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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Андерлехт
0:0
Второй тайм: 64'
Шарлеруа
0'
5' Желтая карточка
Илаймахаритра Марко
43' Желтая карточка
Арнстад Кристиан
45' Желтая карточка
Дюранвилль Юлиен

Ход матча

5'
 
Илаймахаритра Марко
43'
Арнстад Кристиан
 
45'
Дюранвилль Юлиен
 
62'
 
Баджи Юссуф
Хоссеинзаде Амирхоссеин
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Шарлеруа
4.00
4.30
6.63
Все Коэффициенты
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Дебас
Зено
4
Худт
Уэсли
14
Вертонген
Ян
62
Мурильо
Микаэль
59
Дюранвилль
Юлиен
61
Арнстад
Кристиан
18
Ашимеру
Маджид
10
Версхарен
Яри
99
Силва
Фабио
11
Рафаэлов
Лиор
1
Патрон
Пьер
12
Кайембе
Йорис
21
Андреу
Стелиос
2
Багер
Йонас
28
Нкуба
Кен
38
Jackson
Tchatchoua
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
44
Мориока
Риота
7
Мбенза
Исаак
99
Хоссеинзаде
Амирхоссеин
Андерлехт
3-5-2
Шарлеруа
3-4-2-1

История личных встреч

Андерлехт
Шарлеруа

25 матчей

92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед

39 матчей

59%
10.3%
30.7%
23 победы 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

30.8%
48.7%
20.5%
12 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

41%
33.3%
25.7%
16 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
4:0
ПДА
1:3
ТМК
0:2
ПДА
3:0
ПДА
1:0
ТМС
0:4
ТМС
0:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
1:2
ПДА
1:3
ПДА
2:0
ЛППОЧГ
1:3
ЛППОЧГ
0:1
ЛП
0:2
К
2:2
ЛП
3:2
ТМК
0:3
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
5:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 4 0.4
Рафаэлов Лиор 2 (1) 0.2
Ашимеру Маджид 2 0.2
Амузу Френсис 2 0.2
Мурильо Микаэль 1 0.1
Вертонген Ян 1 0.1
Раман Бенито 1 0.1
Версхарен Яри 1 0.1
Эспозито Себастьяно 1 0.1
Дюранвилль Юлиен 1 0.1
Требель Адриен 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Садики Ноа 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мориока Риота 2 0.2
Хейманс Дан 2 0.2
Anass Zaroury 2 0.2
Зоргане Адем 1 0.1
Нкуба Кен 1 0.1
Мбенза Исаак 1 0.1
Кайембе Йорис 1 0.1
Голизадех Али 1 0.1
Jackson Tchatchoua 1 0.1
Бессиль Лоик 1 0.1
Баджи Юссуф 1 0.1
Илаймахаритра Марко 1 (1) 0.1

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдулразак Исхак 1 1
Силва Фабио 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Струйкенс Марио 2 0
Садики Ноа 2 0
Требель Адриен 1 0
Худт Уэсли 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Диавара Амаду 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Версхарен Яри 1 0
Дебас Зено 1 0
Nilson Angulo 1 0
Дюранвилль Юлиен 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 3 0
Багер Йонас 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Нкуба Кен 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Хейманс Дан 1 0
Nadir Benbouali 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
4
67%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
40%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Забито

16
15
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
13%
2
13%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
5
31%
1
7%
61-75
2
13%
6
40%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
20%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
4
40%
2
13%
61-75
1
10%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0
Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1
Шарлеруа
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2
Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1 Варегем - Шарлеруа 1:1 Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 9 9 0 0 21 - 6 27
2. Генк 10 8 1 1 24 - 10 25
3. Брюгге 10 7 1 2 22 - 10 22
4. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 17 - 14 19
5. АХ Лёвен 10 5 2 3 16 - 16 17
6. Стандард 10 5 1 4 15 - 15 16
7. Вестерло 10 5 0 5 18 - 18 15
8. Андерлехт 0:0 10 4 2 4 16 - 10 14
9. Гент 9 4 2 3 13 - 10 14
10. Шарлеруа 0:0 10 4 1 5 15 - 16 13
11. Сент-Трейден 9 3 4 2 10 - 8 13
12. Мехелен 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Остенде 10 3 1 6 11 - 15 10
14. Серен Юнайтед 10 3 0 7 10 - 18 9
15. Кортрейк 9 2 1 6 6 - 15 7
16. Эйпен 9 2 0 7 8 - 16 6
17. Серкль Брюгге 9 1 3 5 5 - 15 6
18. Зульте-Варегем 10 1 2 7 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Брюгге 5 4 1 0 13 - 4 13
3. Генк 5 4 1 0 10 - 4 13
4. Вестерло 5 4 0 1 10 - 4 12
5. Андерлехт 0:0 6 3 2 1 11 - 5 11
6. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Гент 4 2 1 1 6 - 4 7
10. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
11. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Шарлеруа 0:0 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Эйпен 5 1 0 4 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
4. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
5. Серен Юнайтед 6 3 0 3 10 - 10 9
6. Сент-Трейден 5 2 3 0 5 - 1 9
7. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
8. Шарлеруа 0:0 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Гент 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
11. Кортрейк 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Остенде 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
14. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Вестерло 5 1 0 4 8 - 14 3
16. Андерлехт 0:0 4 1 0 3 5 - 5 3
17. Зульте-Варегем 5 0 2 3 2 - 7 2
18. Серкль Брюгге 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (5)
Генк Хейнен Бриан 7 (1)
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    51'
    Дюранвилль Юлиен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Арнстад Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Нкуба Кен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Нкуба Кен получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Андерлехт
Ничья
Шарлеруа
4.00
4.30
6.63
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Андерлехт 0:0 Шарлеруа онлайн

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