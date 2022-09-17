Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

47' Команда Специя играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

43' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Бастони Симоне - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновится спорным мячом

39' Сабири Абдельхамид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Коваленко Виктор из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Нзола М'Бала выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Специя

26' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Сабири Абдельхамид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

24' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

24' Игрок из команды Специя вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

23' Феррари Алекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновится спорным мячом

21' Хольм Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Хорошую попытку сделал Ринкон Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Бурабия Мехди из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Удар от ворот произведет Сампдория

17' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Феррари Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Команда Специя сравняла счет! Игра продолжается!

13' Феррари Алекс плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

12' Г О О О О Л - Мурильо Джейсон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

12' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Фантастический гол, где все сам сделал Сабири Абдельхамид

11' Г О О О О Л - Сабири Абдельхамид из команды Сампдория правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

10' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

10' Сабири Абдельхамид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Сампдория

4' Реца Аркадиуш из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Игрок из команды Специя вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сампдория начинает с центра поля