Хорошую попытку сделал Agustin Alvarez. Удар в створ, но вратарь начеку

Г О О О О Л - Янис Антисте первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Agustin Alvarez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Agustin Alvarez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Agustin Alvarez не смог попасть в створ ударом издали

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Данилюк Флавиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Диа Булайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Хорошую попытку сделал Фраттези Давиде . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Сассуоло

41' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' 'Г О О О О О Л - Пинамонти Андреа из команды Сассуоло забивает с пенальти! Он пробил правой. Луиджи Сепе был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

39' После проверки VAR судья не изменил решения - Сассуоло пробьет пенальти!

37' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

37' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Эрлич Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Сассуоло

35' Диа Булайе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Маццокки Паскуале создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Матч возобновится спорным мячом

34' Ох, нехорошо это выглядит. Пинамонти Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Пинамонти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Оооо... вот это был удар! Лорьенте Арман должен был забить с этой позиции.

32' Хорошую попытку сделал Лорьенте Арман . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Удар от ворот произведет Салернитана

26' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Оооо... вот это был удар! Диа Булайе должен был забить с этой позиции.

25' Хорошую попытку сделал Диа Булайе . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Маджоре Джулио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Ловато Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Лорьенте Арман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Сассуоло

20' Удар от ворот произведет Салернитана

20' Матч возобновлен

19' Удар от ворот произведет Салернитана

18' Удар от ворот произведет Салернитана

18' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Лорьенте Арман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Хорошую попытку сделал Торстведт Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Тольян Йереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Де Вильена Тонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Команда Сассуоло забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Г О О О О Л - Лорьенте Арман забивает с правой ноги!

12' Торстведт Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

11' Диа Булайе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Кандрева Антонио из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Бронн Дилан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Кандрева Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Удар от ворот произведет Салернитана

4' Пинамонти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Лопес Максим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Лорьенте Арман из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сассуоло начинает с центра поля