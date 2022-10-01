УДАЛЕНИЕ! - Иван Юрич удален за устное оскорбление в адрес судьи

70' Линетти Кароль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Буонджорно Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Руй Мариу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Ох, нехорошо это выглядит. Распадори Джакомо получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Удар от ворот произведет Наполи

60' Лазаро Валентино оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Лазаро Валентино из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Матч возобновится спорным мячом

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Торино

58' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Наполи пробьет пенальти!

57' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

56' Удар от ворот произведет Торино

55' Политано Маттео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Удар от ворот произведет Наполи

53' Распадори Джакомо пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Ким Мин-Чжэ получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Ким Мин-Чжэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Лазаро Валентино получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Лазаро Валентино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Наполи

47' Родригес Рикардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.