Тур: 7. Стадион: Монтиливи. Зрители: 12217 Главный судья: Мелеро Марио
3:5
Конец матча
0'
0:1
8' ГолСорлот Александр
1:1
23' ГолРикельме Родриго
2:1
27' ГолМартинес Арнау
2:2
42' ГолСорлот Александр
3:2
48' ГолКастельянос Валентин
57' Желтая карточкаРомеу Ориоль
65' Желтая карточкаГутьеррес Мигель
3:3
66' ГолБраис Мендес
3:4
71' ГолСубименди Мартин
3:5
85' ГолКубо Такефуса
87' Желтая карточкаМерино Микель
90' Желтая карточкаКастельянос Валентин
90'+7
Ход матча
8'
23'
1:1
27'
42'
48'
57'
65'
66'
3:3
71'
85'
87'
Статистика матча
-
3 Голы 5
-
4 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 5
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
15
Хуанпе
Хуан
18
Ромеу
Ориоль
14
Гарсия
Алеш
25
Вальехо
Ману
20
Пачеко
Хон
12
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
21
Сильва
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Вальехо МануНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
-
20 Коуто ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
- Нападающий
-
16 ЧичаритоНападающий
-
32 Уренья ОскарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Защитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Жирона
Реал Сосьедад
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|2
|0.29
|Мартинес Арнау
|2
|0.29
|Стуани Кристиан
|1
|0.14
|Рикельме Родриго
|1
|0.14
|Ромеу Ориоль
|1
|0.14
|Рейньер Жезус
|1
|0.14
|Сайс Самуэль
|1 (1)
|0.14
|Гарсия Алеш
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Бернардо Эспиноса
|0
|0
|Вальехо Ману
|0
|0
|Эррера Янгель
|0
|0
|Буэно Сантьяго
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|4
|0.57
|Сорлот Александр
|3
|0.43
|Кубо Такефуса
|2
|0.29
|Субименди Мартин
|1
|0.14
|Исак Александр
|1
|0.14
|Умар Садик
|1
|0.14
|Мерино Микель
|0
|0
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Кастельянос Валентин
|2
|0
|Мичел Мадера
|0
|1
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мерино Микель
|3
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Ариц Элустондо
|2
|0
|Субельдия Игор
|2
|0
|Браис Мендес
|2
|0
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
3
43%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
11%
2
17%
1-15
3
33%
4
33%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
15%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
4
31%
2
18%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1
Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0 Жирона - Мирандес 2:0 Спортинг Хихон - Жирона 2:1 Жирона - Тенерифе 0:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1
Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 1
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 6
|18
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 4
|16
|4.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 2
|12
|8.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|9.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|10.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|11.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|Жирона
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|16.
|Севилья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|18.
|Альмерия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 14
|4
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|6.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|8.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|10.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Севилья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|11.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|14.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|17.
|Валенсия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Жирона
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 3
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|4
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Кадис
|Алехо Иван
|4
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4
Прогнозы на матч Жирона 3:5 Реал Сосьедад
Исход игры
Жирона
4.8% (6)
Ничья
31.2% (39)
Реал Сосьедад
64% (80)
Тотал 2.5
Больше
32.76% (38)
Меньше
67.24% (78)
Обе команды забьют
Да
65.52% (76)
Нет
34.48% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (38)
1:2 Реал Сосьедад
26.4% (33)
0:1 Реал Сосьедад
24.8% (31)
0:2 Реал Сосьедад
4.8% (6)
1:0 Жирона
2.4% (3)
2:1 Жирона
2.4% (3)
1:3 Реал Сосьедад
1.6% (2)
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