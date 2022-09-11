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Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион: Зрители: 28432
ПСВ
1:0
Конец матча
Ваалвейк
0'
23' Желтая карточка
Гаари Жюрьен
45' Желтая карточка
Адевойе Шоун
64' Желтая карточка
Гутьеррес Эрик
74' Желтая карточка
Ван ден Бёйс Дарио
85' Желтая карточка
Крамер Михил
90' Желтая карточка
Вассен Этьенн
1:0
90' Пенальти
Гакпо Коди
90'+10

Ход матча

23'
 
Гаари Жюрьен
45'
 
Адевойе Шоун
46'
Макс Филипп
Мвене Филлипп
 
58'
Тиль Гус
Сайбари Исмаэль
 
58'
Брэнтуэйт Джерред
Хувер Ки-Джана
 
62'
 
Баккали Закария
Лобете Хулен
64'
Гутьеррес Эрик
 
71'
Савио III
Гутьеррес Эрик
 
74'
 
Ван ден Бёйс Дарио
75'
 
Yassin Oukili
Гаари Жюрьен
82'
Вертессен Йорбе
Эль-Гази Анвар
 
82'
 
Мёлдер Ханс
Бакари Саид
85'
 
Крамер Михил
88'
 
Вруг Патрик
Клемент Пелле
90'
 
Вассен Этьенн
90'
Гакпо Коди
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 17 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
2
Хувер
Ки-Джана
3
Тезе
Джордан
4
Обиспо
Армандо
29
Мвене
Филлипп
15
Гутьеррес
Эрик
23
Веерман
Йоэй
28
Сайбари
Исмаэль
7
Симонс
Хави
11
Гакпо
Коди
21
Эль-Гази
Анвар
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
23
Гаари
Жюрьен
5
Лутонда
Тьерри
22
Бакари
Саид
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
29
Крамер
Михил
7
Лобете
Хулен
ПСВ
4-2-3-1
Ваалвейк
5-3-2

История личных встреч

ПСВ
Ваалвейк

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

15 матчей

73.3%
26.7%
11 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
1:4
Э
2:0
Э
1:4
Э
1:3
К
2:3
ТМК
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
5:1
Э
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 7 (2) 1.17
Симонс Хави 6 1
Веерман Йоэй 2 0.33
Сангаре Ибрахим 2 0.33
Бакайоко Жоан 2 0.33
Де Йонг Люк 1 0.17
Обиспо Армандо 1 0.17
Тиль Гус 1 0.17
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бель-Хассани Иллиас 2 0.33
Йозефзон Флориан 1 0.17
Лобете Хулен 1 0.17
Крамер Михил 1 0.17
Ван ден Бёйс Дарио 1 0.17
Лутонда Тьерри 1 0.17
Анита Вурнон 1 0.17
Клемент Пелле 1 0.17
Адевойе Шоун 1 0.17
Леливелд Юлиан 0 0
Вруг Патрик 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макс Филипп 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Тиль Гус 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 3 0
Крамер Михил 2 0
Yassin Oukili 2 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Адевойе Шоун 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

22
10
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
14%
1
10%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
23%
3
30%
31-45
5
23%
3
30%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
23%
3
30%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6
ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ваалвейк - Эксельсиор 5:2 Витесс - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1 Эммен - Ваалвейк 1:1
Ваалвейк - Утрехт 2:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 6 0 0 21 - 3 18
2. АЗ Алкмаар 1:0 6 5 1 0 11 - 3 16
3. ПСВ 6 5 0 1 24 - 7 15
4. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
5. Твенте 0:1 6 4 0 2 10 - 3 12
6. Херенвен 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Эксельсиор 6 3 0 3 10 - 17 9
8. Утрехт 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Гронинген 6 2 2 2 6 - 10 8
10. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
11. НЕК Неймеген 6 1 4 1 7 - 5 7
12. Ваалвейк 6 1 3 2 10 - 9 6
13. Камбюр 6 1 1 4 4 - 9 4
14. Витесс 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Эммен 6 1 1 4 6 - 16 4
16. Волендам 6 1 1 4 7 - 20 4
17. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 6 0 1 5 8 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Твенте 0:1 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 3 3 0 0 12 - 2 9
4. АЗ Алкмаар 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
6. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
8. Ваалвейк 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Утрехт 3 1 1 1 1 - 2 4
11. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
13. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
14. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 3 0 0 3 0 - 4 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
2. АЗ Алкмаар 1:0 3 3 0 0 7 - 2 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
8. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Гронинген 3 1 1 1 3 - 7 4
11. Твенте 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
12. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
14. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
17. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
18. Эммен 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (3)
ПСВ Симонс Хави 6 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Фейеноорд Перейра Данило II 6
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3
Ваалвейк Гаари Жюрьен 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: ПСВ: 71%, Ваалвейк: 29%.
  • 100'
    Мёлдер Ханс успешно блокирует удар.
  • 99'
    Симонс Хави нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 99'
    Мёлдер Ханс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 99'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 98'
    Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 98'
    Ваалвейк пытается что-то создать.
  • 97'
    Ваалвейк контролирует мяч.
  • Описание гола
    96'
    'Г О О О О О Л - Гакпо Коди из команды ПСВ забивает с пенальти! Он пробил правой. Этьен Вассен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 95'
    Контроль мяча: ПСВ: 71%, Ваалвейк: 29%.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    94'
    Вассен Этьенн получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    93'
    ПЕНАЛЬТИ - Мёлдер Ханс из команды Ваалвейк привез своей команде пенальти за опасную игру против Симонс Хави.
  • 93'
    Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Бонусы букмекеров
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    • 93'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • Офсайд
      93'
      Крамер Михил из команды Ваалвейк в офсайде
    • 93'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Ваалвейк
    • 91'
      Тиль Гус из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 91'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: ПСВ: 72%, Ваалвейк: 28%.
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Симонс Хави из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Лутонда Тьерри
    • 89'
      Яссин Оукили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСВ 1:0 Ваалвейк онлайн

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