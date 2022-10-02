  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Рид
2:3
Конец матча
Альтах
0'
0:1
4' Гол
Нухиу Атдхи
1:1
8' Гол
Leo Mikic
2:1
24' Гол
Philipp Pomer
2:2
53' Гол
Тибиди Алексис
2:3
70' Гол
Тартаротти Йоханнес
80' Желтая карточка
Josef Weberbauer
90'+5
1
Радлингер
Самуэль
15
Matthias
Gragger
6
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
23
Josef
Weberbauer
17
Philipp
Pomer
66
David
Ungar
8
Michael
Martin
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
7
Моншайн
Кристоф
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
4
Felix
Strauss
18
Цвишенбруггер
Ян
16
Шрайнер
Эммануэль
28
Jan
Jurcec
23
Йегер
Лукас
42
Нимага
Бакари
29
Тибиди
Алексис
7
Бишоф
Ной
9
Нухиу
Атдхи
Рид
3-4-2-1
Альтах
4-4-2

История личных встреч

Рид
Альтах

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

27 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

ББЗВ
1:1
ББЗВ
1:2
Б
2:1
Б
1:1
ББЗВ
3:0
ББЗВ
0:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
4:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б(M
1:1
Б(M
3:2
Б(M
0:1
Б(M
3:0
Б(M
3:2
Б(M
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Philipp Pomer 2 0.2
Tin Plavotic 1 0.1
Висмейер Юлиан 1 0.1
Leo Mikic 1 0.1
Моншайн Кристоф 1 (1) 0.1
Нутц Штефан 0 0
Michael Martin 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 5 0.5
Тибиди Алексис 3 0.3
Тартаротти Йоханнес 1 0.1
Йегер Лукас 1 0.1
Jan Jurcec 1 0.1
Турнвальд Мануэль 0 0
Шрайнер Эммануэль 0 0
Нимага Бакари 0 0
Форсон Аманква 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leo Mikic 2 2
Лакнер Маркус 2 1
Цигль Марсель 3 0
Tin Plavotic 1 1
David Ungar 1 1
Моншайн Кристоф 2 0
Josef Weberbauer 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Michael Martin 2 0
Нутц Штефан 1 0
Denizcan Cosgun 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтер Доминик 3 1
Нухиу Атдхи 2 1
Шрайнер Эммануэль 2 0
Цвишенбруггер Ян 2 0
Эдокполор Носа Ийобоса 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Хаудум Штефан 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
Felix Strauss 1 0
Форсон Аманква 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Jan Jurcec 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
44%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
5
42%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
17%
2
18%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Пропущено

17
24
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
24%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
5
29%
29%
3
13%
61-75
3
18%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аустрия Вена - Рид 3:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 ЛАСК - Рид 1:1 ВСГ Герта Велс - Рид 2:4
Хартберг - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0
Альтах
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Альтах - Дорнбирн 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 0:1
Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 23 - 5 23
2. Штурм 1:0 10 6 3 1 15 - 5 21
3. ЛАСК 10 5 4 1 20 - 12 19
4. Аустрия Вена 0:1 10 4 3 3 18 - 15 15
5. Аустрия Клагенфурт 10 4 2 4 18 - 19 14
6. Вольфсбергер 10 4 2 4 21 - 20 14
7. Рапид Вена 9 4 2 3 13 - 9 14
8. Аустрия Лустенау 10 3 3 4 13 - 19 12
9. Сваровски Тироль 10 3 2 5 13 - 19 11
10. Альтах 10 2 2 6 12 - 23 8
11. Хартберг 9 2 1 6 9 - 18 7
12. Рид 10 1 2 7 6 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 4 2 0 11 - 3 14
2. ЛАСК 5 3 1 1 11 - 8 10
3. Штурм 1:0 5 3 1 1 8 - 2 10
4. Аустрия Вена 0:1 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Аустрия Лустенау 5 2 1 2 8 - 12 7
6. Хартберг 5 2 0 3 6 - 9 6
7. Сваровски Тироль 5 1 2 2 5 - 11 5
8. Рапид Вена 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Аустрия Клагенфурт 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Вольфсбергер 5 1 1 3 9 - 13 4
11. Альтах 5 1 1 3 7 - 11 4
12. Рид 5 1 1 3 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 1:0 5 3 2 0 7 - 3 11
2. Аустрия Клагенфурт 6 3 1 2 14 - 13 10
3. Вольфсбергер 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Рапид Вена 5 3 1 1 9 - 3 10
5. ЛАСК 5 2 3 0 9 - 4 9
6. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 12 - 2 9
7. Аустрия Вена 0:1 5 2 1 2 10 - 10 7
8. Сваровски Тироль 5 2 0 3 8 - 8 6
9. Аустрия Лустенау 5 1 2 2 5 - 7 5
10. Альтах 5 1 1 3 5 - 12 4
11. Хартберг 4 0 1 3 3 - 9 1
12. Рид 5 0 1 4 1 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 7 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 7
ЛАСК Накамура Кейто 6 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 5 (1)
Ред Булл Зальцбург Окафор Ноа 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рид Leo Mikic 2 2
ЛАСК Йовичич Бранко 5
Альтах Райтер Доминик 1 3
Штурм Аффенгрубер Давид 1 3
Хартберг Фаркаш Патрик 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Philipp Pomer бьет в цель!
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Leo Mikic бьет в цель!
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Нухиу Атдхи бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рид 2:3 Альтах онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     