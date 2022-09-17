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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Торино
0:0
Второй тайм: 49'
Сассуоло
0'
10' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
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Лазаро Валентино
45' Желтая карточка
Лазаро Валентино

Ход матча

10'
Буонджорно Алессандро
 
37'
Лазаро Валентино
 
45'
Лазаро Валентино
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 114
Торино 82.5% (94)
X 14% (16)
Сассуоло 3.5% (4)
-1
выиграет Торино, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Сассуоло
2.11
3.69
5.74
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Вилфред
19
Лазаро
Валентино
10
Лукич
Саша
77
Линетти
Кароль
16
Влашич
Никола
23
Сек
Демба
49
Радоньич
Неманья
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
5
Айхан
Кан
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
8
Харрауи
Абдау
35
Д'Андреа
Лука
9
Пинамонти
Андреа
45
Лорьенте
Арман
Торино
3-4-1-2
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Торино
Сассуоло

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

26 матчей

46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
5:3
СA
0:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
СB
3:0
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:2
СB
1:2
СB
1:1
СB
2:3
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влашич Никола 3 0.43
Санабрия Антонио 1 0.14
Миранчук Алексей 1 0.14
Радоньич Неманья 1 0.14
Войвода Мергим 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 2 0.29
Берарди Доменико 1 0.14
Пинамонти Андреа 1 0.14
Тольян Йереми 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Лорьенте Арман 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонджорно Алессандро 3 0
Эйна Ола 2 0
Линетти Кароль 1 0
Лазаро Валентино 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Влашич Никола 1 0
Лукич Саша 1 0
Шуурс Перр 1 0
Синго Вилфред 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Джанмарко 3 0
Энрике Матеус 2 0
Лопес Максим 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Торстведт Кристиан 2 0
Нето Руан 0 1
Дефрель Грегоре 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Рожерио да Силва 1 0
Альварес Агустин 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
67%
2
67%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
67%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2
Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0
Сассуоло
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Удинезе Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
6. Интер Милан Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
7. Лацио Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
8. Торино 0:0 Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
9. Ювентус Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
10. Специя Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
11. Эмполи Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
12. Салернитана Заявка 7 1 4 2 10 - 8 7
13. Сассуоло 0:0 Заявка 7 1 4 2 4 - 8 7
14. Лечче Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
15. Болонья Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
16. Фиорентина Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
17. Верона Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
18. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
19. Сампдория Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
20. Монца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
8. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
9. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Торино 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
12. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Сассуоло 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Эмполи Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Рома Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
4. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Торино 0:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
8. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
9. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
10. Салернитана Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
11. Сассуоло 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
12. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Верона Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 4
Ювентус Влахович Душан 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Милан Леау Рафаэл 1 2
Наполи Лучано Спаллетти 1 2
Весь список
  • 47'
    Торино пытается что-то создать.
  • 46'
    Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Торино 82.5% (94)
    X 14% (16)
    Сассуоло 3.5% (4)
    -1
    выиграет Торино, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Сассуоло
    2.11
    3.69
    5.74
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Торино 0:0 Сассуоло онлайн

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    Прогнозы на матч Торино 0:0 Сассуоло

    Исход игры
    Торино
    82.5% (94)
    Ничья
    14% (16)
    Сассуоло
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    69.37% (77)
    Нет
    30.63% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Торино
    51.8% (59)
    1:0 Торино
    21.1% (24)
    1:1 Ничья
    12.3% (14)
    2:0 Торино
    7.9% (9)
    1:2 Сассуоло
    1.8% (2)
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