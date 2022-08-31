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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Эмполи
 
Позже
Милан
Прогнозы 46
Эмполи 2.2% (1)
X 4.3% (2)
Милан 93.5% (43)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Милан
5.55
4.24
4.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Эмполи
Милан

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:4
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бандинелли Филиппо 2 0.29
Ламмерс Сэм 1 0.14
Паризи Фабьяно 1 0.14
Сатриано Мартин 1 0.14
Бальданци Томмазо 1 0.14
Хендерсон Лиам 0 0
Стоянович Петар 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 4 (1) 0.57
Леау Рафаэл 3 0.43
Ребич Анте 2 0.29
Диас Браим 1 0.14
Тео Эрнандес 1 (1) 0.14
Беннасер Исмаэль 1 0.14
Мессьяс Жуниор 1 0.14
Калабрия Давиде 0 0
Тонали Сандро 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 1
Хендерсон Лиам 2 0
Занетти Паоло 0 1
Луперто Себастьяно 0 1
Стоянович Петар 1 0
Грасси Альберто 1 0
Бандинелли Филиппо 1 0
Марин Рэзван 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Паризи Фабьяно 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Фаццини Якопо 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леау Рафаэл 2 1
Тео Эрнандес 3 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Тонали Сандро 2 0
Жиру Оливье 1 0
Кьяер Симон 1 0
Ребич Анте 1 0
Томори Фикайо 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
75%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
3
23%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Болонья - Эмполи 0:1 Эмполи - Рома 1:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Эмполи - Верона 1:1
Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0
Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1
Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
2. Аталанта Заявка 7 5 2 0 11 - 3 17
3. Удинезе Заявка 7 5 1 1 15 - 7 16
4. Лацио Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
5. Милан Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
6. Рома Заявка 7 4 1 2 8 - 7 13
7. Интер Милан Заявка 7 4 0 3 13 - 11 12
8. Торино Заявка 7 3 1 3 6 - 7 10
9. Ювентус Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
10. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
11. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 5 - 8 9
12. Специя Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
13. Эмполи Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
14. Салернитана Заявка 7 1 4 2 10 - 8 7
15. Лечче Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
16. Болонья Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
17. Верона Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
18. Монца Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
19. Кремонезе Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Милан Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
4. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
5. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
8. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
9. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
10. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Эмполи Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
19. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
4. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
7. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Салернитана Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Интер Милан Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13. Ювентус Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Милан Жиру Оливье 5 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Удинезе Удоги Дестини 4
Лацио Маурицио Сарри 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 24 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Эмполи 2.2% (1)
    X 4.3% (2)
    Милан 93.5% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Милан
    5.55
    4.24
    4.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Эмполи - Милан

    Исход игры
    Эмполи
    2.2% (1)
    Ничья
    4.3% (2)
    Милан
    93.5% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (25)
    Меньше
    44.44% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    53.33% (24)
    Нет
    46.67% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    39.1% (18)
    0:2 Милан
    23.9% (11)
    0:1 Милан
    17.4% (8)
    0:3 Милан
    4.3% (2)
    1:3 Милан
    4.3% (2)
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    Милан
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