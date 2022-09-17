Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
0'
10' Желтая карточкаБуонджорно Алессандро
37' Undefined phrase: football_event_Лазаро Валентино
45' Желтая карточкаЛазаро Валентино
57' Желтая карточкаСинго Вилфред
69' Желтая карточкаЛопес Максим
73' Желтая карточкаЮрич Иван
83' Желтая карточкаЛинетти Кароль
0:1
90' ГолАльварес Агустин
90'+5
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Ход матча
37'
45'
57'
69'
73'
83'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
26
Джиджи
Коффи
10
Лукич
Саша
23
Сек
Демба
27
Лопес
Максим
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
-
21 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Торино
Сассуоло
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
26 матчей
46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влашич Никола
|3
|0.43
|Санабрия Антонио
|1
|0.14
|Миранчук Алексей
|1
|0.14
|Радоньич Неманья
|1
|0.14
|Войвода Мергим
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|2
|0.29
|Берарди Доменико
|1
|0.14
|Пинамонти Андреа
|1
|0.14
|Альварес Агустин
|1
|0.14
|Тольян Йереми
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Лорьенте Арман
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буонджорно Алессандро
|3
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Эйна Ола
|2
|0
|Синго Вилфред
|2
|0
|Юрич Иван
|1
|0
|Лазаро Валентино
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Шуурс Перр
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Энрике Матеус
|2
|0
|Фраттези Давиде
|2
|0
|Торстведт Кристиан
|2
|0
|Нето Руан
|0
|1
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Рожерио да Силва
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
67%
2
67%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
71%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2
Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0
Сассуоло
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Удинезе
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|7.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|9.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|11.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|12.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|13.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 8
|7
|14.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|17.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|20.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|7.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|8.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|9.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|4.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|11.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1 2
|Милан
|Леау Рафаэл
|1 2
|Наполи
|Лучано Спаллетти
|1 2
Прогнозы на матч Торино 0:1 Сассуоло
Исход игры
Торино
82.5% (94)
Ничья
14% (16)
Сассуоло
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
69.37% (77)
Нет
30.63% (34)
Популярный счёт
2:1 Торино
51.8% (59)
1:0 Торино
21.1% (24)
1:1 Ничья
12.3% (14)
2:0 Торино
7.9% (9)
1:2 Сассуоло
1.8% (2)
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