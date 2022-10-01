да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|5
|0.63
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.25
|Политано Маттео
|2 (1)
|0.25
|Осимхен Виктор
|2
|0.25
|Ким Мин-Чжэ
|2
|0.25
|Зелиньски Пётр
|1
|0.13
|Лоботка Станислав
|1
|0.13
|Симеоне Джованни
|1
|0.13
|Распадори Джакомо
|1
|0.13
|Элмас Эльиф
|1
|0.13
|Руй Мариу
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Лосано Ирвинг
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влашич Никола
|3
|0.38
|Санабрия Антонио
|2
|0.25
|Миранчук Алексей
|1
|0.13
|Радоньич Неманья
|1
|0.13
|Войвода Мергим
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучано Спаллетти
|2
|1
|Руй Мариу
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буонджорно Алессандро
|3
|0
|Синго Вилфред
|3
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Эйна Ола
|2
|0
|Юрич Иван
|1
|0
|Лазаро Валентино
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Шуурс Перр
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|3:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|3.
|Удинезе
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|8.
|Ювентус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|9.
|Торино
|1:3 Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|13.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|14.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 8
|7
|15.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|16.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|18.
|Монца
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|3:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|9.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|10.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Торино
|1:3 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Наполи
|3:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|4.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Торино
|1:3 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|7.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|5 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Удинезе
|Удоги Дестини
|4
|Лацио
|Маурицио Сарри
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1 2