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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Хартберг
2:3
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
0:1
3' Гол
Ридер Флориан
15' Желтая карточка
Пинк Маркус
1:1
16' Пенальти
Тадич Дарио
18' Желтая карточка
Ридер Флориан
35' Желтая карточка
Кривак Рене
1:2
45' Гол
Nicolas Wimmer
2:2
56' Гол
Кривак Рене
90' Желтая карточка
Фаркаш Патрик
2:3
90' Пенальти
Andy Irving
90'+10
1
Свете
Рене
11
Matija
Horvat
16
Зоннляйтнер
Марио
22
Карамарко
Марин
33
Фризер
Доминик
8
Фадингер
Лукас
28
Хайль
Юрген
70
Провиденс
Рубен
39
Кривак
Рене
18
Штурм
Филипп
24
Тадич
Дарио
13
Менцель
Филлип
24
Верницниг
Кристофер
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
6
Maximiliano
Moreira
19
Andy
Irving
8
Kosmas
Gezos
14
Christopher
Cvetko
9
Sinan
Karweina
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
Хартберг
3-4-3
Аустрия Клагенфурт
4-3-3

История личных встреч

Хартберг
Аустрия Клагенфурт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

15 матчей

6.7%
13.3%
80%
1 победа 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

6.7%
20%
73.3%
1 победа 3 ничьи 11 побед

История матчей

ТМК
2:4
Б
0:2
Б
4:3
ТМК
1:3
ТМС
1:3
РЛЦ
3:1
РЛЦ
5:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
КА
4:2
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 4 (3) 0.44
Афдияй Донис 2 0.22
Айдын Окан 1 0.11
Альмог Эйлон 1 0.11
Кривак Рене 1 0.11
Фаркаш Патрик 0 0
Штурм Филипп 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 7 0.7
Nicolas Wimmer 3 (1) 0.3
Ридер Флориан 2 0.2
Andy Irving 2 (2) 0.2
Арвайлер Йонас 2 0.2
Christopher Cvetko 1 0.1
Бонна Соломон 1 0.1
Верницниг Кристофер 0 0
Sinan Karweina 0 0
Бенателли Рико 0 0
Блауэнштайнер Микаэль 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаркаш Патрик 4 0
Matija Horvat 2 1
Свете Рене 2 0
Хайль Юрген 2 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Штурм Филипп 1 0
Кривак Рене 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинк Маркус 3 0
Nicolas Wimmer 3 0
Ридер Флориан 3 0
Бенателли Рико 2 0
Kosmas Gezos 2 0
Thorsten Mahrer 2 0
Maximiliano Moreira 1 0
Менцель Филлип 1 0
Florian Jaritz 1 0
Блауэнштайнер Микаэль 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Sinan Karweina 1 0
Nikola Djoric 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
2
29%
6
43%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
13%
4
31%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
10%
2
11%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
1
10%
3
17%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
2
20%
7
39%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
6%
4
21%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
5
29%
29%
2
11%
31-45
4
24%
4
21%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
4
24%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хартберг - Фёрст Вена 1:0 Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Штурм - Хартберг 0:0
Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аустрия Клагенфурт - Гразер 6:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4
Брегенз - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 23 - 5 23
2. Штурм 1:0 10 6 3 1 15 - 5 21
3. ЛАСК 10 5 4 1 20 - 12 19
4. Аустрия Вена 0:1 10 4 3 3 18 - 15 15
5. Аустрия Клагенфурт 10 4 2 4 18 - 19 14
6. Вольфсбергер 10 4 2 4 21 - 20 14
7. Рапид Вена 9 4 2 3 13 - 9 14
8. Аустрия Лустенау 10 3 3 4 13 - 19 12
9. Сваровски Тироль 10 3 2 5 13 - 19 11
10. Альтах 10 2 2 6 12 - 23 8
11. Хартберг 9 2 1 6 9 - 18 7
12. Рид 10 1 2 7 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 4 2 0 11 - 3 14
2. ЛАСК 5 3 1 1 11 - 8 10
3. Штурм 1:0 5 3 1 1 8 - 2 10
4. Аустрия Вена 0:1 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Аустрия Лустенау 5 2 1 2 8 - 12 7
6. Хартберг 5 2 0 3 6 - 9 6
7. Сваровски Тироль 5 1 2 2 5 - 11 5
8. Рапид Вена 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Вольфсбергер 5 1 1 3 9 - 13 4
11. Альтах 5 1 1 3 7 - 11 4
12. Рид 5 1 1 3 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 1:0 5 3 2 0 7 - 3 11
2. Аустрия Клагенфурт 6 3 1 2 14 - 13 10
3. Вольфсбергер 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Рапид Вена 5 3 1 1 9 - 3 10
5. ЛАСК 5 2 3 0 9 - 4 9
6. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 12 - 2 9
7. Аустрия Вена 0:1 5 2 1 2 10 - 10 7
8. Сваровски Тироль 5 2 0 3 8 - 8 6
9. Аустрия Лустенау 5 1 2 2 5 - 7 5
10. Альтах 5 1 1 3 5 - 12 4
11. Хартберг 4 0 1 3 3 - 9 1
12. Рид 5 0 1 4 1 - 8 1
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Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 7 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
ЛАСК Накамура Кейто 6 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 5 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рид Leo Mikic 2 2
ЛАСК Йовичич Бранко 5
Альтах Райтер Доминик 1 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 3
Хартберг Фаркаш Патрик 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Nicolas Wimmer бьет в цель!
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