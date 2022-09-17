Стадион: Ренато Далл'Ара
0'
59' Undefined phrase: football_event_Стоянович Петар
0:1
75' ГолБандинелли Филиппо
89' Желтая карточкаГрасси Альберто
90' Желтая карточкаХендерсон Лиам
90' Желтая карточкаКасиус Денсо
90' Желтая карточкаДомингес Николас
90' Желтая карточкаФаццини Якопо
90'+7
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Ход матча
59'
75'
89'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
9 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 8
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
26
Лукуми
Джон
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
32
Хаас
Николас
18
Марин
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пьяца МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Болонья
Эмполи
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|6 (2)
|0.86
|Барроу Муса
|1
|0.14
|Касиус Денсо
|0
|0
|Сориано Роберто
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.29
|Ламмерс Сэм
|1
|0.14
|Паризи Фабьяно
|1
|0.14
|Сатриано Мартин
|1
|0.14
|Бальданци Томмазо
|1
|0.14
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаоро Адама
|1
|1
|Арнаутович Марко
|2
|0
|Домингес Николас
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Медель Гари
|1
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Эбишер Мишель
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|1
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Занетти Паоло
|0
|1
|Луперто Себастьяно
|0
|1
|Стоянович Петар
|1
|0
|Грасси Альберто
|1
|0
|Бандинелли Филиппо
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Паризи Фабьяно
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
|Фаццини Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0
Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0
Эмполи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1
Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Удинезе
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|7.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|8.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|10.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 8
|7
|13.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 8
|7
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|17.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|20.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|8.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|9.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Торино
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|12.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|4.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Торино
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|10.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1 2
|Милан
|Леау Рафаэл
|1 2
|Наполи
|Лучано Спаллетти
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья 0:1 Эмполи
Исход игры
Болонья
74.6% (88)
Ничья
18.6% (22)
Эмполи
6.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (49)
Меньше
55.86% (62)
Обе команды забьют
Да
59.46% (66)
Нет
40.54% (45)
Популярный счёт
2:1 Болонья
34.7% (41)
1:0 Болонья
29.7% (35)
1:1 Ничья
15.3% (18)
2:0 Болонья
5.9% (7)
1:2 Эмполи
4.2% (5)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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