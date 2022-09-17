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Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Торино
0:1
Конец матча
Сассуоло
0'
10' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
37' Undefined phrase: football_event_
Лазаро Валентино
45' Желтая карточка
Лазаро Валентино
57' Желтая карточка
Синго Вилфред
69' Желтая карточка
Лопес Максим
73' Желтая карточка
Юрич Иван
83' Желтая карточка
Линетти Кароль
0:1
90' Гол
Альварес Агустин
90'+5
Гол и лучшие моменты (видео). Че...
0:1. Гол Агустина Альвареса (вид...

Ход матча

10'
Буонджорно Алессандро
 
37'
Лазаро Валентино
 
45'
Лазаро Валентино
 
57'
Синго Вилфред
 
58'
Санабрия Антонио
Сек Демба
 
58'
Эйна Ола
Лазаро Валентино
 
58'
Пеллегри Пьетро
Радоньич Неманья
 
66'
 
Сейде Эмиль Конрадсен
Д'Андреа Лука
66'
 
Торстведт Кристиан
Харрауи Абдау
69'
 
Лопес Максим
73'
Юрич Иван
 
78'
Зима Давид
Джиджи Коффи
 
83'
Линетти Кароль
 
86'
 
Альварес Агустин
Пинамонти Андреа
90'
0:1
Альварес Агустин
(Рожерио да Силва)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Торино 82.5% (94)
X 14% (16)
Сассуоло 3.5% (4)
-1
выиграет Торино, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Вилфред
19
Лазаро
Валентино
10
Лукич
Саша
77
Линетти
Кароль
16
Влашич
Никола
23
Сек
Демба
49
Радоньич
Неманья
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
5
Айхан
Кан
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
8
Харрауи
Абдау
35
Д'Андреа
Лука
9
Пинамонти
Андреа
45
Лорьенте
Арман
Торино
3-4-1-2
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Торино
Сассуоло

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

26 матчей

46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
5:3
СA
0:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
СB
3:0
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:2
СB
1:2
СB
1:1
СB
2:3
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влашич Никола 3 0.43
Санабрия Антонио 1 0.14
Миранчук Алексей 1 0.14
Радоньич Неманья 1 0.14
Войвода Мергим 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 2 0.29
Берарди Доменико 1 0.14
Пинамонти Андреа 1 0.14
Альварес Агустин 1 0.14
Тольян Йереми 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Лорьенте Арман 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонджорно Алессандро 3 0
Линетти Кароль 2 0
Эйна Ола 2 0
Синго Вилфред 2 0
Юрич Иван 1 0
Лазаро Валентино 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Влашич Никола 1 0
Лукич Саша 1 0
Шуурс Перр 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 3 0
Феррари Джанмарко 3 0
Энрике Матеус 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Торстведт Кристиан 2 0
Нето Руан 0 1
Дефрель Грегоре 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Рожерио да Силва 1 0
Альварес Агустин 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
67%
2
67%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
71%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2
Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0
Сассуоло
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0 Специя - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Удинезе Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
6. Интер Милан Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
7. Лацио Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
9. Торино Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 5 - 8 9
11. Специя Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
12. Эмполи Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
13. Салернитана Заявка 7 1 4 2 10 - 8 7
14. Лечче Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
15. Болонья Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
16. Фиорентина Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
17. Верона Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
18. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
19. Сампдория Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
20. Монца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
7. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
8. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
9. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Эмполи Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Рома Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
4. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
8. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
9. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
11. Салернитана Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Верона Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 4
Ювентус Влахович Душан 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Милан Леау Рафаэл 1 2
Наполи Лучано Спаллетти 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Торино 82.5% (94)
    X 14% (16)
    Сассуоло 3.5% (4)
    -1
    выиграет Торино, со счетом 2:1
    да
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    Прогнозы на матч Торино 0:1 Сассуоло

    Исход игры
    Торино
    82.5% (94)
    Ничья
    14% (16)
    Сассуоло
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    69.37% (77)
    Нет
    30.63% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Торино
    51.8% (59)
    1:0 Торино
    21.1% (24)
    1:1 Ничья
    12.3% (14)
    2:0 Торино
    7.9% (9)
    1:2 Сассуоло
    1.8% (2)
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