Тур: 10. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
1:1
Первый тайм: 28'
0'
0:1
3' ГолРидер Флориан
15' Желтая карточкаПинк Маркус
1:1
16' ПенальтиТадич Дарио
18' Желтая карточкаРидер Флориан
Ход матча
3'
0:1
15'
16'
1:1
18'
28
Хайль
Юрген
39
Кривак
Рене
18
Штурм
Филипп
24
Тадич
Дарио
19
Andy
Irving
32
Пинк
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Кривак РенеНападающий
-
18 Штурм ФилиппНападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Альмог ЭйлонПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
18 Moritz Berg
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Хартберг
Аустрия Клагенфурт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
15 матчей
6.7%
13.3%
80%
1 победа 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
6.7%
20%
73.3%
1 победа 3 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|4 (3)
|0.44
|Афдияй Донис
|2
|0.22
|Айдын Окан
|1
|0.11
|Альмог Эйлон
|1
|0.11
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|7
|0.7
|Ридер Флориан
|2
|0.2
|Nicolas Wimmer
|2 (1)
|0.2
|Арвайлер Йонас
|2
|0.2
|Andy Irving
|1 (1)
|0.1
|Christopher Cvetko
|1
|0.1
|Бонна Соломон
|1
|0.1
|Sinan Karweina
|0
|0
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Бенателли Рико
|0
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matija Horvat
|2
|1
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Свете Рене
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинк Маркус
|3
|0
|Nicolas Wimmer
|3
|0
|Ридер Флориан
|3
|0
|Бенателли Рико
|2
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Менцель Филлип
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
|Nikola Djoric
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
2
40%
5
45%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
4
36%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
40%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
2
25%
6
40%
76-90
Пропущено
14
17
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
4
24%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
4
29%
2
12%
31-45
4
29%
3
18%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
3
21%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хартберг - Фёрст Вена 1:0 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Штурм - Хартберг 0:0
Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Гразер 6:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4
Брегенз - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|7
|2
|1
|23 - 5
|23
|2.
|ЛАСК
|10
|5
|4
|1
|20 - 12
|19
|3.
|Штурм
|9
|5
|3
|1
|14 - 5
|18
|4.
|Аустрия Вена
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|5.
|Вольфсбергер
|10
|4
|2
|4
|21 - 20
|14
|6.
|Рапид Вена
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|8.
|Аустрия Лустенау
|10
|3
|3
|4
|13 - 19
|12
|9.
|Сваровски Тироль
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|10.
|Хартберг
|1:1
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|8
|11.
|Рид
|2:1
|10
|2
|2
|6
|6 - 15
|8
|12.
|Альтах
|1:2
|10
|1
|2
|7
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|ЛАСК
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|4.
|Аустрия Вена
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Рид
|2:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Аустрия Лустенау
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|7.
|Хартберг
|1:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Вольфсбергер
|5
|1
|1
|3
|9 - 13
|4
|11.
|Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Альтах
|1:2
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбергер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|2.
|Рапид Вена
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|3.
|ЛАСК
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|5.
|Штурм
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|1:1
|6
|2
|2
|2
|12 - 12
|8
|7.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|Хартберг
|1:1
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|11.
|Рид
|2:1
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|12.
|Альтах
|1:2
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ЛАСК
|Любичич Марин
|7 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|6 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|5 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|5
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 3
|Аустрия Лустенау
|Pius Grabher
|4