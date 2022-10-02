Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Удар от ворот произведет Сельта

91' Гонсалес Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Виллиан Жозе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Руибаль Айтор из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Мингеса Оскар получил желтую карточку от судьи

90' Удар от ворот произведет Бетис

89' Хорошую попытку сделал Оскар Родригес . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Гонсалес Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Каналес Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Удар от ворот произведет Сельта

87' Песселья Херман наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

87' Хоакин Санчес из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Фекир Набиль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Хорошую попытку сделал Руибаль Айтор . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновлен

84' Фекир Набиль получил желтую карточку от судьи

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Игрок команды Бетис совершает фол

83' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Аспас Яго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Морено Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Удар от ворот произведет Сельта

80' Хоакин Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Команда Сельта довольна результатом к этому моменту.

78' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Бетис

76' Галан Хави из команды Сельта наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

76' Удар от ворот произведет Бетис

74' Руибаль Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Руибаль Айтор плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

73' Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Тактическая замена. Родри уходит с поля и его заменяет Хоакин Санчес

71' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Тактическая замена. Габриэль Вейга уходит с поля и его заменяет Де ла Торре Лука

69' Виллиан Жозе нанес удар головой, но Агустин Марчесин спокойно отбил мяч.

68' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Гонсалес Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Игра в одни ворота сейчас. Бетис доминирует и владеет мячом

67' Марчесин Агустин взял и забрал мяч на выходе

66' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Каналес Серхио получает желтую карточку за неспортивное поведение

65' Гонсалес Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Каналес Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Оскар Родригес пробует нанести удар издали, но Руй Силва держит все под контролем

60' Мальо Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Хорошую попытку сделал Морено Алекс . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Монтойя Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Морено Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Марчесин Агустин взял и забрал мяч на выходе

57' Удар от ворот произведет Сельта

56' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

52' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Удар от ворот произведет Сельта

51' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

50' Габриэль Вейга создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Мальо Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Гонсалес Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Удар от ворот произведет Сельта

48' Монтойя Мартин из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Гонсалес Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Луис Энрике уходит с поля и его заменяет Виллиан Жозе