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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Рид
2:1
Первый тайм: 28'
Альтах
0'
0:1
4' Гол
Нухиу Атдхи
1:1
8' Гол
Leo Mikic
2:1
24' Гол
Philipp Pomer

Ход матча

4'
0:1
Нухиу Атдхи
(Шрайнер Эммануэль)
8'
Leo Mikic
1:1
24'
Philipp Pomer
(Нутц Штефан)
2:1
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Альтах
2.17
3.50
3.45
Все Коэффициенты
1
Радлингер
Самуэль
15
Matthias
Gragger
6
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
23
Josef
Weberbauer
17
Philipp
Pomer
66
David
Ungar
8
Michael
Martin
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
7
Моншайн
Кристоф
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
4
Felix
Strauss
18
Цвишенбруггер
Ян
16
Шрайнер
Эммануэль
28
Jan
Jurcec
23
Йегер
Лукас
42
Нимага
Бакари
29
Тибиди
Алексис
7
Бишоф
Ной
9
Нухиу
Атдхи
Рид
3-4-2-1
Альтах
4-4-2

История личных встреч

Рид
Альтах

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

27 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

ББЗВ
1:1
ББЗВ
1:2
Б
2:1
Б
1:1
ББЗВ
3:0
ББЗВ
0:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
4:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б(M
1:1
Б(M
3:2
Б(M
0:1
Б(M
3:0
Б(M
3:2
Б(M
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tin Plavotic 1 0.1
Висмейер Юлиан 1 0.1
Philipp Pomer 1 0.1
Leo Mikic 1 0.1
Моншайн Кристоф 1 (1) 0.1
Michael Martin 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 5 0.5
Тибиди Алексис 2 0.2
Йегер Лукас 1 0.1
Jan Jurcec 1 0.1
Турнвальд Мануэль 0 0
Шрайнер Эммануэль 0 0
Нимага Бакари 0 0
Форсон Аманква 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leo Mikic 2 2
Лакнер Маркус 2 1
Цигль Марсель 3 0
Tin Plavotic 1 1
David Ungar 1 1
Моншайн Кристоф 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Michael Martin 2 0
Нутц Штефан 1 0
Josef Weberbauer 1 0
Denizcan Cosgun 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтер Доминик 3 1
Нухиу Атдхи 2 1
Шрайнер Эммануэль 2 0
Цвишенбруггер Ян 2 0
Эдокполор Носа Ийобоса 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Хаудум Штефан 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
Felix Strauss 1 0
Форсон Аманква 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Jan Jurcec 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
3
50%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
5
50%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
21%
2
9%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
4
29%
3
14%
61-75
3
21%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аустрия Вена - Рид 3:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 ЛАСК - Рид 1:1 ВСГ Герта Велс - Рид 2:4
Хартберг - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0
Альтах
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Альтах - Дорнбирн 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 0:1
Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 23 - 5 23
2. ЛАСК 10 5 4 1 20 - 12 19
3. Штурм 9 5 3 1 14 - 5 18
4. Аустрия Вена 9 4 3 2 18 - 14 15
5. Вольфсбергер 10 4 2 4 21 - 20 14
6. Рапид Вена 9 4 2 3 13 - 9 14
7. Аустрия Клагенфурт 1:1 10 3 3 4 16 - 18 12
8. Аустрия Лустенау 10 3 3 4 13 - 19 12
9. Сваровски Тироль 10 3 2 5 13 - 19 11
10. Хартберг 1:1 9 2 2 5 8 - 16 8
11. Рид 2:1 10 2 2 6 6 - 15 8
12. Альтах 1:2 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 4 2 0 11 - 3 14
2. ЛАСК 5 3 1 1 11 - 8 10
3. Штурм 5 3 1 1 8 - 2 10
4. Аустрия Вена 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Рид 2:1 5 2 1 2 5 - 7 7
6. Аустрия Лустенау 5 2 1 2 8 - 12 7
7. Хартберг 1:1 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Сваровски Тироль 5 1 2 2 5 - 11 5
9. Аустрия Клагенфурт 1:1 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Вольфсбергер 5 1 1 3 9 - 13 4
11. Рапид Вена 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Альтах 1:2 5 1 1 3 7 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбергер 5 3 1 1 12 - 7 10
2. Рапид Вена 5 3 1 1 9 - 3 10
3. ЛАСК 5 2 3 0 9 - 4 9
4. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 12 - 2 9
5. Штурм 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Аустрия Клагенфурт 1:1 6 2 2 2 12 - 12 8
7. Аустрия Вена 5 2 1 2 10 - 10 7
8. Сваровски Тироль 5 2 0 3 8 - 8 6
9. Аустрия Лустенау 5 1 2 2 5 - 7 5
10. Хартберг 1:1 4 0 1 3 3 - 9 1
11. Рид 2:1 5 0 1 4 1 - 8 1
12. Альтах 1:2 5 0 1 4 3 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 7 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
ЛАСК Накамура Кейто 6 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 5 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рид Leo Mikic 2 2
ЛАСК Йовичич Бранко 5
Альтах Райтер Доминик 1 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 3
Аустрия Лустенау Pius Grabher 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Philipp Pomer бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Leo Mikic бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Нухиу Атдхи бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Альтах
2.17
3.50
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рид 2:1 Альтах онлайн

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