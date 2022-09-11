Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Яссин Оукили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Исмаэл Сайбари оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Яссин Оукили нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

49' Команда ПСВ имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Удар от ворот произведет ПСВ

48' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

48' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Гаари Жюрьен не смог попасть в створ ударом издали

46' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Адевойе Шоун - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

44' Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Оооо... вот это был удар! Гакпо Коди должен был забить с этой позиции.

42' ШТАНГА! Так было близко к голу - Гакпо Коди нанес удар в каркас ворот!

42' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Гакпо Коди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Ваалвейк

33' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Ваалвейк

31' Исмаэл Сайбари оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Хорошую попытку сделал Симонс Хави . Удар в створ, но вратарь начеку

30' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Бакари Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет ПСВ

27' Хорошую попытку сделал Клемент Пелле . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Ваалвейк

26' Веерман Йоэй не смог попасть в створ ударом издали

26' Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Исмаэл Сайбари пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

24' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Гаари Жюрьен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' Удар от ворот произведет ПСВ

22' Бакари Саид из команды Ваалвейк не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Лутонда Тьерри из команды Ваалвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Клемент Пелле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Удар от ворот произведет Ваалвейк

19' Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

17' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

16' Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

12' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Исмаэл Сайбари из команды ПСВ в офсайде

11' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Ваалвейк

9' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

5' Обиспо Армандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Удар от ворот произведет Ваалвейк

4' Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Ваалвейк

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' ПСВ начинает с центра поля