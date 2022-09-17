Стадион: Альберто Пиччи
0'
0:1
11' ГолСабири Абдельхамид
1:1
12' Гол в свои воротаМурильо Джейсон
23' Желтая карточкаФеррари Алекс
42' Желтая карточкаБастони Симоне
43' Желтая карточкаВильяр Гонсало
59' Желтая карточкаКоваленко Виктор
69' Желтая карточкаЛерис Мехди
2:1
72' ГолНзола М'Бала
78' Желтая карточкаДжуричич Филип
89' Желтая карточкаЭллертссон Микаэль-Эгиль
89' Желтая карточкаМурильо Джейсон
89' Желтая карточкаНзола М'Бала
90'+5
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Ход матча
11'
12'
1:1
23'
42'
43'
59'
69'
72'
2:1
78'
89'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 9
-
3 Угловые 6
-
4 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
14
Кивёр
Якуб
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Конти АндреаЗащитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Francesco Conti
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Специя
Сампдория
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|3 (1)
|0.43
|Бастони Симоне
|2
|0.29
|Хольм Эмиль
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|1
|0.14
|Габбьядини Маноло
|1
|0.14
|Джуричич Филип
|1
|0.14
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.14
|Ринкон Томас
|0
|0
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бастони Симоне
|3
|0
|Экдаль Альбин
|1
|1
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|Хольм Эмиль
|2
|0
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Николау Димитрис
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Алекс
|3
|0
|Лерис Мехди
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Джуричич Филип
|2
|0
|Верре Валерио
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Сабири Абдельхамид
|2
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
43%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
4
31%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2
Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1
Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0
Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Удинезе
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|7.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|8.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|10.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 8
|7
|13.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 8
|7
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|17.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|20.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|8.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|9.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Торино
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|12.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|4.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Торино
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|10.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1 2
|Милан
|Леау Рафаэл
|1 2
|Наполи
|Лучано Спаллетти
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Специя 2:1 Сампдория
Исход игры
Специя
39.8% (45)
Ничья
42.5% (48)
Сампдория
17.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (40)
Меньше
63.64% (70)
Обе команды забьют
Да
78.18% (86)
Нет
21.82% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (46)
2:1 Специя
19.5% (22)
1:0 Специя
18.6% (21)
1:2 Сампдория
13.3% (15)
0:1 Сампдория
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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