Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Второй тайм начался

Габриэль Вейга создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Команда Сельта играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Акуоку Поль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Оскар Родригес выиграл воздушное противоборство у Луис Энрике.

44' Марчесин Агустин взял и забрал мяч на выходе

43' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

42' Родри выиграл воздушное противоборство у Мальо Уго

41' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Айду Джозеф выиграл воздушное противоборство у Луис Энрике.

39' Солари Аугусто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Оскар Родригес из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Солари Аугусто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Галан Хави получил желтую карточку от судьи

35' Акуоку Поль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Песселья Херман получает желтую карточку за неспортивное поведение

32' Ларсен Йорген получает желтую карточку за неспортивное поведение

32' Удар от ворот произведет Сельта

30' Габриэль Вейга получил желтую карточку от судьи

30' Игрок команды Сельта совершает фол

30' Габриэль Вейга из команды Сельта заходит слишком далеко, он валит Родри.

29' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

29' Мальо Уго из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Удар от ворот произведет Сельта

27' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Луис Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Ларсен Йорген выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Игрок из команды Сельта вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Бетис

22' Пейнадо Франсиско из команды Сельта наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

22' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Оскар Родригес бьет со штрафного в створ, но Руй Силва держит все под контролем

21' Матч возобновлен

20' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Луис Фелипе удален с поля!

20' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Луис Фелипе из команды Бетис - была желтая, а стала красная.

19' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

18' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Марчесин Агустин взял и забрал мяч на выходе

16' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Гонсалес Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Айду Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Игрок из команды Сельта вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Каналес Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Оооо... вот это был удар! Иглесиас Борха должен был забить с этой позиции.

12' Хорошую попытку сделал Иглесиас Борха . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Удар от ворот произведет Бетис

11' Айду Джозеф из команды Сельта наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

11' Перес Карлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Команда Сельта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О Л - Габриэль Вейга из команды Сельта правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

9' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Бетис

9' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Габриэль Вейга выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Бетис

3' Мальо Уго из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Гонсалес Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бетис начинает с центра поля