Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Хорошую попытку сделал Рикельме Родриго . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Эррера Янгель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Хон Пачеко успешно блокирует удар.

87' Мерино Микель получил желтую карточку от судьи

85' Г О О О О Л - Кубо Такефуса забивает с левой ноги!

85' Сорлот Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Сола Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Тактическая замена. Сильва Давид уходит с поля и его заменяет Беньят Туррьентес

82' Сорлот Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Оооо... вот это был удар! Сорлот Александр должен был забить с этой позиции.

80' ШТАНГА! Так было близко к голу - Сорлот Александр нанес удар в каркас ворот!

80' Матч возобновится спорным мячом

79' Тактическая замена. Arnau Martinez уходит с поля и его заменяет Коуто Ян

78' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

78' Оооо... вот это был удар! Рикельме Родриго должен был забить с этой позиции.

77' Хорошую попытку сделал Рикельме Родриго . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Хорошую попытку сделал Рикельме Родриго . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' Сола Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Жирона

71' Г О О О О Л - Субименди Мартин забивает с правой ноги!

71' Мерино Микель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Хон Пачеко выиграл воздушное противоборство у Кастельянос Валентин

70' Судья свистит. Муньос Айхен атаковал сзади соперника. Это Arnau Martinez заработал своей команде штрафной

70' Мерино Микель наказан за толчок Arnau Martinez

69' Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Реал Сосьедад будет все-таки засчитан.

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

66' Г О О О О Л - Браис Мендес левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

65' Гутьеррес Мигель получил желтую карточку от судьи

64' Игрок из команды Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' Хорошую попытку сделал Эррера Янгель . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Удар от ворот произведет Жирона

60' Браис Мендес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Arnau Martinez ослабляет давление, выбив мяч.

60' Сегодняшная посещаемость составляет 12217 болельщиков

59' Мерино Микель наказан за толчок Arnau Martinez

58' Буэно Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Ромеу Ориоль получил желтую карточку от судьи

56' Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Матч возобновлен

54' Горосабел Андони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Хорошую попытку сделал Гутьеррес Мигель . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Arnau Martinez из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Удар от ворот произведет Жирона

50' Кубо Такефуса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Г О О О О Л - Кастельянос Валентин из команды Жирона правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

47' Удар от ворот произведет Жирона

47' Оооо... вот это был удар! Мерино Микель должен был забить с этой позиции.

47' Мерино Микель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Сильва Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Муньос Айхен выиграл воздушное противоборство у Arnau Martinez.