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Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Специя
2:1
Конец матча
Сампдория
0'
0:1
11' Гол
Сабири Абдельхамид
1:1
12' Гол в свои ворота
Мурильо Джейсон
23' Желтая карточка
Феррари Алекс
42' Желтая карточка
Бастони Симоне
43' Желтая карточка
Вильяр Гонсало
59' Желтая карточка
Коваленко Виктор
69' Желтая карточка
Лерис Мехди
2:1
72' Гол
Нзола М'Бала
78' Желтая карточка
Джуричич Филип
89' Желтая карточка
Эллертссон Микаэль-Эгиль
89' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
89' Желтая карточка
Нзола М'Бала
90'+5
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
2:1. Гол Мбала Нзола (видео). Че...
1:1. Гол Джейсона Мурильо в свои...
0:1. Гол Абдельхамида Сабири (ви...

Ход матча

11'
0:1
Сабири Абдельхамид
(Ауджелло Томмазо)
12'
Мурильо Джейсон
1:1
23'
 
Феррари Алекс
42'
Бастони Симоне
 
43'
 
Вильяр Гонсало
46'
 
Колли Омар
Феррари Алекс
59'
Коваленко Виктор
 
59'
Агудело Кевин
Бастони Симоне
 
61'
 
Виейра Ронни
Вильяр Гонсало
69'
 
Лерис Мехди
71'
Христов Петко
Реца Аркадиуш
 
71'
 
Габбьядини Маноло
Лерис Мехди
71'
Экдаль Альбин
Коваленко Виктор
 
72'
Нзола М'Бала
(Хольм Эмиль)
2:1
78'
 
Джуричич Филип
80'
 
Квальярелла Фабио
Капуто Франческо
81'
 
Верре Валерио
Джуричич Филип
87'
Кальдара Маттиа
Ампаду Этан
 
87'
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Гьяси Эммануэль
 
89'
Эллертссон Микаэль-Эгиль
 
89'
 
Мурильо Джейсон
89'
Нзола М'Бала
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 6
  • 4 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Специя 39.8% (45)
X 42.5% (48)
Сампдория 17.7% (20)
+1
выиграет Специя, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
69
Дронговски
Бартломей
4
Ампаду
Этан
14
Кивёр
Якуб
43
Николау
Димитрис
2
Хольм
Эмиль
13
Реца
Аркадиуш
6
Бурабия
Мехди
24
Коваленко
Виктор
20
Бастони
Симоне
11
Гьяси
Эммануэль
18
Нзола
М'Бала
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
21
Мурильо
Джейсон
3
Ауджелло
Томмазо
4
Вильяр
Гонсало
37
Лерис
Мехди
8
Ринкон
Томас
11
Сабири
Абдельхамид
7
Джуричич
Филип
10
Капуто
Франческо
Специя
3-5-2
Сампдория
4-1-4-1

История личных встреч

Специя
Сампдория

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
ТМК
3:5
ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 3 (1) 0.43
Бастони Симоне 2 0.29
Хольм Эмиль 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 1 0.14
Габбьядини Маноло 1 0.14
Джуричич Филип 1 0.14
Сабири Абдельхамид 1 0.14
Ринкон Томас 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бастони Симоне 3 0
Экдаль Альбин 1 1
Гьяси Эммануэль 2 0
Хольм Эмиль 2 0
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Николау Димитрис 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Алекс 3 0
Лерис Мехди 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Джуричич Филип 2 0
Верре Валерио 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Сабири Абдельхамид 2 0
Ринкон Томас 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Колли Омар 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Депаоли Фабио 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
43%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
4
31%
2
18%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2
Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1
Сампдория
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сампдория - Милан 1:2 Верона - Сампдория 2:1 Сампдория - Лацио 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0
Сампдория - Ювентус 0:0 Сампдория - Аталанта 0:2 Сампдория - Реджина 1:0 Бешикташ - Сампдория 1:1 Брешия - Сампдория 0:2 Сампдория - Парма 1:1 Интер Милан - Сампдория 3:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Лацио - Сампдория 2:0 Сампдория - Дженоа 1:0 Верона - Сампдория 1:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Болонья - Сампдория 2:0 Сампдория - Рома 0:1 Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Удинезе Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
6. Интер Милан Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
7. Лацио Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
8. Торино 0:0 Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
9. Ювентус Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
10. Специя Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
11. Эмполи Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
12. Салернитана Заявка 7 1 4 2 10 - 8 7
13. Сассуоло 0:0 Заявка 7 1 4 2 4 - 8 7
14. Лечче Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
15. Болонья Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
16. Фиорентина Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
17. Верона Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
18. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
19. Сампдория Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
20. Монца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
8. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
9. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Торино 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
12. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Сассуоло 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Эмполи Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Рома Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
4. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Торино 0:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
8. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
9. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
10. Салернитана Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Сассуоло 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
12. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Верона Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 4
Ювентус Влахович Душан 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Милан Леау Рафаэл 1 2
Наполи Лучано Спаллетти 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Специя вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Специя: 52%, Сампдория: 48%.
  • 95'
    Николау Димитрис из команды Специя перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    95'
    Сабири Абдельхамид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Верре Валерио бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
  • 94'
    Кивёр Якуб из команды Специя перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Специя 39.8% (45)
    X 42.5% (48)
    Сампдория 17.7% (20)
    +1
    выиграет Специя, со счетом 2:1
    да
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    Прогнозы на матч Специя 2:1 Сампдория

    Исход игры
    Специя
    39.8% (45)
    Ничья
    42.5% (48)
    Сампдория
    17.7% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (40)
    Меньше
    63.64% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    78.18% (86)
    Нет
    21.82% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.7% (46)
    2:1 Специя
    19.5% (22)
    1:0 Специя
    18.6% (21)
    1:2 Сампдория
    13.3% (15)
    0:1 Сампдория
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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