Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Эмполи

46' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Де Сильвестри Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Болонья

42' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Болонья

39' Байрами Недим не смог попасть в створ ударом издали

38' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Эмполи

35' Барроу Муса из команды Болонья наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

31' Бандинелли Филиппо из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Матч возобновлен

28' Барроу Муса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Хорошую попытку сделал Бандинелли Филиппо . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Сатриано Мартин из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

25' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Барроу Муса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Барроу Муса из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Орсолини Риккардо бьет со штрафного в створ, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

21' Хорошую попытку сделал Орсолини Риккардо . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Удар от ворот произведет Эмполи

19' Барроу Муса не смог попасть в створ ударом издали

18' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

18' Сатриано Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Хорошую попытку сделал Барроу Муса . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Камбьясо Андреа из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Удар от ворот произведет Болонья

13' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Эмполи

10' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

9' Матч возобновлен

9' Паризи Фабьяно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Хорошую попытку сделал Сатриано Мартин . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Байрами Недим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Сатриано Мартин нанес удар головой, но Лукаш Скорупский спокойно отбил мяч.

6' Бандинелли Филиппо из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

4' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Болонья

2' Сатриано Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Паризи Фабьяно из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Эмполи начинает с центра поля