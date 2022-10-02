Тур: 8. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
5:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолЛорьенте Арман
2:0
39' ПенальтиПинамонти Андреа
3:0
53' ГолТорстведт Кристиан
58' Желтая карточкаДе Вильена Тонни
73' Желтая карточкаРожерио да Силва
4:0
76' ГолХаррауи Абдау
5:0
90' ГолАнтист Жанис
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
12'
39'
2:0
53'
58'
73'
76'
4:0
90'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
28
Эрлич
Мартин
27
Лопес
Максим
33
Сепе
Луиджи
29
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Антист ЖанисНападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Моток АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сассуоло
Салернитана
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фраттези Давиде
|2
|0.25
|Пинамонти Андреа
|2 (1)
|0.25
|Лорьенте Арман
|1
|0.13
|Торстведт Кристиан
|1
|0.13
|Альварес Агустин
|1
|0.13
|Берарди Доменико
|1
|0.13
|Харрауи Абдау
|1
|0.13
|Антист Жанис
|1
|0.13
|Тольян Йереми
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|3
|0.38
|Де Вильена Тонни
|1
|0.13
|Маццокки Паскуале
|1
|0.13
|Кандрева Антонио
|1
|0.13
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.13
|Ботхейм Эрик
|1
|0.13
|Пёнтек Кшиштоф
|1 (1)
|0.13
|Кулибали Лассана
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|3
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Энрике Матеус
|2
|0
|Фраттези Давиде
|2
|0
|Рожерио да Силва
|2
|0
|Торстведт Кристиан
|2
|0
|Нето Руан
|0
|1
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Фасио Федерико
|1
|1
|Давиде Никола
|2
|0
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Сепе Луиджи
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Маджоре Джулио
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
3
38%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Торино - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Кремонезе - Сассуоло 0:0 Сассуоло - Милан 0:0
Специя - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Лечче 1:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Модена - Сассуоло 3:2 Сассуоло - Вис Пезаро 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Сассуоло - Яблонец 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 10:1 Сассуоло - Милан 0:3 Болонья - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Аталанта 2:1
Салернитана
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Салернитана - Лечче 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1
Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|2.
|Лацио
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|3.
|Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|4.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 3
|17
|5.
|Удинезе
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 7
|16
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 8
|16
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 13
|12
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|9.
|Ювентус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|10.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|Специя
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|13.
|Монца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|Эмполи
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Лечче
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|16.
|Салернитана
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|17.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|18.
|Верона
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 4
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Удинезе
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Специя
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|10.
|Рома
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|11.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Болонья
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|17.
|Лечче
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Эмполи
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|2.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 7
|10
|4.
|Милан
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|7.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|Монца
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|11.
|Лечче
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|14.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Верона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|17.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 10
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|Милан
|Леау Рафаэл
|4 (4)
|Рома
|Дибала Пауло
|4 (2)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Удинезе
|Удоги Дестини
|4
|Лацио
|Маурицио Сарри
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло 5:0 Салернитана
Исход игры
Сассуоло
74.4% (90)
Ничья
19.8% (24)
Салернитана
5.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.86% (56)
Меньше
52.14% (61)
Обе команды забьют
Да
65.81% (77)
Нет
34.19% (40)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
38% (46)
1:0 Сассуоло
24% (29)
1:1 Ничья
17.4% (21)
2:0 Сассуоло
6.6% (8)
1:2 Салернитана
5% (6)
3:1 Сассуоло
1.7% (2)
3:2 Сассуоло
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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