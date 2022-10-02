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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 12217 Главный судья: Мелеро Марио
Жирона
3:5
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
0:1
8' Гол
Сорлот Александр
1:1
23' Гол
Рикельме Родриго
2:1
27' Гол
Мартинес Арнау
2:2
42' Гол
Сорлот Александр
3:2
48' Гол
Кастельянос Валентин
57' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
65' Желтая карточка
Гутьеррес Мигель
3:3
66' Гол
Браис Мендес
3:4
71' Гол
Субименди Мартин
3:5
85' Гол
Кубо Такефуса
87' Желтая карточка
Мерино Микель
90' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
90'+7

Ход матча

8'
0:1
Сорлот Александр
(Кубо Такефуса)
23'
Рикельме Родриго
(Гарсия Алеш)
1:1
27'
Мартинес Арнау
(Бернардо Эспиноса)
2:1
42'
2:2
Сорлот Александр
(Субименди Мартин)
48'
Кастельянос Валентин
(Вальехо Ману)
3:2
54'
Эррера Янгель
Вальехо Ману
 
55'
 
Сола Алекс
Горосабел Андони
57'
Ромеу Ориоль
 
65'
Гутьеррес Мигель
 
66'
3:3
Браис Мендес
71'
3:4
Субименди Мартин
(Мерино Микель)
76'
Фернандес Валери
Хуанпе Хуан
 
79'
Уренья Оскар
Гарсия Алеш
 
79'
Коуто Ян
Мартинес Арнау
 
83'
 
Туррьентес Беньят
Сильва Давид
83'
 
Гевара Андер
Ариц Элустондо
85'
3:5
Кубо Такефуса
(Сорлот Александр)
87'
 
Мерино Микель
88'
 
Наварро Роберто
Кубо Такефуса
88'
 
Фернандес Карлос
Сорлот Александр
90'
Кастельянос Валентин
 

Статистика матча

  • 3 Голы 5
  • 4 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Жирона 4.8% (6)
X 31.2% (39)
Реал Сосьедад 64% (80)
-1
выиграет Жирона, со счетом 2:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хуан
Карлос
Мартин
22
Буэно
Сантьяго
2
Бернардо
Эспиноса
15
Хуанпе
Хуан
4
Мартинес
Арнау
3
Гутьеррес
Мигель
18
Ромеу
Ориоль
14
Гарсия
Алеш
17
Рикельме
Родриго
25
Вальехо
Ману
9
Кастельянос
Валентин
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
20
Пачеко
Хон
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
23
Браис
Мендес
21
Сильва
Давид
8
Мерино
Микель
14
Кубо
Такефуса
19
Сорлот
Александр
Жирона
5-3-2
Реал Сосьедад
4-1-3-2

История личных встреч

Жирона
Реал Сосьедад

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

П
0:0
П
0:0
П
5:0
П
1:1
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 2 0.29
Мартинес Арнау 2 0.29
Стуани Кристиан 1 0.14
Рикельме Родриго 1 0.14
Ромеу Ориоль 1 0.14
Рейньер Жезус 1 0.14
Сайс Самуэль 1 (1) 0.14
Гарсия Алеш 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Эррера Янгель 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 4 0.57
Сорлот Александр 3 0.43
Кубо Такефуса 2 0.29
Субименди Мартин 1 0.14
Исак Александр 1 0.14
Умар Садик 1 0.14
Мерино Микель 0 0
Чо Мохамед-Али 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеу Ориоль 3 0
Гутьеррес Мигель 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Мичел Мадера 0 1
Бернардо Эспиноса 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Давид Лопес 1 0
Фернандес Валери 1 0
Коуто Ян 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мерино Микель 3 0
Горосабел Андони 2 0
Ариц Элустондо 2 0
Субельдия Игор 2 0
Браис Мендес 2 0
Ильяраменди Асьер 1 0
Сорлот Александр 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Субименди Мартин 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
3
43%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
11%
2
17%
1-15
3
33%
4
33%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
15%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
4
31%
2
18%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1
Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1 Бургос - Жирона 0:0 Жирона - Мирандес 2:0 Спортинг Хихон - Жирона 2:1 Жирона - Тенерифе 0:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Хетафе - Реал Сосьедад 2:1 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1
Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 19 - 1 19
2. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 17 - 6 18
3. Атлетик Б Заявка 7 5 1 1 16 - 4 16
4. Бетис Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
6. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
7. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
8. Осасуна Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
9. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
10. Сельта Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Райо Вальекано Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
13. Жирона Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Вальядолид Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
16. Севилья Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
17. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
18. Альмерия Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
19. Кадис Заявка 7 1 1 5 1 - 14 4
20. Эльче Заявка 6 0 1 5 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
8. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
9. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Атлетико М Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Севилья Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20. Кадис Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
11. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Бетис Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
14. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
17. Валенсия Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18. Жирона Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Атлетико М Мората Альваро 4
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 3
Осасуна Гарсия Давид III 4
Хетафе Аленья Карлес 4
Кадис Алехо Иван 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 125
    Жирона 4.8% (6)
    X 31.2% (39)
    Реал Сосьедад 64% (80)
    -1
    выиграет Жирона, со счетом 2:1
    да
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    Прогнозы на матч Жирона 3:5 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Жирона
    4.8% (6)
    Ничья
    31.2% (39)
    Реал Сосьедад
    64% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.76% (38)
    Меньше
    67.24% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    65.52% (76)
    Нет
    34.48% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.4% (38)
    1:2 Реал Сосьедад
    26.4% (33)
    0:1 Реал Сосьедад
    24.8% (31)
    0:2 Реал Сосьедад
    4.8% (6)
    1:0 Жирона
    2.4% (3)
    2:1 Жирона
    2.4% (3)
    1:3 Реал Сосьедад
    1.6% (2)
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