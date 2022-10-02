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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Сассуоло
5:0
Конец матча
Салернитана
0'
1:0
12' Гол
Лорьенте Арман
2:0
39' Пенальти
Пинамонти Андреа
3:0
53' Гол
Торстведт Кристиан
58' Желтая карточка
Де Вильена Тонни
73' Желтая карточка
Рожерио да Силва
4:0
76' Гол
Харрауи Абдау
5:0
90' Гол
Антист Жанис
90'+4
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
5:0. Гол Жаниса Антиста (видео)....
4:0. Гол Абду Харруи (видео). Че...
3:0. Гол Кристиана Торстведта (в...
2:0. Гол Андреа Пинамонти с пена...
1:0. Гол Армана Лорьянте (видео)...

Ход матча

12'
Лорьенте Арман
(Торстведт Кристиан)
1:0
39'
Пинамонти Андреа
2:0
46'
Альварес Агустин
Пинамонти Андреа
 
46'
 
Брадарич Домагой
Бронн Дилан
46'
 
Радованович Иван
Маджоре Джулио
53'
Торстведт Кристиан
(Альварес Агустин)
3:0
58'
 
Де Вильена Тонни
59'
Антист Жанис
Сейде Эмиль Конрадсен
 
59'
 
Бонаццоли Федерико
Де Вильена Тонни
67'
Харрауи Абдау
Торстведт Кристиан
 
67'
Айхан Кан
Эрлич Мартин
 
73'
Рожерио да Силва
 
76'
Харрауи Абдау
(Лорьенте Арман)
4:0
80'
Обьянг Педро
Фраттези Давиде
 
81'
 
Кастанос Григорис
Маццокки Паскуале
81'
 
Ботхейм Эрик
Диа Булайе
90'
Антист Жанис
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Сассуоло 74.4% (90)
X 19.8% (24)
Салернитана 5.8% (7)
0
выиграет Салернитана, со счетом 1:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
28
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
27
Лопес
Максим
42
Торстведт
Кристиан
15
Сейде
Эмиль
Конрадсен
9
Пинамонти
Андреа
45
Лорьенте
Арман
33
Сепе
Луиджи
2
Бронн
Дилан
5
Данилюк
Флавиус
66
Ловато
Маттео
87
Кандрева
Антонио
30
Маццокки
Паскуале
18
Кулибали
Лассана
10
Де
Вильена
Тонни
25
Маджоре
Джулио
99
Пёнтек
Кшиштоф
29
Диа
Булайе
Сассуоло
4-3-3
Салернитана
3-5-2

История личных встреч

Сассуоло
Салернитана

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

СA
2:2
СA
1:0
СB
1:4
СB
3:2
СB
1:0
К
2:2
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фраттези Давиде 2 0.25
Пинамонти Андреа 2 (1) 0.25
Лорьенте Арман 1 0.13
Торстведт Кристиан 1 0.13
Альварес Агустин 1 0.13
Берарди Доменико 1 0.13
Харрауи Абдау 1 0.13
Антист Жанис 1 0.13
Тольян Йереми 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 3 0.38
Де Вильена Тонни 1 0.13
Маццокки Паскуале 1 0.13
Кандрева Антонио 1 0.13
Бонаццоли Федерико 1 0.13
Ботхейм Эрик 1 0.13
Пёнтек Кшиштоф 1 (1) 0.13
Кулибали Лассана 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 3 0
Феррари Джанмарко 3 0
Энрике Матеус 2 0
Фраттези Давиде 2 0
Рожерио да Силва 2 0
Торстведт Кристиан 2 0
Нето Руан 0 1
Дефрель Грегоре 1 0
Берарди Доменико 1 0
Тольян Йереми 1 0
Альварес Агустин 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Фасио Федерико 1 1
Давиде Никола 2 0
Де Вильена Тонни 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Сепе Луиджи 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Бронн Дилан 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
3
38%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0
Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1
Салернитана
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1
Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 8 6 2 0 18 - 6 20
2. Лацио Заявка 8 5 2 1 17 - 5 17
3. Милан Заявка 8 5 2 1 16 - 9 17
4. Аталанта Заявка 7 5 2 0 11 - 3 17
5. Удинезе Заявка 7 5 1 1 15 - 7 16
6. Рома Заявка 8 5 1 2 10 - 8 16
7. Интер Милан Заявка 8 4 0 4 14 - 13 12
8. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
9. Ювентус Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
10. Торино Заявка 8 3 1 4 7 - 10 10
11. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
12. Специя Заявка 8 2 2 4 7 - 15 8
13. Монца Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
14. Эмполи Заявка 8 1 4 3 7 - 10 7
15. Лечче Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
16. Салернитана Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
17. Болонья Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
18. Верона Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
19. Кремонезе Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
20. Сампдория Заявка 8 0 2 6 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 5 4 0 1 12 - 4 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Удинезе Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Милан Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
5. Интер Милан Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7. Фиорентина Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Специя Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
9. Сассуоло Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Рома Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
11. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12. Болонья Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Торино Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Монца Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
17. Лечче Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Эмполи Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Сампдория Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
20. Кремонезе Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 4 4 0 0 6 - 0 12
2. Наполи Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Рома Заявка 5 3 1 1 6 - 7 10
4. Милан Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
7. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Эмполи Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Сассуоло Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
10. Монца Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
11. Лечче Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12. Интер Милан Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
13. Салернитана Заявка 4 0 3 1 3 - 8 3
14. Ювентус Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15. Верона Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Кремонезе Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
17. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
18. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Специя Заявка 4 0 0 4 0 - 10 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Лацио Иммобиле Чиро 6 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (1)
Милан Леау Рафаэл 4 (4)
Рома Дибала Пауло 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Удинезе Удоги Дестини 4
Лацио Маурицио Сарри 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Сассуоло заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Сассуоло: 43%, Салернитана: 57%.
  • 93'
    Салернитана контролирует мяч.
  • 93'
    Сассуоло контролирует мяч.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Янис Антисте первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Agustin Alvarez. Удар в створ, но вратарь начеку
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Сассуоло 74.4% (90)
    X 19.8% (24)
    Салернитана 5.8% (7)
    0
    выиграет Салернитана, со счетом 1:2
    да
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    Прогнозы на матч Сассуоло 5:0 Салернитана

    Исход игры
    Сассуоло
    74.4% (90)
    Ничья
    19.8% (24)
    Салернитана
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.86% (56)
    Меньше
    52.14% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    65.81% (77)
    Нет
    34.19% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Сассуоло
    38% (46)
    1:0 Сассуоло
    24% (29)
    1:1 Ничья
    17.4% (21)
    2:0 Сассуоло
    6.6% (8)
    1:2 Салернитана
    5% (6)
    3:1 Сассуоло
    1.7% (2)
    3:2 Сассуоло
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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