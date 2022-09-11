Стадион: Филипс Зрители: 28432
Ход матча
23'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
10 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
23
Веерман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
23
Гаари
Жюрьен
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
33 Савио IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
История личных встреч
ПСВ
Ваалвейк
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
15 матчей
73.3%
26.7%
11 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|6 (1)
|1
|Симонс Хави
|6
|1
|Веерман Йоэй
|2
|0.33
|Сангаре Ибрахим
|2
|0.33
|Бакайоко Жоан
|2
|0.33
|Де Йонг Люк
|1
|0.17
|Обиспо Армандо
|1
|0.17
|Тиль Гус
|1
|0.17
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бель-Хассани Иллиас
|2
|0.33
|Йозефзон Флориан
|1
|0.17
|Лобете Хулен
|1
|0.17
|Крамер Михил
|1
|0.17
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0.17
|Лутонда Тьерри
|1
|0.17
|Анита Вурнон
|1
|0.17
|Клемент Пелле
|1
|0.17
|Адевойе Шоун
|1
|0.17
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макс Филипп
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Тиль Гус
|1
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаари Жюрьен
|3
|0
|Yassin Oukili
|2
|0
|Крамер Михил
|1
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0
|Адевойе Шоун
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
21
10
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
14%
1
10%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
3
30%
31-45
5
24%
3
30%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
19%
3
30%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6
ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ваалвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Ваалвейк 1:1
Ваалвейк - Утрехт 2:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|3.
|ПСВ
|0:0
|6
|4
|1
|1
|23 - 7
|13
|4.
|АЗ Алкмаар
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|5.
|Твенте
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|6.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|10 - 17
|9
|8.
|Утрехт
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Спарта Роттердам
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|10.
|НЕК Неймеген
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|11.
|Ваалвейк
|0:0
|6
|1
|4
|1
|10 - 8
|7
|12.
|Гронинген
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 10
|6
|13.
|Камбюр
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|14.
|Витесс
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Эммен
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|16.
|Волендам
|6
|1
|1
|4
|7 - 20
|4
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|0
|5
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|1
|5
|8 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|ПСВ
|0:0
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|4.
|Эксельсиор
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|5.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|9.
|Ваалвейк
|0:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|10.
|Гронинген
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|13.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Камбюр
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|16.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|ПСВ
|0:0
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|8.
|Камбюр
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Твенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Ваалвейк
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Эксельсиор
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|15.
|Гронинген
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 7
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|Волендам
|3
|0
|1
|2
|3 - 13
|1
|18.
|Эммен
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|7 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|6
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|3
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|3
|Ваалвейк
|Гаари Жюрьен
|3