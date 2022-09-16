Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Матч возобновится спорным мячом

85' Матч остановлен

85' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Стрефецца Габриэль снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.

83' Г О О О О Л - Стрефецца Габриэль из команды Лечче правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

83' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Тактическая замена. Ламек Банда уходит с поля и его заменяет Уден Реми

77' Рефери не любит споров - именно за это Давиде Никола сейчас получил желтую

77' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

76' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Данилюк Флавиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Бистрович Кристиян не смог попасть в створ ударом издали

73' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Лечче

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Салернитана

65' Ламек Банда оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Бронн Дилан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Удар от ворот произведет Лечче

62' Пёнтек Кшиштоф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Кандрева Антонио из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Гонсалес Джоан получил желтую карточку от судьи

60' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновится спорным мячом

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Кастанос Григорис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Команда Салернитана сравняла счет! Игра продолжается!

55' Гонсалес Джоан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

55' Г О О О О Л - Гонсалес Джоан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

55' Кандрева Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Оооо... вот это был удар! Пёнтек Кшиштоф должен был забить с этой позиции.

54' Хорошую попытку сделал Пёнтек Кшиштоф . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Маджоре Джулио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Удар от ворот произведет Салернитана

53' Ди Франческо Федерико не смог попасть в створ ударом издали

53' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Данилюк Флавиус получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Хорошую попытку сделал Кастанос Григорис . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Рефери не любит споров - именно за это Ди Франческо Федерико сейчас получил желтую