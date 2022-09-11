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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион: Зрители: 28432
ПСВ
0:0
Второй тайм: 55'
Ваалвейк
0'
23' Желтая карточка
Гаари Жюрьен
45' Желтая карточка
Адевойе Шоун

Ход матча

23'
 
Гаари Жюрьен
45'
 
Адевойе Шоун
46'
Макс Филипп
Мвене Филлипп
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Ваалвейк
6.90
7.20
8.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
2
Хувер
Ки-Джана
3
Тезе
Джордан
4
Обиспо
Армандо
29
Мвене
Филлипп
15
Гутьеррес
Эрик
23
Веерман
Йоэй
28
Сайбари
Исмаэль
7
Симонс
Хави
11
Гакпо
Коди
21
Эль-Гази
Анвар
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
23
Гаари
Жюрьен
5
Лутонда
Тьерри
22
Бакари
Саид
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
29
Крамер
Михил
7
Лобете
Хулен
ПСВ
4-2-3-1
Ваалвейк
5-3-2

История личных встреч

ПСВ
Ваалвейк

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

15 матчей

73.3%
26.7%
11 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
1:4
Э
2:0
Э
1:4
Э
1:3
К
2:3
ТМК
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
5:1
Э
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 6 (1) 1
Симонс Хави 6 1
Веерман Йоэй 2 0.33
Сангаре Ибрахим 2 0.33
Бакайоко Жоан 2 0.33
Де Йонг Люк 1 0.17
Обиспо Армандо 1 0.17
Тиль Гус 1 0.17
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бель-Хассани Иллиас 2 0.33
Йозефзон Флориан 1 0.17
Лобете Хулен 1 0.17
Крамер Михил 1 0.17
Ван ден Бёйс Дарио 1 0.17
Лутонда Тьерри 1 0.17
Анита Вурнон 1 0.17
Клемент Пелле 1 0.17
Адевойе Шоун 1 0.17
Леливелд Юлиан 0 0
Вруг Патрик 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макс Филипп 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Тиль Гус 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 3 0
Yassin Oukili 2 0
Крамер Михил 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Адевойе Шоун 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

21
10
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
3
14%
1
10%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
3
30%
31-45
5
24%
3
30%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
19%
3
30%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6
ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ваалвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Ваалвейк 1:1
Ваалвейк - Утрехт 2:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
3. ПСВ 0:0 6 4 1 1 23 - 7 13
4. АЗ Алкмаар 5 4 1 0 10 - 3 13
5. Твенте 5 4 0 1 10 - 2 12
6. Херенвен 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Эксельсиор 6 3 0 3 10 - 17 9
8. Утрехт 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
10. НЕК Неймеген 6 1 4 1 7 - 5 7
11. Ваалвейк 0:0 6 1 4 1 10 - 8 7
12. Гронинген 0:0 6 1 3 2 5 - 10 6
13. Камбюр 0:0 6 1 2 3 4 - 8 5
14. Витесс 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Эммен 6 1 1 4 6 - 16 4
16. Волендам 6 1 1 4 7 - 20 4
17. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 6 0 1 5 8 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 0:0 3 2 1 0 11 - 2 7
4. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
5. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
7. АЗ Алкмаар 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Утрехт 3 1 1 1 1 - 2 4
9. Ваалвейк 0:0 3 1 1 1 7 - 5 4
10. Гронинген 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
13. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
14. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Камбюр 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
16. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 0:0 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
8. Камбюр 0:0 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Ваалвейк 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
13. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
15. Гронинген 0:0 3 0 2 1 2 - 7 2
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
17. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
18. Эммен 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 7 (3)
ПСВ Симонс Хави 6 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Фейеноорд Перейра Данило II 6
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3
Ваалвейк Гаари Жюрьен 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Макс Филипп ослабляет давление, выбив мяч.
  • 54'
    Ваалвейк пытается что-то создать.
  • 54'
    Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе
  • 53'
    Гакпо Коди бьет со штрафного в створ, но Этьен Вассен держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Адевойе Шоун из команды Ваалвейк поставил подножку. Пострадал Гакпо Коди
  • 52'
    Сегодняшная посещаемость составляет 28432 болельщиков
  • 52'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Лобете Хулен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Ваалвейк начинает контратаку
    • 50'
      Ван ден Бёйс Дарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Обиспо Армандо из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Хувер Ки-Джана из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Ваалвейк
    • 48'
      Исмаэл Сайбари оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 48'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Эль-Гази Анвар выиграл воздушное противоборство у Леливелд Юлиан.
    • 48'
      Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 47'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Ван ден Бёйс Дарио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Мвене Филлипп уходит с поля и его заменяет Макс Филипп
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Ваалвейк
    6.90
    7.20
    8.50
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч ПСВ 0:0 Ваалвейк онлайн

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