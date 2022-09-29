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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Valentin Pizarro
Эспаньол
 
Позже
Валенсия

История личных встреч

Эспаньол
Валенсия

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
81.8%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

29 матчей

27.6%
17.2%
55.2%
8 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

20.7%
55.2%
24.1%
6 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
П
0:0
П
2:0
П
1:0
П
0:2
П
0:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:2
КК
2:0
КК
2:1
П
3:1
П
2:2
П
3:1
П
3:3
П
2:1
П
4:0
П
2:1
П
2:2
П
2:1
П
0:2
П
1:0
П
3:0
П
2:1
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 3 (2) 0.5
Брайтвайт Мартин 2 0.33
Эспозито Эду 2 0.33
Дардер Серхи 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильехо Самуэль 2 0.33
Алмейда Андре IV 1 0.17
Лато Тони 1 0.17
Дьякаби Муктар 1 0.17
Нико Гонсалес 1 0.17
Дуро Уго 1 0.17
Андре Маркос 1 0.17
Лино Сэмуел 1 0.17
Солер Карлос 1 (1) 0.17
Гильямон Уго 0 0
Муса Юнус 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 3 0
Гомес Даниэль 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Лекомт Бенжамен 0 1
Серхи Гомес 0 1
Диего Мартинез 1 0
Кабрера Леандро 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Оливан Бриан 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корреа Тьерри 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Мориба Илайкс 1 1
Гаттузо Дженнаро 2 0
Кастильехо Самуэль 2 0
Муса Юнус 2 0
Васкес Хесус 1 0
Перес Фран 1 0
Дьякаби Муктар 1 0
Андре Маркос 1 0
Гильямон Уго 1 0
Лино Сэмуел 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Пропущено

12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
1
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3
Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1 Реал Мадрид - Эспаньол 4:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:1 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:0
Валенсия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Валенсия - Сельта 3:0 Райо Вальекано - Валенсия 2:1 Валенсия - Хетафе 5:1 Валенсия - Атлетико М 0:1
Атлетик Б - Валенсия 1:0 Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 17 - 6 18
2. Барселона Заявка 6 5 1 0 18 - 1 16
3. Бетис Заявка 6 5 0 1 10 - 4 15
4. Атлетик Б Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5. Осасуна Заявка 6 4 0 2 7 - 5 12
6. Вильярреал Заявка 6 3 2 1 10 - 2 11
7. Атлетико М Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Реал Сосьедад Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
9. Валенсия Заявка 6 3 0 3 10 - 5 9
10. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
11. Сельта Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
12. Жирона Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
13. Райо Вальекано Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
14. Хетафе Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Севилья Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Альмерия Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
17. Эспаньол Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
18. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
19. Кадис Заявка 6 1 0 5 1 - 14 3
20. Эльче Заявка 6 0 1 5 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Валенсия Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Осасуна Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
5. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Жирона Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
9. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Хетафе Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Райо Вальекано Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14. Атлетико М Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
15. Вальядолид Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16. Альмерия Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Севилья Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Эльче Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
20. Кадис Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 4 0 0 11 - 4 12
2. Барселона Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
3. Вильярреал Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
4. Атлетико М Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Атлетик Б Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Мальорка Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Севилья Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Бетис Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Хетафе Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
13. Осасуна Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14. Сельта Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15. Кадис Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
16. Жирона Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17. Вальядолид Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Альмерия Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
19. Валенсия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Эльче Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 8 (2)
Бетис Иглесиас Борха 9 (1)
Сельта Аспас Яго 6 (1)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4 (1)
Реал Мадрид Родриго 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 4
Хетафе Аленья Карлес 4
Мальорка Санчес Антонио 4
Барселона Бускетс Серхио 1 2
Севилья Ламела Эрик 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эспаньол - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2022, осталось 2 дня 3 часа 22 минуты.

    Главный судья: Valentin Pizarro

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    • Прогнозы 56
    Эспаньол 19.6% (11)
    X 33.9% (19)
    Валенсия 46.4% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Валенсия
    2.90
    3.46
    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Эспаньол - Валенсия

    Исход игры
    Эспаньол
    19.3% (11)
    Ничья
    33.3% (19)
    Валенсия
    47.4% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.35% (23)
    Меньше
    59.65% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (42)
    Нет
    26.32% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (19)
    1:2 Валенсия
    26.3% (15)
    0:1 Валенсия
    14% (8)
    1:0 Эспаньол
    10.5% (6)
    2:1 Эспаньол
    8.8% (5)
    2:3 Валенсия
    5.3% (3)
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