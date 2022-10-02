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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Сельта
1:0
Конец матча
Бетис
0'
1:0
9' Гол
Вейга Габриэль
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Фелипе Луис
20' Красная карточка
Фелипе Луис
30' Желтая карточка
Вейга Габриэль
32' Желтая карточка
Ларсен Йорген
32' Желтая карточка
Песселья Херман
35' Желтая карточка
Галан Хави
65' Желтая карточка
Каналес Серхио
84' Желтая карточка
Фекир Набиль
90' Желтая карточка
Мингеса Оскар
90'+6

Ход матча

9'
Вейга Габриэль
(Пейнадо Франсиско)
1:0
18'
 
Фелипе Луис
20'
 
Фелипе Луис
22'
 
Песселья Херман
Карвалью Вилльям
30'
Вейга Габриэль
 
32'
Ларсен Йорген
 
32'
 
Песселья Херман
35'
Галан Хави
 
46'
 
Фекир Набиль
Иглесиас Борха
46'
 
Виллиан Жозе
Энрике Луис
55'
Тапия Ренато
Солари Аугусто
 
55'
Пасьенса Гонсало
Ларсен Йорген
 
65'
 
Каналес Серхио
70'
Де ла Торре Лука
Вейга Габриэль
 
70'
Мингеса Оскар
Мальо Уго
 
72'
 
Руибаль Айтор
Монтойя Мартин
72'
 
Хоакин Санчес
Родри Родриго
75'
Аспас Яго
Перес Карлес
 
84'
 
Фекир Набиль
90'
Мингеса Оскар
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 26 Нарушения правил 3
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Сельта 20% (24)
X 41.7% (50)
Бетис 38.3% (46)
-1
выиграет Бетис, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Марчесин
Агустин
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
17
Галан
Хави
21
Солари
Аугусто
8
Пейнадо
Франсиско
5
Оскар
Родригес
28
Вейга
Габриэль
7
Перес
Карлес
18
Ларсен
Йорген
13
Силва
Руи
2
Монтойя
Мартин
19
Луис
Фелипе
3
Гонсалес
Эдгар
15
Морено
Алекс
4
Акуоку
Поль
14
Карвалью
Вилльям
11
Энрике
Луис
10
Каналес
Серхио
28
Родри
Родриго
9
Иглесиас
Борха
Сельта
4-3-1-2
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Бетис

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.9%
55.6%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

22 матча

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
П
0:1
П
3:3
П
3:2
П
2:1
П
0:1
П
3:3
П
1:1
П
1:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 5 (1) 0.71
Вейга Габриэль 2 0.29
Оскар Родригес 1 0.14
Пасьенса Гонсало 1 0.14
Солари Аугусто 0 0
Серви Франко 0 0
Перес Карлес 0 0
Галан Хави 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Ларсен Йорген 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 6 (3) 0.86
Хуанми Мигель 2 0.29
Каналес Серхио 1 0.14
Родри Родриго 1 0.14
Энрике Луис 0 0
Морено Алекс 0 0
Фекир Набиль 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальо Уго 2 0
Тапия Ренато 2 0
Галан Хави 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Вейга Габриэль 2 0
Серви Франко 0 1
Аспас Яго 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Айду Джозеф 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Нуньес Унай 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Песселья Херман 2 1
Фекир Набиль 3 0
Хуанми Мигель 2 0
Луис Фелипе 0 1
Гонсалес Эдгар 1 0
Каналес Серхио 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Силва Руи 1 0
Гидо Родригес 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Морон Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

10
10
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
4
40%
3
30%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1
Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0
Бетис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2
Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 7 6 1 0 19 - 1 19
2. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 17 - 6 18
3. Атлетик Б Заявка 7 5 1 1 16 - 4 16
4. Бетис Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Атлетико М Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
6. Реал Сосьедад Заявка 7 4 1 2 12 - 11 13
7. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 10 - 2 12
8. Осасуна Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
9. Валенсия Заявка 7 3 1 3 12 - 7 10
10. Сельта Заявка 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
12. Райо Вальекано Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
13. Жирона Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Вальядолид Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
15. Хетафе Заявка 7 2 1 4 8 - 15 7
16. Севилья Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
17. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
18. Альмерия Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
19. Кадис Заявка 7 1 1 5 1 - 14 4
20. Эльче Заявка 6 0 1 5 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Атлетик Б Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
4. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
6. Сельта Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
8. Жирона Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
9. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10. Мальорка Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Атлетико М Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Севилья Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
20. Кадис Заявка 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
3. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Реал Сосьедад Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
6. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Вальядолид Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
11. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Бетис Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
14. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
17. Валенсия Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18. Жирона Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Альмерия Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Эльче Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 9 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Атлетико М Мората Альваро 4
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Бускетс Серхио 1 3
Осасуна Гарсия Давид III 4
Хетафе Аленья Карлес 4
Кадис Алехо Иван 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Сельта вырывает победу
  • 96'
    Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 96'
    Пейнадо Франсиско из команды Сельта сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Сельта: 46%, Бетис: 54%.
  • 96'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 96'
    Матч возобновлен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Сельта 20% (24)
    X 41.7% (50)
    Бетис 38.3% (46)
    -1
    выиграет Бетис, со счетом 1:2
    да
    Arii #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Сельта 1:0 Бетис онлайн

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    Прогнозы на матч Сельта 1:0 Бетис

    Исход игры
    Сельта
    20% (24)
    Ничья
    41.7% (50)
    Бетис
    38.3% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.97% (51)
    Меньше
    56.03% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    82.76% (96)
    Нет
    17.24% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.5% (45)
    1:2 Бетис
    27.5% (33)
    2:1 Сельта
    10% (12)
    1:0 Сельта
    8.3% (10)
    0:1 Бетис
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Сельта
    1.7% (2)
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