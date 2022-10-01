  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Массими Лука
Наполи
3:1
Второй тайм: 78'
Торино
0'
1:0
6' Гол
Замбо-Ангисса Андре-Франк
2:0
12' Гол
Замбо-Ангисса Андре-Франк
3:0
37' Гол
Кварацхелия Хвича
3:1
43' Гол
Санабрия Антонио
70' Желтая карточка
Синго Вилфред
73' Желтая карточка
Лукич Саша
74' Красная карточка
Юрич Иван

Ход матча

6'
Замбо-Ангисса Андре-Франк
(Руй Мариу)
1:0
12'
Замбо-Ангисса Андре-Франк
(Политано Маттео)
2:0
37'
Кварацхелия Хвича
(Зелиньски Пётр)
3:0
43'
3:1
Санабрия Антонио
62'
Симеоне Джованни
Распадори Джакомо
 
62'
Ндомбеле Танги
Зелиньски Пётр
 
68'
Лосано Ирвинг
Политано Маттео
 
68'
 
Радоньич Неманья
Миранчук Алексей
70'
 
Синго Вилфред
73'
 
Лукич Саша
74'
 
Юрич Иван
74'
 
Эйна Ола
Лазаро Валентино
77'
 
Адопо Ндари
Линетти Кароль

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 124
Наполи 95.2% (118)
X 3.2% (4)
Торино 1.6% (2)
0
выиграет Наполи, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Торино
3.80
4.10
63.33
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
3
Ким
Мин-Чжэ
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
81
Распадори
Джакомо
77
Кварацхелия
Хвича
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
19
Лазаро
Валентино
10
Лукич
Саша
77
Линетти
Кароль
16
Влашич
Никола
59
Миранчук
Алексей
9
Санабрия
Антонио
Наполи
4-3-3
Торино
3-4-1-2

История личных встреч

Наполи
Торино

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 8 побед

24 матча

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
12 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:5
СA
5:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
3:5
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 5 0.63
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.25
Политано Маттео 2 (1) 0.25
Осимхен Виктор 2 0.25
Ким Мин-Чжэ 2 0.25
Зелиньски Пётр 1 0.13
Лоботка Станислав 1 0.13
Симеоне Джованни 1 0.13
Распадори Джакомо 1 0.13
Элмас Эльиф 1 0.13
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Лосано Ирвинг 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влашич Никола 3 0.38
Санабрия Антонио 2 0.25
Миранчук Алексей 1 0.13
Радоньич Неманья 1 0.13
Войвода Мергим 0 0
Риччи Самуэле 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 2 1
Руй Мариу 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Ким Мин-Чжэ 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буонджорно Алессандро 3 0
Синго Вилфред 3 0
Линетти Кароль 2 0
Эйна Ола 2 0
Юрич Иван 1 0
Лазаро Валентино 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Влашич Никола 1 0
Лукич Саша 1 0
Шуурс Перр 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
100%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
5
33%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
33%
61-75
4
27%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
71%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1
Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2
Торино
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1
Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 3:1 Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2. Аталанта Заявка 7 5 2 0 11 - 3 17
3. Удинезе Заявка 7 5 1 1 15 - 7 16
4. Лацио Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
5. Милан Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
6. Рома Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
7. Интер Милан Заявка 7 4 0 3 13 - 11 12
8. Ювентус Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
9. Торино 1:3 Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
10. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
11. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 5 - 8 9
12. Специя Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
13. Эмполи Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
14. Салернитана Заявка 7 1 4 2 10 - 8 7
15. Лечче Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
16. Болонья Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
17. Верона Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
18. Монца Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
19. Кремонезе Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 3:1 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
4. Милан Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
5. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
6. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
9. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
10. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Торино 1:3 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Эмполи Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
19. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
2. Наполи 3:1 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
4. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Торино 1:3 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
6. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
7. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Салернитана Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Интер Милан Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13. Ювентус Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (1)
Милан Жиру Оливье 5 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Удинезе Удоги Дестини 4
Лацио Маурицио Сарри 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 78'
    Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    78'
    Судья сигнализирует, что Симеоне Джованни из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Синго Вилфред
  • 78'
    Ррахмани Амир ослабляет давление, выбив мяч.
  • 78'
    Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 78'
    Торино начинает контратаку
  • 77'
    Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Наполи 95.2% (118)
    X 3.2% (4)
    Торино 1.6% (2)
    0
    выиграет Наполи, со счетом 2:1
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Торино
    3.80
    4.10
    63.33
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Наполи 3:1 Торино онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Наполи 3:1 Торино

    Исход игры
    Наполи
    95.2% (118)
    Ничья
    3.2% (4)
    Торино
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.69% (53)
    Меньше
    54.31% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    46.55% (54)
    Нет
    53.45% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    33.9% (42)
    2:1 Наполи
    33.1% (41)
    1:0 Наполи
    14.5% (18)
    3:1 Наполи
    7.3% (9)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Наполи
    Торино
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     