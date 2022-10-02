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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Андерлехт
0:1
Конец матча
Шарлеруа
0'
5' Желтая карточка
Илаймахаритра Марко
43' Желтая карточка
Арнстад Кристиан
45' Желтая карточка
Дюранвилль Юлиен
0:1
65' Гол
Мориока Риота
82' Желтая карточка
Зоргане Адем
90'+6
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Дебас
Зено
4
Худт
Уэсли
14
Вертонген
Ян
62
Мурильо
Микаэль
59
Дюранвилль
Юлиен
61
Арнстад
Кристиан
18
Ашимеру
Маджид
10
Версхарен
Яри
99
Силва
Фабио
11
Рафаэлов
Лиор
1
Патрон
Пьер
12
Кайембе
Йорис
21
Андреу
Стелиос
2
Багер
Йонас
28
Нкуба
Кен
38
Jackson
Tchatchoua
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
44
Мориока
Риота
7
Мбенза
Исаак
99
Хоссеинзаде
Амирхоссеин
Андерлехт
3-5-2
Шарлеруа
3-4-2-1

История личных встреч

Андерлехт
Шарлеруа

25 матчей

92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
24%
12%
16 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед

39 матчей

59%
10.3%
30.7%
23 победы 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

30.8%
48.7%
20.5%
12 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

41%
33.3%
25.7%
16 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
4:0
ПДА
1:3
ТМК
0:2
ПДА
3:0
ПДА
1:0
ТМС
0:4
ТМС
0:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
1:2
ПДА
1:3
ПДА
2:0
ЛППОЧГ
1:3
ЛППОЧГ
0:1
ЛП
0:2
К
2:2
ЛП
3:2
ТМК
0:3
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
5:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 4 0.4
Рафаэлов Лиор 2 (1) 0.2
Ашимеру Маджид 2 0.2
Амузу Френсис 2 0.2
Мурильо Микаэль 1 0.1
Вертонген Ян 1 0.1
Раман Бенито 1 0.1
Версхарен Яри 1 0.1
Эспозито Себастьяно 1 0.1
Дюранвилль Юлиен 1 0.1
Требель Адриен 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Садики Ноа 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мориока Риота 3 0.3
Хейманс Дан 2 0.2
Anass Zaroury 2 0.2
Нкуба Кен 1 0.1
Зоргане Адем 1 0.1
Мбенза Исаак 1 0.1
Кайембе Йорис 1 0.1
Голизадех Али 1 0.1
Jackson Tchatchoua 1 0.1
Бессиль Лоик 1 0.1
Баджи Юссуф 1 0.1
Илаймахаритра Марко 1 (1) 0.1

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдулразак Исхак 1 1
Силва Фабио 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Струйкенс Марио 2 0
Садики Ноа 2 0
Требель Адриен 1 0
Худт Уэсли 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Диавара Амаду 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Версхарен Яри 1 0
Дебас Зено 1 0
Nilson Angulo 1 0
Дюранвилль Юлиен 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 3 0
Багер Йонас 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Нкуба Кен 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Хейманс Дан 1 0
Зоргане Адем 1 0
Nadir Benbouali 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
4
57%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
4
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
40%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
13%
2
13%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
5
31%
2
13%
61-75
2
13%
6
38%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
18%
3
19%
1-15
1
9%
3
19%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
5
45%
2
13%
61-75
1
9%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0
Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Остенде 2:0 Андерлехт - Лион 3:0 Андерлехт - Хелмонд 2:0 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Рода - Андерлехт 0:6 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1
Шарлеруа
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Шарлеруа - Кнокке 0:2 Шарлеруа - Вестерло 2:3 Ла Лувьер - Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2
Шарлеруа - Франкс-Борен 0:1 Шарлеруа - Гент 2:1 Синт-Элуа-Винкел - Шарлеруа 3:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Шарлеруа - Рюпель Бом 3:0 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1 Варегем - Шарлеруа 1:1 Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 9 9 0 0 21 - 6 27
2. Генк 10 8 1 1 24 - 10 25
3. Брюгге 10 7 1 2 22 - 10 22
4. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 17 - 14 19
5. АХ Лёвен 10 5 2 3 16 - 16 17
6. Стандард 10 5 1 4 15 - 15 16
7. Вестерло 10 5 0 5 18 - 18 15
8. Шарлеруа 10 5 0 5 16 - 16 15
9. Гент 10 4 2 4 16 - 14 14
10. Андерлехт 10 4 1 5 16 - 11 13
11. Сент-Трейден 9 3 4 2 10 - 8 13
12. Мехелен 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Остенде 10 3 1 6 11 - 15 10
14. Серен Юнайтед 10 3 0 7 10 - 18 9
15. Серкль Брюгге 10 2 3 5 9 - 18 9
16. Кортрейк 9 2 1 6 6 - 15 7
17. Эйпен 9 2 0 7 8 - 16 6
18. Зульте-Варегем 10 1 2 7 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 5 5 0 0 14 - 5 15
2. Брюгге 5 4 1 0 13 - 4 13
3. Генк 5 4 1 0 10 - 4 13
4. Вестерло 5 4 0 1 10 - 4 12
5. Андерлехт 6 3 1 2 11 - 6 10
6. Стандард 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 6 - 4 9
8. АХ Лёвен 5 3 0 2 7 - 9 9
9. Мехелен 5 2 1 2 10 - 9 7
10. Гент 5 2 1 2 9 - 8 7
11. Остенде 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Шарлеруа 5 2 0 3 9 - 11 6
13. Серкль Брюгге 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Сент-Трейден 4 1 1 2 5 - 7 4
15. Эйпен 5 1 0 4 4 - 8 3
16. Зульте-Варегем 5 1 0 4 5 - 13 3
17. Кортрейк 4 0 1 3 1 - 7 1
18. Серен Юнайтед 4 0 0 4 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 14 - 6 12
2. Антверпен 4 4 0 0 7 - 1 12
3. Унион Сент-Жиллуаз 6 3 1 2 11 - 10 10
4. Брюгге 5 3 0 2 9 - 6 9
5. Шарлеруа 5 3 0 2 7 - 5 9
6. Серен Юнайтед 6 3 0 3 10 - 10 9
7. Сент-Трейден 5 2 3 0 5 - 1 9
8. АХ Лёвен 5 2 2 1 9 - 7 8
9. Гент 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Стандард 4 2 0 2 6 - 8 6
11. Кортрейк 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Остенде 5 1 1 3 6 - 8 4
13. Мехелен 5 1 1 3 6 - 9 4
14. Вестерло 5 1 0 4 8 - 14 3
15. Серкль Брюгге 5 1 0 4 5 - 13 3
16. Андерлехт 4 1 0 3 5 - 5 3
17. Эйпен 4 1 0 3 4 - 8 3
18. Зульте-Варегем 5 0 2 3 2 - 7 2
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Генк Ндайишимий Майк 5 (5)
Генк Хейнен Бриан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 4
Остенде Роша Кенни 5
Стандард Амалла Селим 1 3
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    51'
    Дюранвилль Юлиен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Арнстад Кристиан получил желтую карточку от судьи
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