче 1:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4 Лечче - Про Верчелли 1:2 Лечче - Читтаделла 2:3 Лечче - Varesina 2:1 Фиоренцуола - Лечче 1:1 Парма - Лечче 1:0 Брешия - Лечче 5:1 Виртус Франкавилла - Лечче 0:1 Лечче - Бохум 2:3 Лечче - Порденоне 1:0 Лечче - Про Патрия 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Удинезе
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|7.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|10.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 8
|7
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Эмполи
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|20.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|7.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|8.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Болонья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|4.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|9.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1 2
|Милан
|Леау Рафаэл
|1 2
|Наполи
|Лучано Спаллетти
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана 1:2 Лечче
Исход игры
Салернитана
74.6% (85)
Ничья
16.7% (19)
Лечче
8.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
44.76% (47)
Меньше
55.24% (58)
Обе команды забьют
Да
59.05% (62)
Нет
40.95% (43)
Популярный счёт
2:1 Салернитана
35.1% (40)
1:0 Салернитана
28.9% (33)
1:1 Ничья
14% (16)
2:0 Салернитана
4.4% (5)
1:2 Лечче
3.5% (4)
0:1 Лечче
2.6% (3)
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