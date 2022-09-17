Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Хорошую попытку сделал Фраттези Давиде . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Сек Демба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Лопес Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Лукич Саша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Торино отменен из-за положения "вне игры".

38' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

37' ШТАНГА! Так было близко к голу - Влашич Никола нанес удар в каркас ворот!

37' Синго Вилфред из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Хорошую попытку сделал Д'Андреа Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Торино

28' Д'Андреа Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Буонджорно Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Сассуоло

23' Айхан Кан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Айхан Кан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Сек Демба пробует нанести удар издали, но Андреа Консильи держит все под контролем

19' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

18' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Сек Демба пробует нанести удар издали, но Андреа Консильи держит все под контролем

17' Лукич Саша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Хорошую попытку сделал Сек Демба . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Лопес Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Сассуоло

13' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Лопес Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Сассуоло

4' Лукич Саша пробил со штрафного прямо в стенку

2' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сассуоло начинает с центра поля