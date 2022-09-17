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Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Болонья
0:1
Конец матча
Эмполи
0'
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Стоянович Петар
0:1
75' Гол
Бандинелли Филиппо
89' Желтая карточка
Грасси Альберто
90' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
90' Желтая карточка
Касиус Денсо
90' Желтая карточка
Домингес Николас
90' Желтая карточка
Фаццини Якопо
90'+7
0:1. Гол Филиппо Бандинелли (вид...

Ход матча

57'
Касиус Денсо
Де Сильвестри Лоренцо
 
57'
Домингес Николас
Сориано Роберто
 
57'
 
Камбьяги Николо
Сатриано Мартин
59'
 
Стоянович Петар
65'
 
Хендерсон Лиам
Байрами Недим
65'
 
Грасси Альберто
Марин Рэзван
75'
0:1
Бандинелли Филиппо
79'
Эбишер Мишель
Медель Гари
 
79'
Виньято Эмануэль
Схаутен Йерди
 
79'
 
Фаццини Якопо
Бандинелли Филиппо
79'
 
Пьяца Марко
Хаас Николас
88'
Зиркзее Джошуа
Орсолини Риккардо
 
89'
 
Грасси Альберто
90'
 
Хендерсон Лиам
90'
Касиус Денсо
 
90'
Домингес Николас
 
90'
 
Фаццини Якопо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 8
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Болонья 74.6% (88)
X 18.6% (22)
Эмполи 6.8% (8)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
3
Пош
Штефан
26
Лукуми
Джон
50
Камбьясо
Андреа
17
Медель
Гари
30
Схаутен
Йерди
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
32
Хаас
Николас
18
Марин
Рэзван
25
Бандинелли
Филиппо
10
Байрами
Недим
7
Ламмерс
Сэм
9
Сатриано
Мартин
Болонья
4-2-3-1
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Болонья
Эмполи

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

СA
0:0
СA
4:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 6 (2) 0.86
Барроу Муса 1 0.14
Касиус Денсо 0 0
Сориано Роберто 0 0
Медель Гари 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бандинелли Филиппо 2 0.29
Ламмерс Сэм 1 0.14
Паризи Фабьяно 1 0.14
Сатриано Мартин 1 0.14
Бальданци Томмазо 1 0.14
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаоро Адама 1 1
Арнаутович Марко 2 0
Домингес Николас 2 0
Орсолини Риккардо 0 1
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сансоне Никола 1 0
Медель Гари 1 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 1
Хендерсон Лиам 2 0
Занетти Паоло 0 1
Луперто Себастьяно 0 1
Стоянович Петар 1 0
Грасси Альберто 1 0
Бандинелли Филиппо 1 0
Марин Рэзван 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Фаццини Якопо 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0
Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0
Эмполи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1 Лечче - Эмполи 1:1
Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Удинезе Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
6. Интер Милан Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
7. Лацио Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
8. Торино 0:0 Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
9. Ювентус Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
10. Специя Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
11. Эмполи Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
12. Салернитана Заявка 7 1 4 2 10 - 8 7
13. Сассуоло 0:0 Заявка 7 1 4 2 4 - 8 7
14. Лечче Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
15. Болонья Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
16. Фиорентина Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
17. Верона Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
18. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
19. Сампдория Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
20. Монца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
8. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
9. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Торино 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
12. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Сассуоло 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Эмполи Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Рома Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
4. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Торино 0:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
8. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
9. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
10. Салернитана Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Сассуоло 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
12. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Верона Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 4
Ювентус Влахович Душан 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Милан Леау Рафаэл 1 2
Наполи Лучано Спаллетти 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 118
    Болонья 74.6% (88)
    X 18.6% (22)
    Эмполи 6.8% (8)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
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    Прогнозы на матч Болонья 0:1 Эмполи

    Исход игры
    Болонья
    74.6% (88)
    Ничья
    18.6% (22)
    Эмполи
    6.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.14% (49)
    Меньше
    55.86% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (66)
    Нет
    40.54% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    34.7% (41)
    1:0 Болонья
    29.7% (35)
    1:1 Ничья
    15.3% (18)
    2:0 Болонья
    5.9% (7)
    1:2 Эмполи
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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