Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Андерсон Фелипе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Николау Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Лацио

82' Бастони Симоне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Антонио Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Удар от ворот произведет Лацио

78' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Лацио

77' Хольм Эмиль не смог попасть в створ ударом издали

76' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Бастони Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Экдаль Альбин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Специя

73' Педро Родригес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Педро Родригес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Николау Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Лацио

71' Оооо... вот это был удар! Гьяси Эммануэль должен был забить с этой позиции.

71' Хорошую попытку сделал Гьяси Эммануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Хорошую попытку сделал Альберто Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Специя

68' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Хольм Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

61' Г О О О О Л - Милинкович-Савич Сергей забивает с правой ноги!

61' Дзакканьи Маттиа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Хорошую попытку сделал Дзакканьи Маттиа . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Альберто Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Лацио

50' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Специя пробьет пенальти!

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

49' Бастони Симоне не смог попасть в створ ударом издали

48' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Патрик уходит с поля и его заменяет Mario Gila