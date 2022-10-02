Тур: 8. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Сакки Хуан
0'
2' Желтая карточкаАмпаду Этан
0:0
3' Не забитый пенальтиИммобиле Чиро
1:0
12' ГолДзакканьи Маттиа
2:0
24' ГолРоманьоли Алессио
45' Желтая карточкаГьяси Эммануэль
3:0
61' ГолМилинкович-Савич Сергей
4:0
90' ГолМилинкович-Савич Сергей
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
2'
3'
0:0
12'
24'
45'
46'
61'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 6
-
3 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
4
Патрик
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кивёр ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лацио
Специя
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|5 (1)
|0.63
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.38
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0.25
|Педро Родригес
|2
|0.25
|Альберто Луис
|2
|0.25
|Андерсон Фелипе
|1
|0.13
|Романьоли Алессио
|1
|0.13
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|3 (1)
|0.38
|Бастони Симоне
|2
|0.25
|Хольм Эмиль
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Катальди Данило
|2
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|3
|0
|Бастони Симоне
|3
|0
|Экдаль Альбин
|1
|1
|Хольм Эмиль
|2
|0
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Николау Димитрис
|1
|0
|Ампаду Этан
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
16
5
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
1
20%
16-30
2
13%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
6
17
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
5
29%
29%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
33%
1
6%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
2
33%
2
12%
61-75
1
17%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2
Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4
Специя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0
Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|4.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|5.
|Удинезе
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 8
|16
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 13
|12
|8.
|Ювентус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|9.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|13.
|Эмполи
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 8
|7
|15.
|Лечче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|16.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|18.
|Монца
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|9.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|10.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|18.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|15.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|Милан
|Леау Рафаэл
|4 (4)
|Рома
|Дибала Пауло
|4 (2)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Удинезе
|Удоги Дестини
|4
|Лацио
|Маурицио Сарри
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио 4:0 Специя
Исход игры
Лацио
96.7% (118)
Ничья
3.3% (4)
Специя
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.86% (56)
Меньше
52.14% (61)
Обе команды забьют
Да
41.03% (48)
Нет
58.97% (69)
Популярный счёт
2:0 Лацио
44.3% (54)
2:1 Лацио
24.6% (30)
3:1 Лацио
10.7% (13)
3:0 Лацио
7.4% (9)
1:0 Лацио
4.9% (6)
4:2 Лацио
1.6% (2)
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