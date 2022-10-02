Тур: 10. Стадион: Лото-парк.
0'
5' Желтая карточкаИлаймахаритра Марко
43' Желтая карточкаАрнстад Кристиан
45' Желтая карточкаДюранвилль Юлиен
Ход матча
56
Дебас
Зено
14
Вертонген
Ян
99
Силва
Фабио
28
Нкуба
Кен
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Дебас ЗеноЗащитник
- Защитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Садики НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
-
18 Хейманс ДанНападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Андерлехт
Шарлеруа
25 матчей
92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед
39 матчей
59%
10.3%
30.7%
23 победы 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
30.8%
48.7%
20.5%
12 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
41%
33.3%
25.7%
16 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|4
|0.4
|Рафаэлов Лиор
|2 (1)
|0.2
|Ашимеру Маджид
|2
|0.2
|Амузу Френсис
|2
|0.2
|Мурильо Микаэль
|1
|0.1
|Вертонген Ян
|1
|0.1
|Раман Бенито
|1
|0.1
|Версхарен Яри
|1
|0.1
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.1
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0.1
|Требель Адриен
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мориока Риота
|2
|0.2
|Хейманс Дан
|2
|0.2
|Anass Zaroury
|2
|0.2
|Зоргане Адем
|1
|0.1
|Нкуба Кен
|1
|0.1
|Мбенза Исаак
|1
|0.1
|Кайембе Йорис
|1
|0.1
|Голизадех Али
|1
|0.1
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.1
|Бессиль Лоик
|1
|0.1
|Баджи Юссуф
|1
|0.1
|Илаймахаритра Марко
|1 (1)
|0.1
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Силва Фабио
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Струйкенс Марио
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Требель Адриен
|1
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Дебас Зено
|1
|0
|Nilson Angulo
|1
|0
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|3
|0
|Багер Йонас
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Нкуба Кен
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Хейманс Дан
|1
|0
|Nadir Benbouali
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
4
67%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
40%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Забито
16
15
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
13%
2
13%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
5
31%
1
7%
61-75
2
13%
6
40%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
4
40%
2
13%
61-75
1
10%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0
Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1
Шарлеруа
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2
Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1 Варегем - Шарлеруа 1:1 Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|9
|9
|0
|0
|21 - 6
|27
|2.
|Генк
|10
|8
|1
|1
|24 - 10
|25
|3.
|Брюгге
|10
|7
|1
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|5.
|АХ Лёвен
|10
|5
|2
|3
|16 - 16
|17
|6.
|Стандард
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|7.
|Вестерло
|10
|5
|0
|5
|18 - 18
|15
|8.
|Андерлехт
|0:0
|10
|4
|2
|4
|16 - 10
|14
|9.
|Гент
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|10.
|Шарлеруа
|0:0
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|11.
|Сент-Трейден
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|12.
|Мехелен
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|14.
|Серен Юнайтед
|10
|3
|0
|7
|10 - 18
|9
|15.
|Кортрейк
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|16.
|Эйпен
|9
|2
|0
|7
|8 - 16
|6
|17.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|18.
|Зульте-Варегем
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|5
|5
|0
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Брюгге
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|3.
|Генк
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Вестерло
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|Андерлехт
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|8.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|9.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|10.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|11.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|0:0
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Сент-Трейден
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|17.
|Кортрейк
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|2.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|4.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|6.
|Сент-Трейден
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|7.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|Шарлеруа
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Гент
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Стандард
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Кортрейк
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Остенде
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|14.
|Эйпен
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Вестерло
|5
|1
|0
|4
|8 - 14
|3
|16.
|Андерлехт
|0:0
|4
|1
|0
|3
|5 - 5
|3
|17.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|18.
|Серкль Брюгге
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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- — Выход в плей-офф 2
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|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (1)
|Генк
|Ндайишимий Майк
|5 (5)
|Генк
|Хейнен Бриан
|7 (1)
|Гент
|Кейперс Уго
|7 (1)
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 4
|Остенде
|Роша Кенни
|5
|Стандард
|Амалла Селим
|1 3
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 3