Тур: 8. Стадион: Сан-Сиро.
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История личных встреч
Интер Милан
Рома
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 8 побед
40 матчей
37.5%
35%
27.5%
15 побед 14 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
32.5%
47.5%
20%
13 побед 19 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|3
|0.43
|Барелла Николо
|2
|0.29
|Корреа Хоакин
|2
|0.29
|Брозович Марсело
|2
|0.29
|Джеко Эдин
|1
|0.14
|Лукаку Ромелу
|1
|0.14
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.14
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.14
|Дармиан Маттео
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|3
|0.43
|Абрахам Тэмми
|2
|0.29
|Смоллинг Крис
|1
|0.14
|Кристанте Бриан
|1
|0.14
|Ибаньес Рожер
|1
|0.14
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|5
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Индзаги Симоне
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозе Моуринью
|1
|1
|Челик Мехмет
|2
|0
|Матич Неманья
|1
|0
|Смоллинг Крис
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
9
1
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
100%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
4
50%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2
Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1
Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|2.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|3.
|Удинезе
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|4.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|8.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 7
|10
|9.
|Ювентус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|13.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|14.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 8
|7
|15.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|16.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|18.
|Монца
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|5.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|7.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|8.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|9.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|10.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|4.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|7.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|5 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Удинезе
|Удоги Дестини
|4
|Лацио
|Маурицио Сарри
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1 2
Прогнозы на матч Интер Милан - Рома
Исход игры
Интер Милан
73.9% (34)
Ничья
23.9% (11)
Рома
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.89% (31)
Меньше
31.11% (14)
Обе команды забьют
Да
84.44% (38)
Нет
15.56% (7)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
52.2% (24)
1:1 Ничья
15.2% (7)
1:0 Интер Милан
10.9% (5)
2:2 Ничья
8.7% (4)
2:0 Интер Милан
4.3% (2)
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