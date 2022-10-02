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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Хартберг
1:1
Первый тайм: 28'
Аустрия Клагенфурт
0'
0:1
3' Гол
Ридер Флориан
15' Желтая карточка
Пинк Маркус
1:1
16' Пенальти
Тадич Дарио
18' Желтая карточка
Ридер Флориан

Ход матча

3'
0:1
Ридер Флориан
15'
 
Пинк Маркус
16'
Тадич Дарио
1:1
18'
 
Ридер Флориан
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Аустрия Клагенфурт
7.19
5.31
2.20
Все Коэффициенты
1
Свете
Рене
11
Matija
Horvat
16
Зоннляйтнер
Марио
22
Карамарко
Марин
33
Фризер
Доминик
8
Фадингер
Лукас
28
Хайль
Юрген
70
Провиденс
Рубен
39
Кривак
Рене
18
Штурм
Филипп
24
Тадич
Дарио
13
Менцель
Филлип
24
Верницниг
Кристофер
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
6
Maximiliano
Moreira
19
Andy
Irving
8
Kosmas
Gezos
14
Christopher
Cvetko
9
Sinan
Karweina
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
Хартберг
3-4-3
Аустрия Клагенфурт
4-3-3

История личных встреч

Хартберг
Аустрия Клагенфурт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

15 матчей

6.7%
13.3%
80%
1 победа 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

6.7%
20%
73.3%
1 победа 3 ничьи 11 побед

История матчей

ТМК
2:4
Б
0:2
Б
4:3
ТМК
1:3
ТМС
1:3
РЛЦ
3:1
РЛЦ
5:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
КА
4:2
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 4 (3) 0.44
Афдияй Донис 2 0.22
Айдын Окан 1 0.11
Альмог Эйлон 1 0.11
Фаркаш Патрик 0 0
Штурм Филипп 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 7 0.7
Ридер Флориан 2 0.2
Nicolas Wimmer 2 (1) 0.2
Арвайлер Йонас 2 0.2
Andy Irving 1 (1) 0.1
Christopher Cvetko 1 0.1
Бонна Соломон 1 0.1
Sinan Karweina 0 0
Верницниг Кристофер 0 0
Бенателли Рико 0 0
Блауэнштайнер Микаэль 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matija Horvat 2 1
Фаркаш Патрик 3 0
Свете Рене 2 0
Хайль Юрген 2 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Штурм Филипп 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинк Маркус 3 0
Nicolas Wimmer 3 0
Ридер Флориан 3 0
Бенателли Рико 2 0
Kosmas Gezos 2 0
Thorsten Mahrer 2 0
Maximiliano Moreira 1 0
Менцель Филлип 1 0
Florian Jaritz 1 0
Блауэнштайнер Микаэль 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Sinan Karweina 1 0
Nikola Djoric 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
2
40%
5
45%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
4
36%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
40%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
2
25%
6
40%
76-90

Пропущено

14
17
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
4
24%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
4
29%
2
12%
31-45
4
29%
3
18%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хартберг - Фёрст Вена 1:0 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Штурм - Хартберг 0:0
Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Гразер 6:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4
Брегенз - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 23 - 5 23
2. ЛАСК 10 5 4 1 20 - 12 19
3. Штурм 9 5 3 1 14 - 5 18
4. Аустрия Вена 9 4 3 2 18 - 14 15
5. Вольфсбергер 10 4 2 4 21 - 20 14
6. Рапид Вена 9 4 2 3 13 - 9 14
7. Аустрия Клагенфурт 1:1 10 3 3 4 16 - 18 12
8. Аустрия Лустенау 10 3 3 4 13 - 19 12
9. Сваровски Тироль 10 3 2 5 13 - 19 11
10. Хартберг 1:1 9 2 2 5 8 - 16 8
11. Рид 2:1 10 2 2 6 6 - 15 8
12. Альтах 1:2 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 4 2 0 11 - 3 14
2. ЛАСК 5 3 1 1 11 - 8 10
3. Штурм 5 3 1 1 8 - 2 10
4. Аустрия Вена 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Рид 2:1 5 2 1 2 5 - 7 7
6. Аустрия Лустенау 5 2 1 2 8 - 12 7
7. Хартберг 1:1 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Сваровски Тироль 5 1 2 2 5 - 11 5
9. Аустрия Клагенфурт 1:1 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Вольфсбергер 5 1 1 3 9 - 13 4
11. Рапид Вена 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Альтах 1:2 5 1 1 3 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбергер 5 3 1 1 12 - 7 10
2. Рапид Вена 5 3 1 1 9 - 3 10
3. ЛАСК 5 2 3 0 9 - 4 9
4. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 12 - 2 9
5. Штурм 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Аустрия Клагенфурт 1:1 6 2 2 2 12 - 12 8
7. Аустрия Вена 5 2 1 2 10 - 10 7
8. Сваровски Тироль 5 2 0 3 8 - 8 6
9. Аустрия Лустенау 5 1 2 2 5 - 7 5
10. Хартберг 1:1 4 0 1 3 3 - 9 1
11. Рид 2:1 5 0 1 4 1 - 8 1
12. Альтах 1:2 5 0 1 4 3 - 12 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 7 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
ЛАСК Накамура Кейто 6 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 5 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рид Leo Mikic 2 2
ЛАСК Йовичич Бранко 5
Альтах Райтер Доминик 1 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 3
Аустрия Лустенау Pius Grabher 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Аустрия Клагенфурт
7.19
5.31
2.20
Все Коэффициенты
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Аустрия Клагенфурт
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