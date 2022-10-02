Тур: 7. Стадион: Балаидос. Главный судья: Сото Сесар
0'
1:0
9' ГолВейга Габриэль
18' Undefined phrase: football_event_Фелипе Луис
20' Красная карточкаФелипе Луис
30' Желтая карточкаВейга Габриэль
32' Желтая карточкаЛарсен Йорген
32' Желтая карточкаПесселья Херман
35' Желтая карточкаГалан Хави
65' Желтая карточкаКаналес Серхио
84' Желтая карточкаФекир Набиль
90' Желтая карточкаМингеса Оскар
90'+6
Ход матча
9'
18'
20'
30'
32'
32'
35'
65'
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
26 Нарушения правил 3
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
13
Силва
Руи
19
Луис
Фелипе
15
Морено
Алекс
11
Энрике
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
-
-
35 Pablo Duran
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
-
19 Фелипе ЛуисЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Круз ХуанЗащитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Бетис
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
88.9%
55.6%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
22 матча
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|5 (1)
|0.71
|Вейга Габриэль
|2
|0.29
|Оскар Родригес
|1
|0.14
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.14
|Солари Аугусто
|0
|0
|Серви Франко
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
|Ларсен Йорген
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|6 (3)
|0.86
|Хуанми Мигель
|2
|0.29
|Каналес Серхио
|1
|0.14
|Родри Родриго
|1
|0.14
|Энрике Луис
|0
|0
|Морено Алекс
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальо Уго
|2
|0
|Тапия Ренато
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Ларсен Йорген
|2
|0
|Вейга Габриэль
|2
|0
|Серви Франко
|0
|1
|Аспас Яго
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Песселья Херман
|2
|1
|Фекир Набиль
|3
|0
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Луис Фелипе
|0
|1
|Гонсалес Эдгар
|1
|0
|Каналес Серхио
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Гидо Родригес
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
4
40%
3
30%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
17%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Валенсия - Сельта 3:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Сельта - Кадис 3:0 Жирона - Сельта 0:1
Сельта - Реал Мадрид 1:4 Сельта - Эспаньол 2:2 Брага - Сельта 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сельта 1:1 Пумас-УНАМ - Сельта 1:1 Валенсия - Сельта 2:0 Сельта - Эльче 1:0 Барселона - Сельта 3:1 Сельта - Алавес 4:0 Гранада - Сельта 1:1 Сельта - Хетафе 0:2 Атлетик Б - Сельта 0:2 Эспаньол - Сельта 1:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Сельта - Бетис 0:0 Вильярреал - Сельта 1:0
Бетис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2
Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Гранада 2:0 Валенсия - Бетис 0:3 Бетис - Барселона 1:2 Хетафе - Бетис 0:0 Бетис - Валенсия 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 1
|19
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 6
|18
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 4
|16
|4.
|Бетис
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 2
|12
|8.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|9.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 7
|10
|10.
|Сельта
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|11.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|Жирона
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|16.
|Севилья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|18.
|Альмерия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 14
|4
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|6.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|8.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|10.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Севилья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|20.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|11.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|14.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|17.
|Валенсия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Жирона
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Альмерия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|9 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 3
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|4
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Кадис
|Алехо Иван
|4
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4
Прогнозы на матч Сельта 1:0 Бетис
Исход игры
Сельта
20% (24)
Ничья
41.7% (50)
Бетис
38.3% (46)
Тотал 2.5
Больше
43.97% (51)
Меньше
56.03% (65)
Обе команды забьют
Да
82.76% (96)
Нет
17.24% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (45)
1:2 Бетис
27.5% (33)
2:1 Сельта
10% (12)
1:0 Сельта
8.3% (10)
0:1 Бетис
5.8% (7)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:0 Сельта
1.7% (2)
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