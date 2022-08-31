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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Интер Милан
 
Позже
Рома
Прогнозы 46
Интер Милан 73.9% (34)
X 23.9% (11)
Рома 2.2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Рома
3.70
3.98
3.76
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Интер Милан
Рома

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 8 побед

40 матчей

37.5%
35%
27.5%
15 побед 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
27.5%
35%
15 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

32.5%
47.5%
20%
13 побед 19 ничьих 8 побед

История матчей

СA
3:1
К
2:0
СA
0:3
СA
3:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:2
МКЧ
0:2
СA
0:0
СA
0:3
К
2:3
К
2:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
СA
0:0
К
1:1
К
0:1
СA
5:3
СA
1:0
С
3:1
К
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:3
К
2:1
СA
0:4
С
2:2
К
2:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 3 0.43
Барелла Николо 2 0.29
Корреа Хоакин 2 0.29
Брозович Марсело 2 0.29
Джеко Эдин 1 0.14
Лукаку Ромелу 1 0.14
Чалханоглу Хакан 1 0.14
Дюмфрис Дензел 1 0.14
Дармиан Маттео 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 3 0.43
Абрахам Тэмми 2 0.29
Смоллинг Крис 1 0.14
Кристанте Бриан 1 0.14
Ибаньес Рожер 1 0.14
Пеллегрини Лоренцо 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 5 0
Дармиан Маттео 2 0
Индзаги Симоне 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозе Моуринью 1 1
Челик Мехмет 2 0
Матич Неманья 1 0
Смоллинг Крис 1 0
Дибала Пауло 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

9
1
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
100%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
4
50%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2
Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1
Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
2. Аталанта Заявка 7 5 2 0 11 - 3 17
3. Удинезе Заявка 7 5 1 1 15 - 7 16
4. Лацио Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
5. Милан Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
6. Рома Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
7. Интер Милан Заявка 7 4 0 3 13 - 11 12
8. Торино Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
9. Ювентус Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
10. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
11. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 5 - 8 9
12. Специя Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
13. Эмполи Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
14. Салернитана Заявка 7 1 4 2 10 - 8 7
15. Лечче Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
16. Болонья Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
17. Верона Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
18. Монца Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
19. Кремонезе Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Милан Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
4. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
8. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
9. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
10. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Эмполи Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
19. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
4. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
7. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Салернитана Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Интер Милан Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13. Ювентус Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Милан Жиру Оливье 5 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Удинезе Удоги Дестини 4
Лацио Маурицио Сарри 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Интер Милан 73.9% (34)
    X 23.9% (11)
    Рома 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Рома
    3.70
    3.98
    3.76
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Рома

    Исход игры
    Интер Милан
    73.9% (34)
    Ничья
    23.9% (11)
    Рома
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.89% (31)
    Меньше
    31.11% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    84.44% (38)
    Нет
    15.56% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    52.2% (24)
    1:1 Ничья
    15.2% (7)
    1:0 Интер Милан
    10.9% (5)
    2:2 Ничья
    8.7% (4)
    2:0 Интер Милан
    4.3% (2)
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