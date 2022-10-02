Тур: 10. Стадион: Josko Arena.
0'
0:1
4' ГолНухиу Атдхи
1:1
8' ГолLeo Mikic
2:1
24' ГолPhilipp Pomer
2:2
53' ГолТибиди Алексис
2:3
70' ГолТартаротти Йоханнес
80' Желтая карточкаJosef Weberbauer
90'+5
Ход матча
4'
0:1
8'
1:1
24'
2:1
53'
70'
80'
24
Tin
Plavotic
66
David
Ungar
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
13
Касали
Тино
28
Jan
Jurcec
23
Йегер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 David UngarПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
-
21 Leo MikicПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Julian Turi
-
Главный тренер: Christian Heinle
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Jan JurcecПолузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Miroslav Klose
История личных встреч
Рид
Альтах
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
27 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Philipp Pomer
|2
|0.2
|Tin Plavotic
|1
|0.1
|Висмейер Юлиан
|1
|0.1
|Leo Mikic
|1
|0.1
|Моншайн Кристоф
|1 (1)
|0.1
|Нутц Штефан
|0
|0
|Michael Martin
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|5
|0.5
|Тибиди Алексис
|3
|0.3
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.1
|Йегер Лукас
|1
|0.1
|Jan Jurcec
|1
|0.1
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Шрайнер Эммануэль
|0
|0
|Нимага Бакари
|0
|0
|Форсон Аманква
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leo Mikic
|2
|2
|Лакнер Маркус
|2
|1
|Цигль Марсель
|3
|0
|Tin Plavotic
|1
|1
|David Ungar
|1
|1
|Моншайн Кристоф
|2
|0
|Josef Weberbauer
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Michael Martin
|2
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Denizcan Cosgun
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтер Доминик
|3
|1
|Нухиу Атдхи
|2
|1
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|Felix Strauss
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
4
44%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
5
42%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
2
25%
4
33%
76-90
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
17%
2
18%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Пропущено
17
24
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
24%
3
13%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
5
29%
29%
3
13%
61-75
3
18%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аустрия Вена - Рид 3:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 0:3 ЛАСК - Рид 1:1 ВСГ Герта Велс - Рид 2:4
Хартберг - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0
Альтах
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Альтах - Дорнбирн 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 0:1
Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|7
|2
|1
|23 - 5
|23
|2.
|Штурм
|1:0
|10
|6
|3
|1
|15 - 5
|21
|3.
|ЛАСК
|10
|5
|4
|1
|20 - 12
|19
|4.
|Аустрия Вена
|0:1
|10
|4
|3
|3
|18 - 15
|15
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|6.
|Вольфсбергер
|10
|4
|2
|4
|21 - 20
|14
|7.
|Рапид Вена
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|8.
|Аустрия Лустенау
|10
|3
|3
|4
|13 - 19
|12
|9.
|Сваровски Тироль
|10
|3
|2
|5
|13 - 19
|11
|10.
|Альтах
|10
|2
|2
|6
|12 - 23
|8
|11.
|Хартберг
|9
|2
|1
|6
|9 - 18
|7
|12.
|Рид
|10
|1
|2
|7
|6 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|2.
|ЛАСК
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|3.
|Штурм
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|4.
|Аустрия Вена
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Аустрия Лустенау
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|6.
|Хартберг
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Сваровски Тироль
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|8.
|Рапид Вена
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Вольфсбергер
|5
|1
|1
|3
|9 - 13
|4
|11.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|12.
|Рид
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|1:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|3
|1
|2
|14 - 13
|10
|3.
|Вольфсбергер
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Рапид Вена
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|ЛАСК
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|6.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|7.
|Аустрия Вена
|0:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|8.
|Сваровски Тироль
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|9.
|Аустрия Лустенау
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|10.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|11.
|Хартберг
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|12.
|Рид
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
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|ЛАСК
|Любичич Марин
|7 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|7
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|6 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|5 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Окафор Ноа
|5 (1)
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|5
|Альтах
|Райтер Доминик
|1 3
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 3
|Хартберг
|Фаркаш Патрик
|4