Тур: 8. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Массими Лука
0'
1:0
6' ГолЗамбо-Ангисса Андре-Франк
2:0
12' ГолЗамбо-Ангисса Андре-Франк
3:0
37' ГолКварацхелия Хвича
3:1
44' ГолСанабрия Антонио
70' Желтая карточкаСинго Вилфред
74' Желтая карточкаЛукич Саша
74' Красная карточкаЮрич Иван
90'+6
Ход матча
6'
12'
37'
44'
3:1
70'
74'
74'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
-
21 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Эдера СимонеНападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Торино
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 8 побед
24 матча
58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
12 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|5
|0.63
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.25
|Политано Маттео
|2 (1)
|0.25
|Осимхен Виктор
|2
|0.25
|Ким Мин-Чжэ
|2
|0.25
|Зелиньски Пётр
|1
|0.13
|Лоботка Станислав
|1
|0.13
|Симеоне Джованни
|1
|0.13
|Распадори Джакомо
|1
|0.13
|Элмас Эльиф
|1
|0.13
|Руй Мариу
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Лосано Ирвинг
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влашич Никола
|3
|0.38
|Санабрия Антонио
|2
|0.25
|Миранчук Алексей
|1
|0.13
|Радоньич Неманья
|1
|0.13
|Войвода Мергим
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучано Спаллетти
|2
|1
|Руй Мариу
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буонджорно Алессандро
|3
|0
|Синго Вилфред
|3
|0
|Юрич Иван
|1
|1
|Линетти Кароль
|2
|0
|Эйна Ола
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Лазаро Валентино
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Шуурс Перр
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
100%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
18
7
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
6
33%
3
43%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
2
29%
61-75
4
22%
1
14%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
2
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1
Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2
Торино
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1
Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1 Эмполи - Торино 1:3 Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|3.
|Удинезе
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|6.
|Рома
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|7.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|8.
|Ювентус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|9.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|13.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|14.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 8
|7
|15.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|16.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|18.
|Монца
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|9.
|Рома
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|10.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Рома
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 6
|8
|4.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|7.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|5 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Удинезе
|Удоги Дестини
|4
|Лацио
|Маурицио Сарри
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи 3:1 Торино
Исход игры
Наполи
95.2% (118)
Ничья
3.2% (4)
Торино
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.69% (53)
Меньше
54.31% (63)
Обе команды забьют
Да
46.55% (54)
Нет
53.45% (62)
Популярный счёт
2:0 Наполи
33.9% (42)
2:1 Наполи
33.1% (41)
1:0 Наполи
14.5% (18)
3:1 Наполи
7.3% (9)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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