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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Лацио
4:0
Конец матча
Специя
0'
2' Желтая карточка
Ампаду Этан
0:0
3' Не забитый пенальти
Иммобиле Чиро
1:0
12' Гол
Дзакканьи Маттиа
2:0
24' Гол
Романьоли Алессио
45' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
3:0
61' Гол
Милинкович-Савич Сергей
4:0
90' Гол
Милинкович-Савич Сергей
90'+4
4:0. Гол Сергея Милинковича-Сави...
3:0. Гол Сергея Милинковича-Сави...
Спорный момент в штрафной хозяев...
Милинкович-Савич попадает в пере...
2:0. Гол Алессио Романьоли (виде...
1:0. Гол Маттиа Дзакканьи (видео...
Нереализованный пенальти Иммобил...

Ход матча

2'
 
Ампаду Этан
3'
Иммобиле Чиро
0:0
12'
Дзакканьи Маттиа
(Андерсон Фелипе)
1:0
24'
Романьоли Алессио
2:0
45'
 
Гьяси Эммануэль
46'
Хила Марио
Патрик
 
61'
Милинкович-Савич Сергей
(Дзакканьи Маттиа)
3:0
64'
Педро Родригес
Иммобиле Чиро
 
64'
Хюсай Эльсейд
Лаццари Мануэль
 
65'
 
Экдаль Альбин
Бурабия Мехди
65'
 
Агудело Кевин
Эллертссон Микаэль-Эгиль
66'
 
Амьен-Аду Кельвен
Ампаду Этан
73'
Весино Матиас
Альберто Луис
 
75'
 
Санка Леандру
Гьяси Эммануэль
78'
Антонио Маркос
Катальди Данило
 
81'
 
Julius Eskelund Beck
Кивёр Якуб
90'
Милинкович-Савич Сергей
(Хюсай Эльсейд)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 6
  • 3 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Лацио 96.7% (118)
X 3.3% (4)
Специя 0% (0)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
69
Дронговски
Бартломей
4
Ампаду
Этан
29
Кальдара
Маттиа
43
Николау
Димитрис
2
Хольм
Эмиль
14
Кивёр
Якуб
28
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
6
Бурабия
Мехди
20
Бастони
Симоне
11
Гьяси
Эммануэль
18
Нзола
М'Бала
Лацио
4-3-3
Специя
5-3-2

История личных встреч

Лацио
Специя

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
3:4
СA
6:1
СA
2:1
СA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 5 (1) 0.63
Милинкович-Савич Сергей 3 0.38
Дзакканьи Маттиа 2 0.25
Педро Родригес 2 0.25
Альберто Луис 2 0.25
Андерсон Фелипе 1 0.13
Романьоли Алессио 1 0.13
Хюсай Эльсейд 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 3 (1) 0.38
Бастони Симоне 2 0.25
Хольм Эмиль 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маурицио Сарри 4 0
Иммобиле Чиро 2 0
Катальди Данило 2 0
Милинкович-Савич Сергей 2 0
Марушич Адам 2 0
Лаццари Мануэль 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Башич Тома 1 0
Казале Николо 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 3 0
Бастони Симоне 3 0
Экдаль Альбин 1 1
Хольм Эмиль 2 0
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Николау Димитрис 1 0
Ампаду Этан 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
0
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

16
5
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
1
20%
16-30
2
13%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
19%
1
20%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

6
17
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
5
29%
29%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
33%
1
6%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
2
33%
2
12%
61-75
1
17%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2
Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4
Специя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0
Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
3. Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
4. Аталанта Заявка 7 5 2 0 11 - 3 17
5. Удинезе Заявка 7 5 1 1 15 - 7 16
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Интер Милан Заявка 8 4 0 4 14 - 13 12
8. Ювентус Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
9. Торино Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
10. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
11. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 5 - 8 9
12. Специя Заявка 8 2 2 4 7 - 15 8
13. Эмполи Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
14. Салернитана Заявка 7 1 4 2 10 - 8 7
15. Лечче Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
16. Болонья Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
17. Верона Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
18. Монца Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
19. Кремонезе Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20. Сампдория Заявка 7 0 2 5 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Милан Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
5. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
9. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
10. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
18. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
19. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
7. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Салернитана Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12. Интер Милан Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13. Ювентус Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Специя Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (1)
Милан Леау Рафаэл 4 (4)
Рома Дибала Пауло 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Удинезе Удоги Дестини 4
Лацио Маурицио Сарри 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Лацио заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Лацио: 61%, Специя: 39%.
  • 94'
    Специя контролирует мяч.
  • 94'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лацио будет все-таки засчитан.
  • 92'
    Милинкович-Савич Сергей сделал ключевой пас для гола!
  • Описание гола
    92'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Бонусы букмекеров
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Лацио 96.7% (118)
    X 3.3% (4)
    Специя 0% (0)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Лацио 4:0 Специя

    Исход игры
    Лацио
    96.7% (118)
    Ничья
    3.3% (4)
    Специя
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.86% (56)
    Меньше
    52.14% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    41.03% (48)
    Нет
    58.97% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Лацио
    44.3% (54)
    2:1 Лацио
    24.6% (30)
    3:1 Лацио
    10.7% (13)
    3:0 Лацио
    7.4% (9)
    1:0 Лацио
    4.9% (6)
    4:2 Лацио
    1.6% (2)
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