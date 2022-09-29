Тур: 7. Стадион: Корнелья-Эль Прат. Главный судья: Valentin Pizarro
История личных встреч
Эспаньол
Валенсия
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
81.8%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
29 матчей
27.6%
17.2%
55.2%
8 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
20.7%
55.2%
24.1%
6 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|3 (2)
|0.5
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.33
|Эспозито Эду
|2
|0.33
|Дардер Серхи
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильехо Самуэль
|2
|0.33
|Алмейда Андре IV
|1
|0.17
|Лато Тони
|1
|0.17
|Дьякаби Муктар
|1
|0.17
|Нико Гонсалес
|1
|0.17
|Дуро Уго
|1
|0.17
|Андре Маркос
|1
|0.17
|Лино Сэмуел
|1
|0.17
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.17
|Гильямон Уго
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиль Оскар II
|3
|0
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|0
|1
|Серхи Гомес
|0
|1
|Диего Мартинез
|1
|0
|Кабрера Леандро
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Оливан Бриан
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корреа Тьерри
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Мориба Илайкс
|1
|1
|Гаттузо Дженнаро
|2
|0
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|Муса Юнус
|2
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Перес Фран
|1
|0
|Дьякаби Муктар
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Гильямон Уго
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
2
22%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Пропущено
12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
1
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
17%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3
Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0
Валенсия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1
Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Барселона
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 1
|16
|3.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|5.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 5
|9
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|12.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|Хетафе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|15.
|Севилья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Альмерия
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|1 - 14
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Валенсия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|3.
|Осасуна
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Жирона
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|9.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|13.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|14.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Альмерия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Севилья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|20.
|Кадис
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Бетис
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|13.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|15.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|16.
|Жирона
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Альмерия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|9 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|6 (1)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|4 (1)
|Реал Мадрид
|Родриго
|3 (2)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|4
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|Мальорка
|Санчес Антонио
|4
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 2
|Севилья
|Ламела Эрик
|1 2
Прогнозы на матч Эспаньол - Валенсия
Исход игры
Эспаньол
19.3% (11)
Ничья
33.3% (19)
Валенсия
47.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
40.35% (23)
Меньше
59.65% (34)
Обе команды забьют
Да
73.68% (42)
Нет
26.32% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (19)
1:2 Валенсия
26.3% (15)
0:1 Валенсия
14% (8)
1:0 Эспаньол
10.5% (6)
2:1 Эспаньол
8.8% (5)
2:3 Валенсия
5.3% (3)
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